„Kaspersky Lab“ pristatė apsaugos priemonę „Windows“ ir „Mac“ kompiuteriams

Publikuota: 2017 m. gegužės 29 d. pirmadienis

„Kaspersky Lab“ pristatė saugaus ryšio sprendimą, skirtą „Windows“ ir „Mac“ kompiuteriams šifruoti duomenų srautus. Šis pagal VPN technologiją sukurtas sprendimas automatiškai užšifruoja duomenis, kai gresia didžiausia duomenų perėmimo rizika, pavyzdžiui, jungiantis prie viešo belaidžio interneto, naudojantis internetine bankininkyste ar kitomis svetainėmis, kuriose yra privačios informacijos.

Neapsaugotas arba prastai apsaugotas duomenų perdavimas kelia pavojų asmens privatumui, duomenims ir net pinigams. Pasitelkę internete laisvai prieinamus įrankius įsibrovėliai gali skaityti ir naudoti šiomis ryšio priemonėmis perduodamą informaciją, įskaitant pranešimus, slaptažodžius ir failus.

„Kaspersky Lab“ sprendimas „Secure Connection“ užtikrina patikimą perduodamų duomenų šifravimą, o jei naudotojas pamiršta aktyvinti sprendimą, svarbiausiu metu bus rodomas priminimas. Pavyzdžiui, sprendimas pasiūlys savo paslaugas, jei belaidžio interneto tinklas nesaugus arba „Windows“ naudotojas bandys be šifravimo atidaryti svetainę, kurioje yra svarbios informacijos (elektroninis paštas, elektroninės bankininkystės ir elektroninio mokėjimo sistemos, interneto parduotuvės ar socialinių tinklų svetainės). Pageidaujant „Secure Connection“ taip pat galima nustatyti rankiniu būdu arba nuolatinio šifravimo režimu.

„Secure Connection“ valdymą verta paminėti atskirai. Per „My Kaspersky“ asmeninę paskyrą lengva stebėti kiekvieno prisijungimo užšifruoto srauto laiką, trukmę ir apimtį, ta pati versija gali būti taikoma kontroliuojant likusius nemokamos versijos megabaitus.

„Naudotojo saugumas – mūsų prioritetas, todėl siekiame teikti kelių lygių apsaugą kiekviename etape, kai gresia pavojus prarasti duomenis. Duomenų srauto šifravimas yra esminis skaitmeninės apsaugos komponentas. Mes džiaugiamės, galėdami pasiūlyti sprendimą visiems „Windows“ ir „Mac“ kompiuterių savininkams, o iki metų pabaigos – visiems judriojo ryšio naudotojams, – sako Andrejus Mochola (Andrei Mochola), „Kaspersky Lab“ produktų plėtros vartotojams skyriaus vadovas.

„Secure Connection“ teikiamas iš dalies nemokamai (pagrindinės funkcijos – nemokamai, papildomos paslaugos – už tam tikrą mokestį). Nemokama versija leidžia siųsti 200 MB užšifruotų duomenų srauto vienam įrenginiui per dieną neribojant įrenginių skaičiaus. Už papildomą 4,99 JAV dolerio mokestį per mėnesį arba 29,99 JAV dolerių per metus naudotojai gali gauti neribotą srautą penkiems įrenginiams.

