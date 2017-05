Ką daryti, kad jūsų kompiuteris nereikalautų išpirkos?

Kaip jaustumėtės, jei vieną rytą netektumėte svarbių dokumentų, skaitmeninių nuotraukų, kuriose išsaugotos brangios akimirkos, vaizdo įrašų ?

Publikuota: 2017 m. gegužės 26 d. penktadienis

Įsivaizduokite situaciją – atsikeliate ryte gerai nusiteikęs, įsijungiate savo kompiuterį, o jis... reikalauja išpirkos. Kaip jaustumėtės, jei vieną rytą netektumėte svarbių dokumentų, skaitmeninių nuotraukų, kuriose išsaugotos brangios akimirkos, vaizdo įrašų ?

Būtent tai šių metų gegužę išgyveno daugiau nei 200 tūkst. pasaulio žmonių, kai į jų kompiuterius įsibrovė virusas „WannaCry“, „užrakinantis“ kompiuterių failus ir reikalaujantis išpirkos. Lietuvoje užregistruoti nuo šio viruso nukentėję 105 adresatai. Nors kompiuterinės apsaugos specialistui iš Didžiosios Britanijos pavyko virusą laikinai sustabdyti, netrukus buvo sukurta daugiau jo versijų.

„Dažniausiai išpirkos reikalaujančių virusų užkratai plinta oficialiai atrodančiais laiškais, pvz. kaip sąskaita už vandenį, elektrą, patalpų nuomą ir pan. Prisegtas failas gali atrodyti visai neįtartinas, tačiau, visų pirma, reikėtų pasitikrinti, ar pažįstate siuntėją“, – pasakoja UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“, teikiančios užsakomąsias IT paslaugas įmonėms, „Profit“ Pardavimo projektų vadovas Paulius Deimantas.

El. laiške taip pat gali būti įterpta nuoroda į legaliai atrodančią interneto svetainę, bet paspaudę tokią nuorodą vartotojai nukreipiami į dirbtinį tinklapį, kur gali būti apkrėsti kenkėjišku kodu.

„WannaCry“ ataka ypač pavojinga tuo, kad pakanka užkrėsti vieną tinklo įrenginį, ir šis užkratas pasklinda visuose į tinklą sujungtuose kompiuteriuose. Taip nutinka, nes virusas veikia kaip „kirminas“, išnaudodamas žinomą „Windows“ operacinės sistemos pažeidžiamumą.

„WannaCry“, kaip ir kiti „Ransomware“ tipo virusai, užšifruoja kompiuteriuose bei serveriuose esančius failus arba apskritai blokuoja priėjimą prie visos sistemos. Dažniausiai tokių užšifruotų failų arba užblokuotų sistemų atrakinti taip ir nebepavyksta.

Saugumo kompanijos „Bitdefender“ tyrimo duomenimis, dauguma aukų nukentėjo, nes nebuvo susidiegusios „Microsoft“ atnaujinimų, kurie buvo išleisti dar du mėnesiai prieš „WannaCry“ ataką. „Bitdefender“ klientai buvo apsaugoti nuo pat pradžių, kadangi „Bitdefender“ mašininio mokymosi ir dirbtinio intelekto technologijos gebėjo proaktyviai blokuoti „WannaCry“ virusą nuo pat jo atsiradimo. Daugelis pasaulio antivirusinių gamintojų turėjo sulaukti aprašų, kad galėtų blokuoti užkratą, o tai užtruko.

Nuo šio viruso atakos per kelias dienas nukentėjo žymios pasaulio įmonės ir institucijos: „FedEx“, „Telefónica“ (Ispanija), „Nissan“, Vokietijos geležinkelių kompanija „Deutsche Bahn“, Rusijos bankai, degalinės, Jungtinės Karalystės Nacionalinės sveikatos paslaugos, Indijos policija ir kt.

„Tinklo saugumas – vienas iš didžiausių prioritetų, o saugi, nuolat atnaujinama programinė įranga – vienas iš svarbiausių apsaugos nuo kompiuterinių atakų veiksnių“, – sako Paulius Deimantas.

„Bitdefender“ duomenimis, per 2017 m. pirmuosius mėnesius išpirkos reikalaujančių virusų skaičius išaugo trigubai, palyginti su praėjusiais metais. JAV kasdien įvyksta daugiau nei 4000 atakų, o Europoje maždaug pusė kompanijų jau yra patyrusios didesnes ar mažesnes duomenis šifruojančių virusų atakas. Maždaug 78 proc. el. pašto šiukšlių šiais laikas turi vienokią ar kitokią išpirkos reikalaujančių virusų formą. 2016 metus IT saugumo specialistai praminė išpirkos reikalaujančių virusų metais. Dabar juokaujama, kad atakų skaičiui toliau augant, sunku bus sugalvoti pavadinimą 2017 metams, nes būtent „WannaCry“ sukėlė tikrą audrą ir „išgarsėjo“ per visas žiniasklaidos priemones.

„Nors tarp mūsų klientų nepasitaikė nukentėjusių nuo būtent šių virusų, tačiau rekomenduojame būti budriems: neatidaryti nežinomų nuorodų internete ir įtartinų failų, gautų el. paštu, taip pat naudoti patikimą antivirusinę programą, laiku ją atnaujinti ir daryti atsargines duomenų kopijas, kad reikalui esant būtų galima atkurti prarastus failus“, – pataria „Profit“ atstovas.

Saugumas – vienas iš prigimtinių žmogaus poreikių. Deja, žmonės dažnai nesusimąsto, koks jis yra svarbus visais gyvenimo atvejais. Įsidiegti į kompiuterį antivirusinę programą ir nuolat ją atnaujinti taip pat svarbu, kaip periodiškai tikrintis sveikatą. Neatidarinėti el. laiškų, gautų iš nepažįstamų asmenų, tolygu vaikiškai taisyklei – nekalbėk ir niekur neik su nepažįstamais.

Kompiuterius puolančių virusų buvo ir prieš išplintant „WannaCry“, tačiau tik didelio masto tragedijos priverčia žmones susimąstyti. Svarbu nenumoti ranka, neva šis virusas jau sustabdytas, o būti budriems, nes vieną drakoną keičia kitas.