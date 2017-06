Dauguma žmonių dalijasi asmenine informacija internete

Vienas iš penkių žmonių pripažįsta, kad dalijasi slaptais duomenimis su žmonėmis, kurių nelabai gerai pažįsta, ir su visiškai nepažįstamais.

Dalijimasis informacija ar nuotraukomis socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, „Facebook“ ir „Instagram“, daugeliui tapo neatsiejama gyvenimo dalimi. „Kaspersky Lab“ tyrimas atskleidė, kiek daug asmeninių duomenų paviešinama internete. Dauguma (93 proc.) žmonių savo informacija dalijasi skaitmeniniu būdu, 70 proc. jų – vaikų nuotraukomis ir vaizdo įrašais, 45 proc. – kitų žmonių asmeniniais ir jautriais vaizdo įrašais bei nuotraukomis. Šie įpročiai labiau būdingi jaunajai kartai.

Nerimą kelia tai, kad beveik pusė (44 proc.) interneto naudotojų viešina asmeninę informaciją, o į viešumą patekusių duomenų nebeįmanoma kontroliuoti. Vienas iš penkių žmonių pripažįsta, kad dalijasi slaptais duomenimis su žmonėmis, kurių nelabai gerai pažįsta, ir su visiškai nepažįstamais, taip ribodamas savo galimybes kontroliuoti, kaip bus naudojama jų slapta informacija. Taigi, atveriamas kelias tapatybės vagystėms ar finansiniams išpuoliams, kai dalijamasi finansiniais ir mokėjimo duomenimis (37 proc.), skenuojami pasai, vairuotojo pažymėjimai, kiti asmeniniai dokumentai (41 proc.) ar slaptažodžiai (30 proc.).

Išvados yra „Kaspersky Lab“ ataskaitos „Mano brangieji duomenys: nepažįstamų keliama rizika“ apie žmonių dalijimosi duomenimis įpročius dalis. Tyrimo metu nustatyta, kad žmonės dalijasi ne tik duomenimis, bet ir įrenginiais, kuriuose laikomi svarbūs duomenys. Vienas iš dešimties (10 proc.) su nepažįstamu žmogumi pasidalijo savo įrenginio PIN kodu, vienas iš penkių (22 proc.) paliko savo įrenginį atrakintą ir be priežiūros žmonių grupėje. Be to, beveik ketvirtadalis (23 proc.) davė savo įrenginį kitam asmeniui pasinaudoti tam tikrą laiką.

Tyrimas rodo, kad jauni žmonės labiausiai linkę dalytis asmeninėmis ir jautraus turinio nuotraukomis – tai būdinga 61 proc. 16–24 metų jaunuolių, palyginti su 38 proc. per 55 metus perkopusių asmenų. Negana to, du penktadaliai jaunimo su kitais dalijasi savo finansiniais ir mokėjimo duomenimis (42 proc. 16–24 metų žmonių), palyginti su 27 proc. vyresnių nei 55 metai žmonių.

„Naivu tikėtis, kad interneto naudotojai nustos dalytis nuotraukomis, asmeniniais duomenimis ir kita informacija. Mes rekomenduojame visiems interneto naudotojams gerai pagalvoti prieš viešinant savo duomenis, taikyti priemones, skirtas apsaugoti naudotojų duomenis ir privatumą, jei jų įrenginys patektų į blogas rankas“ – sako Andrejus Mochola (Andrei Mochola), „Kaspersky Lab“ produktų plėtros vartotojams skyriaus vadovas.

Išsamiai susipažinti su tyrimo rezultatais galime ataskaitoje „Nepažįstamų keliama rizika: ryšys tarp svarbių duomenų dalijimosi internete ir praradimo“.