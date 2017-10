15 komandų treniruojasi suvaldyti kibernetinius incidentus pratybose „Kibernetinis skydas 2017“

Šių metų spalio 2–4 d. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir kituose Lietuvos miestuose įsikūrusios 15 kibernetinio saugumo specialistų komandų treniruojasi atremti ir suvaldyti kibernetinius incidentus.

Publikuota: 2017 m. spalio 4 d. trečiadienis

Šių metų spalio 2–4 d. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir kituose Lietuvos miestuose įsikūrusios 15 kibernetinio saugumo specialistų komandų treniruojasi atremti ir suvaldyti kibernetinius incidentus. Pratybose dalyvaujančius Lietuvos viešojo ir privataus sektoriaus atstovus Kauno technologijos ir Vilniaus universitetuose antradienį aplankė krašto apsaugos viceministras Edvinas Kerza ir pratybų vadovas plk. Darius Adomaitis.

Vilniuje įsikūrusiai Lietuvos kariuomenės greitojo reagavimo kibernetinių operacijų komandai tai yra pirmas dalyvavimas nacionalinėse kibernetinio saugumo pratybose „Kibernetinis skydas 2017“. Komanda sudaryta iš Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono profesinės karo tarnybos ir aktyviojo rezervo karių.

Iš viso per tris dienas vykstančias pratybas kibernetinio saugumo procedūras tikrina ir kibernetinius incidentus atremti treniruojasi per 200 IT padalinių vadovų ir kibernetinio saugumo specialistų lygmens dalyvių iš daugiau nei 50 Lietuvos viešojo ir privataus sektoriaus institucijų bei įmonių, valdančių valstybės informacinius išteklius ir ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą.