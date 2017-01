Pasaulio šachmatų čempiono Magnuso Carlseno treneris kviečia į viešą paskaitą

Balandžio 17 d., trečiadienį, 13 val. VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete (Gedimino g. 44–302) vyks dr. Roberto Parkino (Oksfordo universitetas) vieša paskaita „Louis Dumont: Hierarchy and Equality in India and the West“ („Louisas Dumontas: hierarchija ir lygybė Indijo... skaityti »