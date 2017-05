Las Vegase pristatomos technologijų naujovės ateities verslui

Las Vegase vykstanti IT milžinės „Dell Technologies“ konferencija „Dell EMC World“ kasmet skiria išskirtinį dėmesį verslui ir bendrovių pasirengimui skaitmeniniam amžiui.

Publikuota: 2017 m. gegužės 11 d. ketvirtadienis

4 dienos, 13 tūkst. verslo lyderių bei IT specialistų vienoje vietoje, daugiau nei 500 temų ir viskas dedikuota reiškiniui skambiu pavadinimu – IT transformacija. Taip atrodo šiuo metu Las Vegase vykstanti IT milžinės „Dell Technologies“ konferencija „Dell EMC World“, kasmet skirianti išskirtinį dėmesį verslui ir bendrovių pasirengimui skaitmeniniam amžiui.

Jeigu vartotojai beprotišku greičiu vykstančius IT pokyčius prisijaukina ir įsileidžia į savo namus akimirksniu, kompanijoms transformuoti jų IT sekasi kur kas sunkiau. Neseniai „Dell EMC“ kartu su tyrimų bendrove „Enterprise Strategy Group“ (ESG) atliktas tyrimas atskleidė, kad tik 5 proc. didelių kompanijų yra pasirengusios tinkamai išnaudoti skaitmeniniam verslui pritaikytus sprendimus. Reaguodama į tai, kompanija „Dell Technologies“ didžiausią dėmesį šiuo metu skiria technologijų įtakai įvairių įmonių veiklai ir jos efektyvumui.

Atidarydamas konferenciją, kompanijos įkūrėjas ir vadovas Michael‘is Dell‘as pabrėžė, kad dabar tradiciniai verslai turi konkuruoti su startuoliais, kurie yra kur kas imlesni inovacijoms, todėl įmonėms būtina turėti strategijas, apimančias daiktų interneto, debesų kompiuterijos ir darbo jėgos klausimus, o prioritetinių sprendimų sąrašo viršuje neabejotinai atsiduria duomenų saugumas.

Renginio metu išskirtinis dėmesys skiriamas ir šiuolaikinės darbo vietos transformacijai. M. Dell‘as pabrėžė, jog darbo jėgos ir darbo vietos pokyčius labiausia lemia daiktų interneto technologijos, todėl darbovietė jau nėra konkreti vieta – anot jo, darbovietė tampa platforma, o technologijos padeda keisti tiek ją, tiek darbo pobūdį.

M. Dell‘as akcentavo ir besikeičiantį asmeninių kompiuterių vaidmenį. „Nėra prasmės duoti darbuotojams pigiausius, mažiausių sąnaudų kompiuterius. Šiuolaikiniams darbuotojams reikia puikių įrankių, galinčių paskatinti jų kūrybiškumą ir produktyvumą. Nors asmeninių kompiuterių rinka išgyvena nuosmukį, „Dell“ vidutinė kompiuterio pardavimo kaina pastaruoju metu tik kilo ir tai labiausia lėmė požiūris, jog reikia kurti tokius darbo įrankius, kurie skatintų maksimalų produktyvumą“, – teigė M. Dell‘as.

Šių metų „Dell EMC World“ konferencija – didžiausia po istorinio bendrovės „Dell“ susijungimo su „EMC Corporation“. Nuėjusi ilgą kelią nuo kompiuterinės technikos gamintojos, didžiausią dėmesį skyrusios asmeniniams kompiuteriams, iki didžiausios pasaulyje privačios technologijų kompanijos, siūlančios platų paslaugų spektrą vartotojams ir verslui, „Dell Technologies“ savo pagrindinį renginį išaugino dvigubai ne tik dalyvių, bet ir pristatomų naujovių skaičiumi.

Siekdama paversti skaitmeninę transformaciją realybe ir padėti verslams keistis, šių metų konferencijoje JAV kompanija pristato daugiau nei 15 naujų produktų ir sprendimų, padėsiančių organizacijoms modernizuoti savo IT infrastruktūrą ir procesus. Tarp jų – 14-os kartos „PowerEdge“ serveriai, siūlantys praktiškas inovacijas ir reikiamą funkcionalumą, leidžiantį klientams sukurti ateities sprendimams pritaikytus duomenų centrus. Pirmosios renginio dienos metu „Dell EMC“ pristatė ir kitas inovacijas, tokias kaip nauji hibridinio debesies (Hybrid Cloud) sprendimai, inovatyvūs sprendimai lanksčiai valdyti IT sąnaudas, atnaujintas hiper-konsoliduotai (Hyper Converged) infrastruktūrai skirtų sprendimų portfelis, duomenų saugojimo ir apsaugos sprendimai.