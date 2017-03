Artėja didžiausia IT paroda „CeBIT 2017“

Kasmet pavasarį Vokietijoje, Hanoveryje, organizuojama tarptautinė informacinių technologijų ir telekomunikacijų paroda „CeBIT“. Šiemet ji vyks kovo 20-24 dienomis.

Publikuota: 2017 m. kovo 10 d. penktadienis

Kasmet pavasarį Vokietijoje, Hanoveryje, organizuojama tarptautinė informacinių technologijų ir telekomunikacijų paroda „CeBIT“. Šiemet ji vyks kovo 20-24 dienomis.

Parodoje daugiausia dėmesio skiriama pagrindinėms IT srities tendencijoms. Pastaraisiais metais išaugo susidomėjimas didelėmis duomenų bazėmis, mobiliaisiais sprendimais, debesų tarnybomis ir daiktų internetu. Visa tai turi įtakos skaitmeninės ekonomikos augimui. Ne veltui šiemetinės parodos šūkis: „d!economy - no limits“ (Skaitmeninė ekonomika be ribų). Paroda skirta pasaulinių skaitmeninių transformacijų galimybėms ir iššūkiams. Šiais metais oficiali parodos partnerė – Japonija – pristatys žemės ūkiui ir medicinai skirtus robotus, taip pat dirbtino intelekto sistemas ir išmaniųjų miestų sprendimus. Garsus japonų inžinierius išradėjas Chiroši Išiguro Hanoveryje pirmą kartą pademonstruos naują robotą androidą.

„CeBIT“ parodos metu tradiciškai vyks ir konferencija, kurios šūkis šiemet: „Adventureland – Digital World“ (Nuotykių šalis – skaitmeninis pasaulis). Konferencijoje pasauliniai ekspertai pasakos apie robotus, dirbtinį intelektą, virtualų pasaulį, kibernetinius pavojus ir anoniminius tinklus.



Per pastaruosius 8-erius metus paroda „CeBIT“ pakeitė kryptį – nuo orientavimosi į kompiuterines technologijas galutiniams vartotojams perėjo prie pasaulinės aikštelės verslo, valstybinių institucijų, švietimo įstaigų atstovams, kurioje pristatomi skaitmeninių technologijų sprendimai.

2016 m. parodoje dalyvavo per 3300 bendrovių iš 70-ies šalių. Ją aplankė daugiau nei 221 000 lankytojų, iš kurių 51 proc. – vadovaujantys įmonių darbuotojai, o 30 proc. apsilankė parodoje su investicijų paieškų tikslais.

Kas naujo bus pristatoma „CeBIT“ 2017 m. ?



Bepilotės skraidyklės

Antrus metus iš eilės parodoje bus pristatomos bepilotės skraidyklės, skirtos žemės ir miškų ūkiui, nacionaliniam saugumui užtikrinti, apsaugai nuo katastrofų, taip pat medicinos ir prekybos sritims. Tikimasi pritraukti į parodą didžiausius skraidyklių gamintojus ir ekspertus, demonstruoti plačias jų taikymo galimybes.

Virtualioji realybė

Pirmą kartą parodoje bus atskiras skyrius, skirtas virtualiosios ir papildytosios realybės technologijų gamintojams, tiekėjams ir naudotojams.



Startuolių paviljonas

Jau antrus metus veikiančiame paviljone jaunos bendrovės gali užmegzti kontaktus su garsių įmonių vadovais, susirasti investuotojų ir partnerių. Čia bus organizuojami seminarai ir įvairaus formato susitikimai. 2016 m. parodoje dalyvavo 350 startuolių iš 40-ies šalių.