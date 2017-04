5 programėlės, kurios pakeis požiūrį į išmaniuosius laikrodžius

Išmanieji laikrodžiai pretenduoja tapti itin patraukliais pagalbininkais, praverčiančiais daugelyje gyvenimo sričių.

Publikuota: 2017 m. balandžio 6 d. ketvirtadienis

Išmanieji laikrodžiai pretenduoja tapti itin patraukliais pagalbininkais, praverčiančiais daugelyje gyvenimo sričių. Kasmet didžiosios technologijų gamintojos į juos diegia ne tik pažangiausius technologinius sprendimus, tačiau ir glaudžiai bendradarbiauja su įvairiais startuoliais bei kitomis įmonėmis, siekdamos sukurti pažangiausias programėles, susijusias su įvairiausiomis gyvenimo sritimis – nuo muzikos iki išmaniųjų namų. Taigi, kokias naujas arba atnaujintas programėles verta išbandyti išmaniųjų laikrodžių savininkams šiandien?

Mėgstantiems sportuoti

Daugelis sutinka, kad išmanieji laikrodžiai yra itin naudingi sportuojantiems – dėvimi ant riešo jie ne tik netrukdo užsiimti fizine veikla, tačiau atstoja kai kurias išmaniojo telefono funkcijas bei padeda fiksuoti sporto rezultatus. Dėl šių priežasčių dar prieš mėnesį buvo pristatyta specialiai sporto entuziastams skirta bendrovės „Under Armor“ programėlių linija: „UA Record“, „MyMapRun“, „Endomondo“ ir „MyFitnessPal“. Jos padeda sekti savo fizinę veiklą ir organizmo būseną 24 valandas per parą: širdies darbą, miego kokybę, sudegintas kalorijas. Taip pat, teikia konsultacijas dėl treniruotės priklausomai nuo išsikeltų tikslų. Ką jau kalbėti apie sinchronizuojamus mitybos patarimus, ar didžiausią pasaulyje mitybos duomenų bazę, kuri padės pasiekti dar geresnių rezultatų ir visada išlikti puikioje sportinėje formoje.

Muzikos mylėtojams

Visiems puikiai žinoma programėlė „Spotify“ atsinaujino ir išmaniųjų laikrodžių savininkams siūlo dar patogiau mėgautis mylima muzika. Jos klausytis dabar galima tiesiai per išmanųjį laikrodį naudojant „Wi-Fi“ ar „Bluetooth“ ryšį. Be to, programėlės kūrėjai žada dar paprastesnį naudojimąsi – anot jų, vos keliais judesiais, praktiškai be jokių pastangų galėsite perjungti dainas, ieškoti populiariausių hitų ar klausytis savo mylimiausią garso takelį. Tuo tarpu „Premium“ paslaugą užsisakiusiems vartotojams yra ir dar viena gera žinia – jų išsaugoti mėgstamiausi grojaraščiai bus prieinami ir be interneto ryšio – tą iki šiol buvo galima daryti tik išmaniajame telefone. Ši funkcija, žadama, debiutuos jau šį mėnesį.

Auto-moto entuziastams

Manote, kad šių mažyčių prietaisų ant riešo galimybės ties tuo ir pasibaigia? Klystate. Išmanieji laikrodžiai šiandien ženkliai palengvina automobilių ar motociklų mėgėjų gyvenimus. Štai technologijų gamintoja „Samsung“ bendradarbiaudama su „BMW“ koncernu sukūrė specialią programėlę „BMW Connected app“, kuri būtent „BMW“ markės transporto priemonių savininkams leidžia atrakinti ir užrakinti automobilio duris, tikrinti ir stebėti degalų sąnaudas, peržiūrėti savo maršrutus bei lengviau planuoti, kada pasieksite savo kelionės tikslą.

Išmaniųjų namų savininkams

Išmaniojo laikrodžio pagalba, jei tik pasirūpinsite atitinkama programėle, bus galima kontroliuoti savo išmanių namų temperatūrą net ir išvykus. Kad ir su naujuoju „BMW“ savaitgalio kelionei iki jūros. Aplikacija „Gear for Nest“, esanti išmaniajame laikrodyje ir susieta su telefonu, fiksuoja namų temperatūrą bei leidžia ją kontroliuoti – tai ypač pravartu, kai esate ne namuose. Taigi, ši programėlė yra kuo puikiausias pagalbininkas, jeigu esate arba neilgai trukus ketinate tapti išmaniųjų namų savininku.

Nuotykių ieškotojams

Turbūt patogesnės aplikacijos, pritaikytos išmaniesiems laikrodžiams negu „HERE WeGo“ neatrasime. Tai puikus navigacijos įrankis, kuriam nebūtinas internetas. Paskutinysis šios programėlės atnaujinimas vartotojams leido dar paprasčiau orientuotis net ir didžiausiose ir tankiausiai apgyvendintose sostinėse, realiu laiku gaunant pasiūlymus keliauti viešuoju transportu: nuo metro iki keltų. Ką jau kalbėti apie tai, kad ši programėlė leidžia ne tik nepasiklysti, bet ir gauti informaciją apie spūstis, jau minėto viešojo transporto, o taip pat ir viešbučių kainas. Vartotojai gali įsijungti ir „Kompaniono“ režimą, padedantį lengvai susieti savo laikrodį su išmaniuoju telefonu, į kurį atkeliaus laikrodyje jau sukurti maršrutai ir kita informacija.