„Skynet“ fiksuoja 1 Gb/s interneto planų augimą

Šviesolaidinio interneto „Skynet“ vartotojų, užsakančių 1 gigabito per sekundę interneto spartos planus, skaičius per penkerius metus augo eksponentiškai.

Publikuota: 2017 m. rugsėjo 6 d. trečiadienis

Šviesolaidinio interneto „Skynet“ vartotojų, užsakančių 1 gigabito per sekundę (1 Gb/s) interneto spartos planus, skaičius per penkerius metus augo eksponentiškai. Vien per 2017 m. pirmąjį pusmetį užsisakiusiųjų greitąjį interneto ryšį skaičius išaugo 10 kartų, palyginti su 2016 m. tuo pačiu periodu. Nuo 2012 m., kai vartotojams buvo pasiūlyta ši paslauga, besinaudojančių 1 Gb/s internetu klientų skaičius kasmet vidutiniškai augo 5 kartus.

„Jau kuris laikas stebime teigiamas tendencijas, kad nuolatos didėja vartotojų skaičius, kurie užsisako 1 Gb/s planus. Manome, kad kitais metais jų prieaugis padidės dar kelis kartus, palyginti su šiais metais“, – sako „Skynet“ produkto vadovas Povilas Keburis.

Pasak P. Keburio, 1 Gb/s planų populiarumą lemia tai, kad šiuolaikiniams technologiniams įrenginiams, kurie jungiasi prie interneto, jau nebepakanka standartinės 100 Mb/s ar 500 Mb/s interneto spartos.

„Neretai prie interneto tuo pačiu metu būna prijungti keli kompiuteriai, planšetės, išmanieji telefonai, išmaniosios „Wi-Fi“ garso kolonėlės, žaidimų konsolės; pamažu populiarėja ir kitokie išmanieji prie interneto prijungti įrenginiai, pvz. televizoriai. Todėl šiems įrenginiams dalijantis vienu 100 Mb/s srautu, vartotojai pradeda pastebėti įvairius trikdžius ir ryšio nesklandumus“, – sako „Skynet“ produkto vadovas.

Šviesolaidinio interneto „Skynet“ vartotojams 1 Gb/s spartos internetas tapo prieinamas nuo 2012 m., tačiau didesnis susidomėjimas didelės spartos interneto ryšiu atsirado 2014 m., o nuo 2016 m. pastebimas ypač išaugęs didelės spartos poreikis.

„Pastaruoju metu „užplūdo“ dalijimosi banga. Žmonės nori pasidalinti brangia emocine informacija su savo artimaisiais ir draugais. Ypač populiarėja dalijimasis filmuota vaizdo medžiaga, kurios duomenys užima nemažai vietos. Tad ją patogiausia ir saugiausia laikyti interneto saugyklose („debesyse“), o tam reikia didelės spartos, kad failai greitai nukeliautų į „debesį“ ir iš jų į daugybę kitų įrenginių. Palyginimui, 1 Gb/s sparta leidžia 5 GB duomenų kiekį persiųsti greičiau nei per 1 minutę, o mobilieji operatoriai neretai tokį duomenų kiekio limitą suteikia visam mėnesiui“, – komentuoja P. Keburis.

Interneto sparta sparčiai šoktelėjo tik 1998 m. pabaigoje, atsiradus šviesolaidiniam internetui, kuris atvėrė naujas interneto panaudojimo galimybes. Didėjantį greičio poreikį lėmė didėjančios interneto svetainių iliustracijos, noras persiųsti internetu nuotraukas, vaizdo failus.

Auganti monitorių vaizdo raiškos kokybė, išpopuliarėję aukštos kompiuterinės grafikos žaidimai, atsiradęs aukštos kokybės vaizdo raiškos formatas HD, virtualiosios realybės programos, tiesioginės vaizdo konferencijos per internetą pareikalavo dar didesnės ryšio spartos. Nors šiuo metu interneto vartotojams siūloma didžiausia interneto sparta siekia 1 Gb/s, tai nėra riba. Neseniai „Skynet“ pirmasis Lietuvoje išbandė 10 Gb/s spartą.

„Toks interneto greitis kasdieniame gyvenime dar tikrai nereikalingas, tačiau jau matomas jo potencialas specializuotuose srityse, pvz., skubiai perduoti sužeistų pacientų aukštos kokybės rentgeno nuotraukas ar netgi vadovauti sudėtingai medicinos operacijai per nuotolį naudojantis vaizdo konferencijų įranga. Vis didėja milžiniškų duomenų masyvų (Big data) panaudojimas, kai siekiama skubiai realiuoju laiku surinkti informaciją ir ją perduoti internetu iš įvairių įrenginių jutiklių, pvz., dronų, bepiločių mašinų, išmaniųjų gatvės įrenginių (šviesoforų, oro matuoklių) ir pan. Jie visi taip pat didina didelės interneto spartos poreikį“, – pasakoja Povilas Keburis.

Dėl kokių priežasčių žmonės renkasi 1 Gb/s interneto spartą?