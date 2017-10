Praūžė ateities idėjų konferencija „TEDxISM“

Įmonių grupė „Penki kontinentai“ dalyvavo idėjų konferencija „TEDxISM“.

Publikuota: 2017 m. spalio 24 d. antradienis

Spalio 21 dieną ISM Vadybos ir ekonomikos universitete vyko idėjų konferencija „TEDxISM“. Jos metu žymūs pranešėjai iš užsienio ir Lietuvos gvildeno netikėtumo klausimą – „Question The Expected“ (liet. „Nesitikėk to, ko tikiesi“). Čia buvo kalbama įvairiomis temomis: nuo meno iki mokslo, nuo žmogaus vaidmens ir elgsenos iki kelionių, nuo besivystančių technologijų grėsmių iki didžiųjų globalių problemų.

Renginyje dalyvavo ir įmonių grupė „Penki kontinentai“, išsamiau pristačiusi vieną iš savo veiklos sričių – užsakomąsias IT paslaugas „ProfIT“. Lankytojai domėjosi ne tik „ProfIT“ galimybėmis ir nauda verslui, bet ir kita įmonių grupės veikla. Ne vieną nustebino tai, kad įmonių grupė „Penki kontinentai“ teikia labai platų paslaugų spektrą – nuo bankinių technologijų, atsiskaitymo terminalų iki interneto, IT paslaugų bei tiesioginių vaizdo transliacijų. Vadybos, IT ir programavimo studijų studentai domėjosi praktikos galimybėmis įmonių grupėje.



ISM universiteto studentų organizuojama jubiliejinė konferencija „TEDxISM“ šiemet subūrė išskirtines asmenybes iš viso pasaulio – Didžiosios Britanijos, Olandijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Japonijos, Danijos, Lietuvos. Renginyje apsilankė daugiau nei 500 dalyvių, o tiesioginę renginio vaizdo transliaciją stebėjo daugiau kaip 5 tūkst. žiūrovų. Vaizdo transliaciją įgyvendino įmonių grupei „Penki kontinentai“ priklausantis „Skynet“.