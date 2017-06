„Knygos per „Penki TV“ baigė 6-ąjį sezoną ir kviečia vasarą praleisti su knyga

Jau 6 metus gyvuojanti laida „Knygos per „Penki TV“ mėgstantiems skaityti tapo savotišku kelrodžiu po literatūrinius reiškinius.

„Knygos per „Penki TV“ vedėja, žurnalistė Aina Kirdulienė (d.) ir rašytoja Kristina Sabaliauskaitė

Jau 6 metus gyvuojanti laida „Knygos per „Penki TV“ mėgstantiems skaityti tapo savotišku kelrodžiu po literatūrinius reiškinius. Šį sezoną laidos kūrybinė grupė kvietė susitikti su gerai žinomais ir tik pradedančiais savo literatūrinę kelionę rašytojais, apsilankyti Vilniuje vykstančiame urbanistiniame skaitymo festivalyje „(Re)Start“, pasižvalgyti po Vilniaus knygų mugę bei kartu su visu pasauliu sudalyvauti vienos dienos skaitymo šventėje „Lietuva skaito“. Visų laidų archyvą galite pamatyti čia.

18-oje laidų sutalpinta daugybė nuoširdžių, įdomių ir prasmingų pokalbių su žymiausiais rašytojais, tokiais kaip Kristina Sabaliauskaitė, Salemonas Paltanavičius, A. B. Yehoshua ir daugelį kitų. Taigi, šiandien kalbamės su žurnaliste ir laidos vedėja Aina Kirduliene, kuri pasidalins 6-ojo sezono įspūdžiais.

Nejučia prabėgo 6-asis laidos sezonas. Ar interviu su rašytojais ir literatūriniai reportažai nevirto rutina?

Fiziškai – taip, šį procesą jau galima vadinti rutina, nes laidoje dirbu nuo 2012 m. vasario. Tačiau psichologiškai, emociškai – tikrai ne. Kiekvienas susitikimas su kuriančiu žmogumi yra ypatinga dovana. Smagu, jei tą dovaną „išpakavęs“ patiri neapsakomą džiugesio, atradimo, pilnatvės jausmą.

Kuris iš rašytojų interviu 6 sezone tapo atradimu?

Kaip asmenybė – Kristina Sabaliauskaitė. Mūsų pokalbio vieta buvo Lietuvos ir kongresų centras „Litexpo“, kuriame tuo metu vyko knygų mugė. Renginio šurmulys neleido sukurti tokios auros, kokios norėjosi. Labiausiai mėgstu pokalbius, kurie atveria ne tik kūrėjo sielą, mintis, jausmus, bet ir aplinką. Štai, pavyzdžiui, grafikas Mikalojus Povilas Vilutis valtimi plukdė mus į negyvenamą salą, su kunigu Algirdu Toliatu bendravome prieškalėdžio ramybės nutviekstoje tylioje bažnyčioje, su lėlininke Edita Lei – įstabaus grožio rankų darbo lėlių karalystėje. Gamtininko Selemono Paltanavičiaus bei germanistės Irenos Veisaitės – galėčiau klausytis valandų valandas... O kai prisilieti prie profesoriaus Tado Ivanausko dar vaikui Selemonui rašyto laiško arba profesorės saugomo raritetinio rusų poeto tomelio, užplūsta tokie jausmai, kurių nei apsakyti, nei aprašyti gali...

Kokia rašytojo išsakyta mintis labiausiai įsirėžė į atmintį?

Pasibaigus pokalbiui, kai mikrofonai jau buvo išjungti, Aktorius Regimantas Adomaitis, tarstelėjo: „Et, prišnekėjau aš čia jums visokiausių niekų... (Tylos pauzė). Bet kas gyvenime yra ne niekas? Kai pagalvoji, viskas yra niekas...“.

Koks literatūrinis reiškinys, pristatytas šiame sezone, paliko didžiausią įspūdį?

Mane žavi su knygomis ir literatūra susijusios iniciatyvos, tačiau labiausiai tos, kurios daromos tik vieno ar kelių žmonių didvyriško užsispyrimo ir tikėjimo dėka. Štai buvęs pedagogas iš Kauno, Aurelijus Noruševičius, dešimt metų kvietė Lietuvos vaikus kurti pasakas ir leido jų pasakų knygas. Jis pristatydavo knygas ir mažuosius pasakorius pagerbdavo iškilmingame festivalyje „Lietuvos vaikai kuria pasakas“. Tai metų metus organizuotas didžiulis, visą šalį apimantis renginys. Ir visa tai – iš labai mažų lėšų, tik padedant rėmėjams ir, žinoma, esant neblėstančiam entuziazmui. Taip pat labai mėgstu literatūrines ekskursijas. Smagu, kad randasi tokių iniciatyvų, padedančių prasmingai keliauti ir suvokti, kad tai, ką kartais galime palaikyti nevertu dėmesio, iš tiesų slepia nepaprastas įdomybes.

Kokie yra šios vasaros planai?

Laidos kūrybinė grupė atostogauja tik sąlygiškai. Visą vasarą rengsime reportažus, susijusius su knygomis, skaitymo iniciatyvomis, lankysimės šalies bibliotekose. Visa tai rodysime reportažų cikle „Vasara su knyga“, kuris, tikimės, bus puikus vedlys ir vasarą knygų skaitymo nepametantiems žmonėms. Jau netrukus galėsite išvysti reportažą apie knygą vaikams pavadinimu „Kur gyvena pabaisos“. Šios legendinės knygos Lietuvos vaikai laukė net 54 metus. Taip pat jau galima išvysti reportažą apie skaitymą vaikams bei kaniterapiją – skaitymą su šunimis.

Reportažų ciklą žiūrovai galės matyti „Penki TV“ eteryje ir laidos „Knygos per „Penki TV“ socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje. Be to, čia visą vasarą vyks smagūs konkursai knygoms laimėti. Daugiau https://lt-lt.facebook.com/KnygosPerPenkiTV.