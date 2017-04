Kaip ateityje atrodys darbas?

Rinkdamasi darbą jaunoji karta kreipia dėmesį į darbdavio siūlomą techninę įrangą, galimybę dirbti iš namų ir per skirtingus įrenginius. Kokie darbo pokyčiai laukia netolimoje ateityje?

Publikuota: 2017 m. balandžio 19 d. trečiadienis

„Dell“ ir „Intel“ užsakymu atliktas tyrimas „Future Workforce Study“ (liet. Ateities darbo veiklos studija) parodė, kad žmonėms labai svarbios šiuolaikiškos darbo sąlygos. Bendrovė apklausė 4 tūkstančius mažų, vidutinių ir didelių įmonių darbuotojų 10-yje pasaulio šalių. Daugiau nei pusė jų mano, kad darbdaviai neefektyviai išnaudoja šiuolaikines technologijas.



Jau dabar rinkdamasi darbą jaunoji karta kreipia dėmesį į darbdavio siūlomą techninę įrangą, galimybę dirbti iš namų ir per skirtingus įrenginius. Kokie darbo pokyčiai laukia netolimoje ateityje? Pagrindines darbo poreikių tendencijas komentuoja UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“ Komercijos departamento vadovas Romas Rimgaila.



Nauja šiuolaikiška darbo įranga



Net 46 proc. minėto tyrimo apklaustųjų teigia, kad didžiausią jų darbo laiko dalį „suėda“ techninės problemos darbo vietoje – lėtai veikianti, nepatikima ir gendanti įranga. Tik kas penktas darbuotojas patenkintas savo darbo vietos technine įranga.



Romas Rimgaila:

Kad darbas būtų produktyvus ir kokybiškas, įmonės visų pirma turi atsisakyti senos ir stringančios įrangos. Žinoma, toks pareiškimas kai kurių įmonių vadovus gali išgąsdinti, nes gresia didžiulėmis išlaidomis. Tačiau yra pigesnis ir efektyvesnis būdas – užsakomosios IT paslaugos, kai visą informacinių technologijų ūkio priežiūrą perima specializuota technologijų įmonė. Tokiu atveju nereikia įsigyti brangios įrangos, nereikia rūpintis specialiomis jos laikymo sąlygomis ir priežiūra ištisą parą. Užsakomąsias IT paslaugas „Profit“ teikia UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“, turinti daugiau nei 20 metų šios srities darbo patirties.



Darbas per nuotolį



Nuotolinis darbas vertinamas kaip būdas pagerinti gyvenimo kokybę ir komfortą bei darbo produktyvumą. 95 proc. Vokietijos ir 87 proc. Didžiosios Britanijos gyventojų teigia, kad darbas per nuotolį suteikė jiems visai kitokią gyvenimo kokybę. Tai pakeitė jų gyvenimo būdą, darbo procesą ir pasirinkimą. Tad darbdaviai privalo jau dabar susimąstyti apie tai, kad savo darbuotojams verta pasiūlyti darbo vietos pasirinkimą.



Darbas patogiu laiku ir ištisą parą



Kūrybiškos mintys gimsta naktį? Vieni žmonės produktyvesni rytą, kiti – vakarą. Leidžiant darbuotojui pasirinkti individualų darbo laiką, darbo našumas gali gerokai padidėti.



Darbas per įvairius įrenginius



Šiuo metu darbovietėse vis dar dominuoja stacionarūs kompiuteriai. (74 proc. prieš 48 proc. nešiojamųjų kompiuterių). Tačiau ne darbo reikalais darbuotojai dažniausiai naudojasi nešiojamaisiais kompiuteriais (72 proc.) ir planšetėmis (53 proc.). Stacionarūs kompiuteriai namuose lieka kaip alternatyva (50 proc.), naudojama pakaitomis su kita įranga.



Virtualūs darbo susitikimai

Technologijos ateityje iš esmės pakeis mūsų santykį vienas su kitu ir su darbo vieta. Dauguma apklaustųjų mano, kad asmeniniai darbo susitikimai netrukus taps atgyvena. Taip galvoja net 67 proc. žmonių, gimusių 2000-aisiais ir vėliau (vadinamoji mileniumo karta).

Romas Rimgaila:

Darbas per nuotolį bet kuriuo paros metu, jungiantis per bet kokį įrenginį jau seniai nėra naujiena. Vis labiau pasaulyje populiarėjančios debesų technologijos puikiai tinka šiam darbo modeliui įgyvendinti. „Debesyse“ saugoma informacija saugiai prieinama iš bet kurios vietos. Dirbdami iš skirtingų vietų darbuotojai gali pildyti tą patį dokumentą ir iš karto matyti vienas kito atliekamus pokyčius, tarsi stovėtų prie kolegos darbo ekrano. Mūsų klientai, besinaudojantys debesijos paslaugomis, džiaugiasi ne tik padidinę darbo našumą, bet ir sumažinę darbo vietų įrengimo išlaidas.

Virtualioji ir papildytoji realybė



61 proc. Europos ir Pietų Amerikos darbuotojų pareiškė norintys darbe naudotis virtualiąja ir papildytąja realybe. Jie mano, kad šios technologijos gali būti naudojamos įgyjant naujų žinių ir gebėjimų (25 proc.), sunkioms užduotims spręsti ir naujoms idėjoms pristatyti 3D vizualizacijos būdu (18 proc.), pristatant produktus klientams (15 proc.). Naujos kartos atstovai įsitikinę, kad virtualioji realybė taps neatsiejama darbo proceso dalimi, pakels darbo produktyvumą ir kokybę.



Dirbtinio intelekto įtaka darbui

Daugiau nei pusė apklaustųjų (52 proc.) tiki, kad dirbtinis intelektas gali gerokai supaprastinti darbo procesą.

Romas Rimgaila:

Dirbtinio intelekto sistemos geba apdoroti ir analizuoti didžiulius duomenų srautus. Jos mokosi ir dirba greičiau už žmogų, todėl jų pagalba labai praverčia darbo našumui. „Cisco Systems Inc.“ pradėjo naudoti dirbtinio intelekto sistemas analizuoti galimoms tinklo grėsmėms. Saugumo sritis ateityje bus dar labiau prioritetinė. Debesų technologijų srityje taip pat atsiras naujas verslo modelis „RaaS“ (angl. Robot as a service), kai dirbtinio intelekto sistemoms reikalinga programinė įranga bus saugoma debesyse.

Tyrimą atlikusios įmonės „Sepharim Research Group “ steigėjas ir pagrindinis analitikas Bob Egan teigia, kad tie darbdaviai, kurie artimiausiu metu neplanuoja keisti požiūrio į darbo sąlygas, rizikuoja prarasti produktyvumą ir darbuotojų pasitenkinimą. „Tyrimas „Future Workforce Study“ parodė, kad aktyviausiai už naujoves darbovietėse kovoja naujoji karta, gimusi po 2000 m. Būtent ji ateityje diktuos darbo tendencijas ir nuo jos priklausys darbo kokybė. Jauni žmonės reikalaus darbo šiuolaikiškomis priemonėmis, netradicinėje darbo vietoje“,– teigia jis.

