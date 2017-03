Įspūdžiai iš „EuroShop 2017“: kad pirkėjas parduotuvėje jaustųsi kaip namie

Ateities prekybos sektoriaus tendencijos buvo pristatytos Vokietijoje vykusioje didžiausioje pasaulinėje mažmeninės prekybos parodoje „EuroShop 2017“.

Publikuota: 2017 m. kovo 29 d. trečiadienis

Išskirtinio dizaino parduotuvės, puoštos meno kūriniais, keliančios pirkėjams geras emocijas. Jokių kasininkų. Visiška laisvė pirkėjui. Galimybė gauti prekes ir paslaugas vienu iš daugybės prekybos kanalų ir būdų bet kuriuo paros metu. Ar tokia prekybos ateitis mūsų laukia?

Kovo pradžioje prekybos sektoriaus tendencijos buvo pristatytos Vokietijoje, Diuseldorfe, vykusioje didžiausioje pasaulinėje mažmeninės prekybos parodoje „EuroShop 2017“.

Paroda „EuroShop“ skirta didmeninės ir mažmeninės prekybos profesionalams, viešojo maitinimo ir gastronomijos specialistams, rankdarbių ir prekybos įrangos gamintojams, bendrovėms, teikiančioms įvairias paslaugas ir konsultacijas. Taip pat joje dalyvauja architektai, dekoratoriai ir visų tipų reklamos specialistai.

Per daugiau nei 50 metų (organizuojamas nuo 1966 m.) renginys išaugo, o jo įtaka ir svarba sustiprėjo. Šiemet į parodą susirinko daugiau nei 113 tūkst. lankytojų iš 138-ių šalių. Paroda užėmė daugiau nei 107 tūkst. kvadratinių metrų plotą, kuriame prisistatė 2368 dalyviai iš 61-os šalies.

Pagrindinės parodoje „Euroshop 2017“ iškeltos temos: skaitmenizavimo proceso tęstinumas mažmeninėje prekyboje, „Omni-chanel“ sprendimai ir emocinio ryšio su pirkėjais skatinimas.

Pasaulinę parodą aplankė ir Lietuvos bendrovės UAB „Penkių kontinentų bankinės technologijos“ (BS/2) specialistai, aktyviai besidomintys naujovėmis. Čia jie susitiko su savo partneriais – didžiausia bankinės įrangos gamintoja „Diebold Nixdorf“, gamybos ir prekybos įrangos gamintoja „Bizerba“ ir kt.

Anot BS/2 Mažmeninės prekybos įrangos pardavimo skyriaus vadovo Jurijaus Mikuckio, daugiausia dėmesio parodoje sulaukė savitarnos terminalai, interaktyvūs informaciniai kioskai, robotai pagalbininkai. „Ateities prekybos principas – savarankiškas apsipirkimas. Technologijos turi padėti pirkėjui jaustis kaip namie“, – sako jis.

Didžiulio susidomėjimo „Euroshop 2017“ sulaukė „Diebold Nixdorf“ pristatoma savitarnos įranga. Naudodamasis „Diebold Nixdorf“ savitarnos kasa „Easy Express“, pirkėjas gali nusiskenuoti prekes ir susimokėti už jas grynaisiais, kortele ar išmaniuoju telefonu bekontakčiu būdu.

„Diebold Nixdorf“ įrenginys „Еxtreme Self-Checkout“, veikdamas kartu su mobiliąja programa „TPiSHOP“, leidžia pirkėjams dar būnant namie susidaryti planuojamų pirkinių sąrašą, o atėjus į parduotuvę pagal jį susirasti greičiausią apsipirkimo maršrutą, nuskenuoti dominančias prekes savo mobiliuoju įrenginiu ir galiausiai atsiskaityti prie savitarnos kasos „Еxtreme Self-Checkout“.

„Kiekvienas prekybininkas siekia būti patrauklus klientui, lankstus ir kiek įmanoma sumažinti savo išlaidas. Bendraudami su užsakovais pastebime, kad šiuolaikiniai „Diebold Nixdorf“ ir kitų gamintojų mažmeninės įrangos sprendimai, jų pasirinkimo įvairovė ne tik atitinka šiuolaikinių pirkėjų poreikius, bet ir padeda verslininkams taupyti lėšas, mažinti personalo išlaidas, didinti klientų srautą ir vidutinio krepšelio sumos dydį“, – sako BS/2 Pardavimo departamento vadovas Emilis Musayevas.

Vokietijos prekybos instituto „EHI Retail Institute“ generalinis direktorius Michael Gerling teigia, kad reali ir elektroninė prekyba pastaruoju metu persipina. „Tradicinės parduotuvės vis dažniau atidaro interneto parduotuves, o interneto parduotuvių savininkai ieško būdų prekiauti ne tik internete, bet ir fizinėse parduotuvėse ar steigia prekių atsiėmimo punktus.“, – sako jis.

Visos technologijos juda link to, kad pirkėjas galėtų apsipirkti bet kuriuo jam tinkamu metu, bet kurioje vietoje ir naudodamasis patogiausia jam priemone. Tai vadinamasis „Omni-chanel“ principas, kai visi komunikacijos su klientu kanalai sujungiami į vieną bendrą. Pvz., klientas gali pradėti domėtis preke ar paslauga interneto parduotuvėje, vėliau pasikonsultuoti telefonu, nueiti prekės apžiūrėti į realią parduotuvę, o tuomet susimokėti už prekę per išmanųjį telefoną ar savitarnos įrenginį. Duomenys, gauti per skirtingus kanalus, sinchronizuojami akimirksniu, todėl klientui nereikia skirtingose vietose iš naujo registruotis, iš naujo pasakoti apie savo poreikius.

„EHI Retail Institute“ tyrimai taip pat rodo, kad siekiant sukurti geras klientų emocijas, pardavėjai vis daugiau investuoja į prekybos centrų architektūrą, dizainą, apšvietimą, meno kūrinius, kuriais puošia interjerą. Pastaruoju metu daug investuojama ir į LED technologijas ir elektrą taupančią įrangą.

Nuolat tobulinamos technologijos iš esmės keičia prekybos procesą ir patį požiūrį į apsipirkimą. Technologijos padeda taupyti pirkėjų ir prekybininkų laiką, o kartu ir išlaidas. Sutaupydami šioje srityje, prekybininkai daugiau investuoja į šiltus santykius su klientais ir aplinkos grožį.