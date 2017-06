Inovatyvus BS/2 technologinis sprendimas sulaukė tarptautinio apdovanojimo

„Penkių kontinentų“ grupės įmonė BS/2 kasmečiame didžiausios pasaulyje bankinės įrangos gamintojos „Diebold Nixdorf“ partnerių suvažiavime buvo įvertinta prestižiniu tarptautiniu apdovanojimu „Special Achievement Banking 2017“ už Azerbaidžane įgyvendintą inovatyvų technologinį sprendimą.

Publikuota: 2017 m. birželio 5 d. pirmadienis

Praėjusių metų spalio mėnesį BS/2 vienam Azerbaidžano bankui įdiegė visiškai automatizuotą banko finansinių paslaugų savitarnos padalinį, kuriame veikia techninės ir programinės įrangos kompleksas „VTM.iQ“. Jį sudaro bendrovės „Diebold Nixdorf“ automatinis seifas „CS 6060“, daugiafunkcis terminalas ir specializuoti BS/2 programiniai sprendimai. Tai buvo pirmasis Azerbaidžane ir kitose NVS šalyse analogų neturintis tokio tipo techninės bei programinės įrangos kompleksas. Šiuo metu panašus BS/2 terminalas yra įdegtas ir Kazachstane.

„VTM.iQ“ banko klientams suteikia galimybę gauti visas bankines paslaugas ir nuotoliniu būdu tiesiogiai konsultuotis su banko darbuotojais, į pagalbą pasitelkus vaizdo konferencijos technologiją. Vos per kelias minutes klientas gali atlikti bet kokią bankinę operaciją: atidaryti sąskaitą, sumokėti už paslaugas, atlikti skubų pinigų pervedimą, gauti kreditą ir kt. Terminalas leidžia atsispausdinti sutartį, ją pasirašyti, nuskenuoti ir nusiųsti banko operatoriui. Be to, klientas čia pat gali užsisakyti ir iš karto gauti banko kortelę ir ją aktyvuoti.

„Šis apdovanojimas yra sėkmingas mūsų planuotos strategijos įvertinimas. Tampame dar stipresni ir labiau pajėgūs teikti aukščiausios kvalifikacijos paslaugas savo tarptautiniams klientams. Šiuolaikinis finansinis sektorius reikalauja, kad apsilankymas banko padaliniuose klientams būtų kuo spartesnis ir patogesnis. Keičiasi ir banko padalinių formatas, juose atsiranda vis daugiau savitarnos įrenginių ir mažėja aptarnaujančio personalo. Įgyvendintas „VTM.iQ“ projektas yra vienas iš tokių sprendimų“, – sako Idrakas Dadašovas, „Penkių kontinentų“ įmonių grupės valdybos pirmininkas.

Madride vykusiame partnerių suvažiavime vieną didžiausių delegacijų sudarė BS2 atstovai net iš 8 šalių: Lietuvos, Latvijos, Estijos, Gruzijos, Azerbaidžano, Kazachstano, Kirgizijos ir Uzbekistano. Jie dalinosi savo patirtimi ir pristatė įgyvendinamus projektus. Renginio dalyviai buvo supažindinti su vieno iš stambiausių Skandinavijos banko bankomatų tinklo atnaujinimo projektu Baltijos valstybėse, kurio metu buvo keičiama daugiau nei 600 bankomatų. Pristatytas Gruzijoje įgyvendinamas didelio masto bankininkystės ir mažmeninės prekybos įrangos projektas.

Lietuvos kapitalo įmonė veikianti Gruzijos rinkoje praėjusiais metais viena pirmųjų pasiūlė bankams kompleksinę EFT POS terminalų tinklo valdymo ir aptarnavimo, mokėjimo kortelių priėmimo ir transakcijų pristatymo paslaugą iš vienų rankų (angl. outsourcing). Šią paslaugą sudaro EKS nuoma ir techninis aptarnavimas, transakcijų nuo skaitytuvų iki banko procesingo centro.

Kasmetis „Diebold Nixdorf“ partnerių suvažiavimas vyko gegužės 30–birželio 1 dienomis. Renginyje, kuriame dalyvavo 180 svečių iš 34 pasaulio šalių, pristatomos naujausios „Diebold Nixdorf“ kuriamos bankinės ir mažmeninės prekybos įrangos naujovės, aptariami praėjusių metų rezultatai.

„Diebold Nixdorf“ bendradarbiauja su daugiau nei 100 didžiausių pasaulio finansinių organizacijų ir daugiau nei 25 globaliomis mažmeninės prekybos įmonėmis. BS/2 – „Diebold Nixdorf“ partnerė jau daugiau nei 20 metų.