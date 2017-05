„IT+“ vasarą pasitinka su nauju laidos vedėju Luku

Laidą apie technologijas „IT+“ nuo šiol ves ne tik nuolatinė laidos vedėja Elita Citovičiūtė, bet ir naujas vedėjas Lukas Keraitis, jau kuris laikas dirbantis šios laidos prodiuseriu.

Publikuota: 2017 m. gegužės 19 d. penktadienis

Jau šeštus metus TV studija „Penki TV“ kuria laidą apie informacinių technologijų naujoves – „IT+“. Artėjant vasarai, laida atsinaujina – nuo gegužės 19 d. (penktadienio) ją ves ne tik nuolatinė laidos vedėja, visuomenėje gerai žinoma ir kaip modelis, Elita Citovičiūtė, bet ir naujas vedėjas Lukas Keraitis, jau kuris laikas dirbantis šios laidos prodiuseriu.

Lukas domisi naujovėmis, nevengia gyvenimo iššūkių ir yra iš tų universalių žmonių, kurie išbando save įvairiose srityse – pusantrų metų vaikinas dirbo laidos „Pats sau bosas“ vedėju „Žinių radijuje“, groja bosine gitara grupėje „Abudu“, netrukus baigs VGTU kūrybinių industrijų studijas. Prieš keletą mėnesių jis grįžo iš Brazilijos, kur pusmetį praleido studijų mainų programoje. Įvairiuose tarptautiniuose mainuose jaunuolis dalyvavo ir anksčiau.

Pasak naujojo laidos kūrėjo ir vedėjo, svarbiausia pačiam gyventi tuo, ką darai. O vienas svarbiausių laidos „IT+“ tikslų – tiesiog parodyti, kad technologijos suteikia mūsų gyvenimui patogumo ir tobulumo, kad jų dėka pasaulis yra be galo įvairialypis ir įdomus. Laida skirta ne tik technologijų srities žinovams, bet ir kiekvienam žmogui.

„Technologinės naujovės keičiasi taip greitai, kad kartais jaučiamės svetimi, tiksliai nežinodami, kokiame pasaulyje gyvename. Todėl laidoje norime trumpai, kiekvienam suprantamai pristatyti ir paaiškinti svarbiausias technologines naujoves. Tam reikia perfiltruoti daug informacijos, atrinkti, kas tėra reklama, o kas iš tiesų svarbūs pokyčiai. Atsinaujinusi laida tik įsibėgėja. Ateityje ji galėtų tapti pagrindiniu tokių naujienų kanalu“, – pasakoja Lukas Keraitis.

Naujausios „IT+“ laidos tema – dronai. Lietuvoje sparčiai populiarėjantys skraidantys aparatai turi gausią bendruomenę, kartu diskutuojančią bepiločių lėktuvų temomis ir rengiančią jų lenktynes. Laidoje lyginamas dronų naudojimas Lietuvoje ir visame pasaulyje.

Panašiu principu vyks ir kitos „IT+“ laidos – Lietuvos naujovės bus pristatomos kartu su pasauliniais analogais ir atvirkščiai. Bus kalbinami išskirtines technologijas kuriantys lietuviai, lankomasi technologijų srities renginiuose.

Naujausių žinių apie inovatyvius pasaulio ir Lietuvos IT sprendimus laukite jau šio penktadienio vakarą nuo 17 val. Penki.tv, Delfi.tv, „Youtube“ ir „Facebook“ kanalais.

