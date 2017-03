Debesijos prognozės ir tendencijos

Ekspertai pastebi, kad išaugus debesų technologijų įmonių skaičiui ir sumažėjus paslaugų kainoms, debesų sistemomis vis dažniau naudojasi ne tik didžiosios, bet ir pradedančiosios įmonės bei smulkaus verslo atstovai.

Publikuota: 2017 m. kovo 30 d. ketvirtadienis

Ekspertai pastebi, kad išaugus debesų technologijų įmonių skaičiui ir sumažėjus paslaugų kainoms, debesų sistemomis vis dažniau naudojasi ne tik didžiosios, bet ir pradedančiosios įmonės bei smulkaus verslo atstovai. Tai nereikalauja didelių investicijų į IT infrastruktūrą, o išlaidas planuoti lengviau ir patogiau. O kokią debesijos ateitį prognozuoja analitikai?

Hibridinės IT terpės

Dauguma įmonių jau šiandien dirba hibridinėje IT aplinkoje (angl. hybrid cloud), kai jungiamos vietinėse ir debesijos sistemose atliekamos operacijos arba naudojamos vietinės sistemos, esančios įmonės serveriuose (dokumentų valdymo sistemos, apskaitos programos ir t. t.), o kitos verslui būtinos priemonės, tokios kaip el. paštas, svetainės ir kt., veikia nutolusiame duomenų centre (debesyje).

Debesų sprendimus verslui teikiančios bendrovės „Penkių kontinentų komunikacijų centras“ Komercijos departamento vadovas Romas Rimgaila sako, kad hibridinis modelis leidžia lanksčiau taikyti daugybę naudingų sprendimų ir vienu metu turėti keletą galimybių. „Privačių ir viešų debesų derinimas padeda bendrovei užtikrinti didesnį saugumą ir leidžia sutaupyti. Pavyzdžiui, trečiųjų šalių debesijos sprendimus naudoti vartotojų prisijungimams, o privačią klientų ar darbuotojų informaciją saugoti privačiame „debesyje“. Be to, tai geras sprendimas toms įmonėms, kurios nedrįsta iš karto perkelti viso verslo į debesis“, – teigia R. Rimgaila.

Verslo operacijų palengvinimas

Svarbių verslo operacijų įgyvendinimas visuomet reikalauja didelių investicijų į programinę ir techninę įrangą, taip pat į personalą, reikiamą tai įrangai diegti ir prižiūrėti.

Siekdamos sumažinti minėtas išlaidas ir pagreitinti operacijų atlikimą, įmonės renkasi „SaaS“ paslaugas (angl. Software as a Service, liet. Programinė įranga kaip paslauga). Tai reiškia, kad už tam tikrą mėnesinį mokestį, bendrovė gali naudotis reikiama programine įranga ir jos priežiūra, gauti visus būtinus atnaujinimus, sulaukti pagalbos gedimų atveju.

Anot R. Rimgailos, toks darbo modelis keičia brangias tradicines lokalias programas, reikalaujančias ilgo diegimo laiko. „SaaS“ sprendimai padeda taupyti personalo laiką ir mažinti lokaliai naudojamų programų išlaidas, o tai leidžia skirti daugiau dėmesio inovacijoms. Be to, kas mėnesį mokant pastovų mokestį lengviau planuoti IT biudžetą“, – sako „Penkių kontinentų komunikacijų centro“ atstovas.

Debesijos prioritetas – ilgalaikiai santykiai

Debesų programinės įrangos kūrėjai šiuo metu rūpinasi ne tik tuo, kaip parduoti savo produktus, bet ir tuo, kaip pritaikyti juos skirtingų naudotojų poreikiams, kad būtų galima gauti papildomos naudos.

„Debesijos paslaugų pranašumas tas, kad jos nereikalauja didelių pirminių išlaidų ir užslėptų papildomų mokesčių, o papildomas funkcijas galima įsigyti bet kada vėliau. Be to, debesų tiekėjai siūlo daug aukštesnį techninės priežiūros lygį“, – sako R. Rimgaila.

Galiausiai organizacijos gauna didesnę naudą iš investicijų į debesiją, o debesų technologijų tiekėjas – ilgalaikį bendradarbiavimą su klientais, skirtingai nei vienkartinio produkto įsigijimo atveju.

Keičiasi IT specialistų darbo pobūdis

Padaugėjus serverinės tinklo įrangos, keičiasi technikos specialistų paskirtis. Programinės įrangos kūrėjų funkcijos auga – jie jau konsultuoja ne tik įrangos diegimo klausimais, bet ir dėl prieigos prie debesijos paslaugų.

„Tradiciškai technikų darbas būdavo vykdyti sudėtingų programinių produktų techninę priežiūrą. Populiarėjant debesų technologijoms, dauguma problemų, susijusių su lokalia įranga, išnyko. Dabar technikos specialistai turi būti ekspertai, gebantys konsultuoti įmonių vadovus, kaip tikslingai išnaudoti debesų paslaugas versle, kaip jas valdyti, kaip diegti naujoves ir pan.“, – tvirtina UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“ Komercijos departamento vadovas R. Rimgaila.

Taigi, debesijos galimybės ir poreikis auga. Įvairūs tyrimai rodo, kad 2017 metais debesų paslaugoms įmonių IT biudžetuose bus skiriama nuo 29 iki 38 proc. išlaidų. Na, o debesų sprendimus kuriančios įmonės, ekspertų teigimu, labiausiai koncentruosis į savo paslaugų lankstumą, duomenų apsaugą ir analizę.

Daugiau apie debesijos ir užsakomąsias paslaugas