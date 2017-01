2016 metai su „Skynet“: auganti interneto greitaveika ir modernėjanti TV

Praėję metai šviesolaidinio tinklo „Skynet“ komandai buvo kupini permainų ir įvykių.

Publikuota: 2017 m. sausio 18 d. trečiadienis

Praėję metai šviesolaidinio tinklo „Skynet“ komandai buvo kupini permainų ir įvykių. Didėjo interneto greitaveika, klientams pasiūlyti nauji paslaugų planai, atnaujinta ir naujais rinkiniais papildyta išmanioji televizija, sudalyvauta ne viename miesto renginyje.

Klientų patogumui – nauji interneto planai

Vasarą „Skynet“ pasitiko su naujais interneto planais ir pasiūlė dar daugiau galimybių naršyti iki 1 Gb/s sparta. Be to, klientai papildomai gali užsisakyti išmaniosios televizijos paslaugą.

„Įvertinę situaciją rinkoje ir klientų lūkesčius, paruošėme naujus paslaugų planus – iki dešimt kartų greitesnį nei standartinis (100 Mb/s) internetą už rinkoje įprastą kainą. Be to, spartų internetą pasiūlėme užsisakyti be jokių papildomų paslaugų, o tai reiškia, kad klientas moka tik už tai, kuo naudojasi“, – sako UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“ Produktų valdymo departamento vadovas Povilas Keburis.

Auganti greitaveika

Pernai šviesolaidinis internetas Lietuvoje atšventė savo 18 gimtadienį. 1998 metų spalio 28 dieną Lietuvos gyventojai gavo priėjimą prie interneto optiniais tinklais. Tą dieną bendrovė „Penkių kontinentų komunikacijų centras“ pirmoji Lietuvoje pradėjo teikti šviesolaidinio interneto „Skynet“ paslaugas.

Pradėjus naudoti šviesolaidį – optinį kabelį, sudarytą iš daug plonyčių šviesai laidžių skaidulų, – duomenų perdavimo sparta ėmė sparčiai didėti. Per visą istoriją interneto greitaveika mūsų šalyje išaugo daugiau nei 100-u tūkstančių kartų. Ir tai, anot P. Keburio, ne riba. „Mūsų namuose daugėja prie tinklo prijungtų įrenginių, auga siunčiamų duomenų kiekis. Todėl interneto sparta tampa vis svarbesnė. Į tai atsižvelgdami nuolat investuojame į technologijas ir didiname interneto greitaveiką“, – sako „Penkių kontinentų komunikacijų centro“ atstovas.

TV kanalų ir galimybių įvairovė

Gerų naujienų klientams pernai pažėrė ir išmaniosios „Skynet“ televizijos kūrėjai. Išanalizavę kanalų žiūrimumo statistiką ir žiūrovų poreikius, jie žiūrovams pasiūlė net 7 atnaujintus papildomus kanalų rinkinius.

Kita gera praėjusių metų naujiena – patobulinta ir atnaujinta grafinė ir funkcinė TV vartotojo sąsaja. Klientams pasiūlyta TV programų įrašymo vėlesnei peržiūrai funkcija, leidžianti peržiūrėti 21-o TV kanalo dviejų savaičių senumo įrašus. Be to, atnaujinta žiūrovų jau pamėgta vaizdo sustabdymo ir atsukimo realiuoju laiku funkcija (angl. time shifting).

Dalyvavimas miesto gyvenime

Vilniaus miesto internetu neretai pavadinamas „Skynet“ praėjusiais metais prisijungė prie daugybės miesto renginių. Tarp jų Vilniaus sporto festivalis, MRU naktis, pirmosios Lietuvoje ėjimo varžybos, Vilniaus šachmatų šventė, Moterų bėgimas, Vilniaus knygų mugė, tarptautinės bėgimo varžybos „We run Vilnius“ ir kt.

„Skynet“ erdvė „Danske maratono“ metu

P. Keburio teigimu, tai galimybė būti arčiau savo klientų ir dalytis maloniomis laisvalaikio akimirkomis. „Kurdami savo šviesolaidinį tinklą, nuo pat pradžių kūrėme savotišką šeimą, kurioje gera visiems. Todėl nuolat siekiame suburti savo klientus draugėn ir džiaugiamės aktyviu jų dalyvavimu miesto renginiuose. Be to, tai galimybė pabendrauti su esamais ir potencialiais klientais neformalioje aplinkoje, išgirsti jų lūkesčius“, – sakė P. Keburis.

Kvietė dalytis gerumu

„Skynet“ komanda praėjusiais metais nepamiršo ir gerų darbų: dalyvavo įvairiose labdaros akcijose, jungėsi prie kilnių iniciatyvų.

Įpusėjus vasarai, bendrovė įvedė nemokamą belaidį internetą naujai atidarytoje gyvūnų globos organizacijos „Lesė“ veterinarijos klinikoje. Prie jo jungtis gali tiek klinikos darbuotojai, tiek čia užsukantys klientai.

Įmonės atstovai pernai ne kartą aplankė ir Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Organizacijai padovanota kompiuterių, o mažyliams parūpinta žaislų, drabužėlių, sauskelnių ir kitų būtinų daiktų.

„Lesės“ klinikoje veikia belaidis „Skynet“ internetas

Praėjusią vasarą „Skynet“ komanda prisijungė ir prie Vilniaus Plytinės kartodrome vykusio labdaringo kartų turnyro, skirto vaikų globos namų auklėtiniams. Į renginį sugužėjusius vaikus iš visos Lietuvos bendrovės atstovai kvietė šokinėti ant batuto, vaišino cukraus vata ir dalijosi gera nuotaika.