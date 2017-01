VU Medicinos fakulteto mokslininkė – tarp pripažintų Europos ekspertų

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos instituto docentė Liubovė Murauskienė tapo nepriklausomos Europos Komisijos Veiksmingų būdų investuoti į sveikatą ekspertų grupės (Expert Panel on Effective ways of Investing in Health) nare.

Publikuota: 2017 m. sausio 9 d. pirmadienis

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos instituto docentė Liubovė Murauskienė tapo nepriklausomos Europos Komisijos Veiksmingų būdų investuoti į sveikatą ekspertų grupės (Expert Panel on Effective ways of Investing in Health) nare. VU mokslininkė yra viena pirmųjų Centrinės ir Rytų Europos šalių atstovų, išrinktų tarp 14 Europos ekspertų. Naujieji ekspertai bus inauguruoti sausio 24 d. Europos Komisija šią tarpsektorinę ir nepriklausomą ekspertų grupę įsteigė 2012 m., sulaukusi mokslinių rekomendacijų, kuriose pabrėžta darni sveikatos sistemų plėtros svarba. Vienas pagrindinių grupės veiklos tikslų – teikti rekomendacijas apie veiksmingus investavimo į sveikatą būdus. Į grupę viešojo konkurso būdu trejiems metams atrenkami ekspertai sveikatos sektoriaus planavimo ir finansavimo pirmenybių nustatymo, mokslinių tyrimų, vadybos, paslaugų teikimo ir sveikatos ugdymo bei stiprinimo sritims. Ekspertų grupė padeda Europos Komisijai formuoti požiūrį į naujus sveikatos priežiūros modelius ir iššūkius, su kuriais susiduria sveikatos sistemos Europoje. Problematikos spektras apima pirminę, stacionaro ir integruotą sveikatos priežiūrą, sistemų finansavimo ir išlaidų vaistams klausimus, sąveikas su socialinės apsaugos sektoriumi, sveikatos netolygumus, ligų prevenciją, mokslo plėtrą ir pan. Ekspertų grupė jau pareiškė nuomonę dėl sveikatos sistemų tipologijų ir jų veiksmingumo vertinimo, sveikatos priežiūros paslaugų kokybės, prieinamumo, viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo sveikatos srityje, paslaugų teikėjų konkurencijos, ligoninių reformavimo, pavojingų inovacijų. Pažymėtina, kad ekspertai rekomendacijas formuluoja ir ne specialistams suprantama kalba.