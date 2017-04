VGTU studentai kels Vilnių į virtualią realybę

Vilniaus Gedimino technikos universitete (VGTU) jau trečią kartą vieši Žilvinas Lilas – Kelno (Vokietija) medijų meno akademijos profesorius, vienas iš Paidia instituto Kelne įkūrėjų, ketverius metus dirbęs kompanijoje „Disney“, nuo 2004 m. dėstantis akademinei bendruomenei, verslo ir vyriausybinėms institucijoms daugiau nei dešimtyje šalių.

Publikuota: 2017 m. balandžio 10 d. pirmadienis

Vilniaus Gedimino technikos universitete (VGTU) jau trečią kartą vieši Žilvinas Lilas – Kelno (Vokietija) medijų meno akademijos profesorius, vienas iš Paidia instituto Kelne įkūrėjų, ketverius metus dirbęs kompanijoje „Disney“, nuo 2004 m. dėstantis akademinei bendruomenei, verslo ir vyriausybinėms institucijoms daugiau nei dešimtyje šalių. Holivudo filmams specialiuosius efektus kūręs 3D animacijos profesorius veda jungtinį intensyvų kursą apie 3D skenavimą VGTU studentams VGTU Kūrybiškumo ir inovacijų centre „LinkMenų fabrikas“.

Kursų metu VGTU studentai kartu su iš Kelno medijų menų akademijos atvykusiais studentais visą savaitę skenavo skirtingus Vilniaus miesto objektus: Šv. Petro ir Povilo bažnyčios interjerą, Vichy parko komplekso fragmentą, Belmonto vandens užtvanką, buvusio taksi parko pagrindinį spiralinį pandusą, Nacionalinės dailės galerijos eksterjerą, Verkių parko fragmentą, atliko eksperimentus „Cosmos Paukščių Takas“ veidrodžių kambaryje. Gauti duomenys apdoroti specifinių įgūdžių reikalaujančiomis autorizuotomis programomis. Taigi, studentai ne tik išmoko naudotis 3D skenavimo įranga, bet ir apdoroti duomenis bei integruoti juos į savo unikalius projektus.

„3D lazerinis skenavimas – tai pati naujausia matavimuose taikoma technologija, leidžianti greitai surinkti didelius kiekius 3D informacijos apie objektus ir supančią aplinką. 3D skeneriu per labai trumpą laiką galima gauti itin tikslius duomenis, per sekundę galima nuskenuoti net milijoną taškų. Prietaiso sandara suteikia galimybes skenuoti įvairiomis sąlygomis, kintant apšvietimui, pozicionavimo kampui ir pan., be abejo reikalinga ir patyrusių specialistų akis, kad parinktų tinkamiausią skenavimui laiką ir poziciją", – pasakojo VGTU „LinkMenų fabriko“ Mechanikos laboratorijos vedėjas Mykolas Bistrickas.

Skenavimui buvo naudojamas tas pats VGTU „LinkMenų fabrike“ esantis 3D skeneris „Trimble TX8“, kurio pagalba praėjusiais metais buvo tiriami Gedimino kalno šlaitų stabilumo pokyčiai ir nuošliaužiniai procesai. „Vis daugiau darbų ir veiklų persikeliant į skaitmeninę erdvę siekiame, kad mūsų studentai turėtų galimybę susipažinti su naujausiomis technologijomis ir džiaugiamės, kad jie gali mokytis iš pačių geriausių šios srities profesionalų,“ – sakė VGTU Grafinių sistemų katedros lektorė Rytė Žiūrienė.

Studentai jau dabar svarsto, kaip realią Vilniaus miesto aplinką gali integruoti į savo medijų projektus, pasitelkiant virtualios ir papildytos realybės technologijas, kurios neatsiejamos nuo 3D skenavimo. Profesorius Ž. Lilas planuoja sugrįžti į Vilnių rugsėjo mėnesį ir pratęsti dabar vykdomą projektą, perkeliant šią savaitę nuskenuotus Vilniaus miesto objektus į virtualią realybę.