Tautinių mažumų departamentas skelbia baigiamųjų mokslo darbų konkursą

Publikuota: 2017 m. kovo 24 d. penktadienis

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbia baigiamųjų mokslo darbų Lietuvos tautinių mažumų tematika konkursą.

Konkurse kviečiame dalyvauti Lietuvos ir užsienio aukštųjų universitetinių mokyklų absolventus, einamaisiais akademiniais metais apgynusius Lietuvos tautinių mažumų studijų srities baigiamąjį mokslo darbą arba kitos tematikos baigiamąjį mokslo darbą, kuriame Lietuvos tautinių mažumų aspektai buvo plačiai nagrinėti.

Numatoma skirti tris premijas: premiją už apgintą baigiamąjį bakalauro studijos darbą (1 nominacijos grupė), premiją už apgintą baigiamąjį magistro studijų darbą (2 nominacijos grupė) ir premiją už apgintą doktorantūros studijų disertacinį darbą (3 nominacijos grupė).

Baigiamieji mokslo darbai kartu su papildomais dokumentais priimami iki š.m. birželio 30 d. (imtinai) adresu Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Raugyklos g. 25-102, LT-01140 Vilnius.

2016 metais šiam konkursui sulaukta 20 baigiamųjų mokslo darbų iš Lietuvos, Lenkijos, Vengrijos, kuriuos pagal nustatytus kriterijus įvertino prie Tautinių mažumų departamento veikianti Akademinė taryba, sudaryta iš Lietuvos aukštųjų universitetinių mokyklų atstovų, mokslininkų, tyrėjų, ekspertų.

Atsižvelgdama į Akademinės tarybos siūlymus, Tautinių mažumų departamento direktorė dr. Vida Montvydaitė 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. ĮV-57 premijas už geriausią baigiamąjį mokslo darbą tautinių mažumų tematika skyrė:

Aurėjai Jutelytei už apgintą baigiamąjį bakalauro studijų darbą „Lietuvos romų genocido atmintis kaip atminties kūrėjų veikimo laukas“.

Karoliui Dambrauskui už apgintą baigiamąjį magistro studijų darbą darbą „Imagining Ethnic Democracy: Polish Minority's Responce to the Governance of the Lithuanian State“ (liet. „Įsivaizduojama etninė demokratija: lenkų tautinės mažumos atsakas į Lietuvos valstybės valdymą“);

Specialioji vertinimo komisijos premija skirta Marijai Norkūnaitei už apgintą baigiamąjį bakalauro studijos darbą „Valstybė, mažesnė už savo teritoriją: kovos dėl valstybinio tapatumo Šalčininkų krašte“.

Daugiau informacijos apie konkursą galima rasti Premijos už geriausią baigiamąjį mokslo darbą tautinių mažumų tematika skyrimo nuostatuose.