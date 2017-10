Šiuolaikinis švietimas: kaip vaikus ugdo inovatyvios pasaulio mokyklos?

Kaip turėtų atrodyti šiuolaikinė mokykla? Pasidairius po pasaulį panašu, kad mokyklose nuo tradicinių mokymosi įrankių, tokių kaip knyga ir sąsiuvinis, pereinama prie skaitmeninių mokymosi metodų.

Kaip turėtų atrodyti šiuolaikinė mokykla? Pasidairius po pasaulį panašu, kad mokyklose nuo tradicinių mokymosi įrankių, tokių kaip knyga ir sąsiuvinis, pereinama prie skaitmeninių mokymosi metodų. Ekspertų teigimu, kitoks dėmesys skiriamas ir mokymosi turiniui bei pačiam procesui – vietoje sausų teorinių pamokų daugiau dėmesio skiriama praktiniams įgūdžiams, akcentuojamas komandinis darbas bei vyrauja individualizuotos užduotys.

„Bene didžiausią įtaką pasikeitusiai mokymosi aplinkai ir požiūriui į patį mokymąsi daro technologijų progresas. Mat tai, kas buvo svarbu vakar, nebėra aktualu šiandien – tai ypač akivaizdu moksle. Žinoma, teorinės specifinio dalyko žinios yra be galo svarbios, tačiau tai nebėra kertinis dalykas, lemsiantis moksleivio sėkmę ateityje, kaip kad buvo anksčiau. Dėl šios priežasties švietimas turi prisitaikyti prie greitai besikeičiančio pasaulio ir nuolatos žiūrėti į priekį. Tą padaryti įmanoma ugdant asmenines savybes bei stengiantis būti visapusiškai šiuolaikiškais“, - teigia „Samsung Mokykla ateičiai“ vadovė Baltijos šalims Liga Bitė.

Tad kaipgi jaunąją kartą ugdo šiuolaikinės užsienio mokyklos? Pateikiame jų pavyzdžius.

Ørestad gimnazija, Kopenhaga, Danija

Šioje gimnazijoje vyresnių klasių moksleiviai, dar neįgiję vidurinio išsilavinimo, aktyviai pradedami ruošti savo išsvajotai karjerai žurnalistikos, komunikacijos ir kultūros srityse. Čia vykdomos specialios šioms sritims pritaikytos programos, kuriose mokomasi ne tik įprastų dalykų, tokių kaip, kalbos, bet ir minėtų sričių disciplinų.

Glaudžiai bendradarbiaudama su verslo partneriais, gimnazija auklėtiniams pateikia daug praktinių užduočių, kuriose imituojamos realios darbinės situacijos – pavyzdžiui pokalbių laidos filmavimas ir jo užkulisiai. Tokiu būdu mokiniai yra geriau paruošiami universitetui bei profesiniam gyvenimui ateityje.

Tačiau vienas didžiausių šios ugdymo įstaigos unikalumų yra tas, kad ji yra tikrų tikriausia mokykla be sienų. Kadangi čia klasės yra menkai atskirtos ir dominuoja atviros erdvės, šimtai šios ugdymo įstaigos mokinių raginami mokytis išvien. Besimokant tokio tipo aplinkoje skatinamas bendradarbiavimas, darbo komandoje įgūdžiai, lankstumas ir geresni komunikaciniai gebėjimai. Čia mokiniai gali netgi patys pasidalinti į laikinas klases ar grupes, kuriose būtų mokomasi bendrų dalykų arba ruošiami įvairūs projektai.

Mokymosi procesas gimnazijoje neįsivaizduojamas be naujųjų technologijų, kurios yra ne tik mokslo, bet dažnai ir bendravimo įrankis tarp pedagogų ir jų mokinių. Be to, net iki 25 proc. visų pamokų šioje mokykloje gali vykti nuotoliniu būdu virtualioje erdvėje. Taip kuriama neformali aplinka, kuri yra labiau atpalaiduojanti. Ji skatina didesnį įsitraukimą ir leidžia jaunuoliams patiems aktyviai rūpintis savo edukacija, siekti geresnių rezultatų bei jaustis bendruomenės dalimi.

Quest to Learn mokykla, Niujorkas, JAV

Be jokios abejonės, tai viena neįprasčiausių mokyklų pasaulyje. Čia 6-12 klasių moksleiviai atlieka įvairias užduotis, mokosi ir bendrauja darydami ne ką kitą, o žaisdami žaidimus, tarp jų ir kompiuterinius. Taigi, tokie žaidimai kaip „Minecraft“ čia laikomi ne pramoga, o priemone įvairiapusiškai tobulėti gilinant įvairias savybes bei įgūdžius – nuo logikos ar gebėjimo spręsti problemas iki kūrybiškumo.

Mokykloje tikima, kad rimti mokomieji dalykai, pateikti žaidimo forma, vaikams yra lengviau perprantami, įdomesni, o tuo pačiu metu skatina ir didesnį įsitraukimą, mat vaikai nė nepajaučia, kad mokosi. Todėl čia tikriausiai neišgirsime žodžio užduotis – šioje mokykloje užduotys virsta į misijas, kurias įveikus kylama į aukštesnį lygį. Visai kaip kompiuteriniuose žaidimuose.

Šios ugdymo įstaigos mokinių rezultatai jau spėjo įrodyti, kad toks mokymosi būdas yra efektyvus ir lemia puikius pasiekimus. Mokyklos tinklalapyje skelbiami duomenys sako, kad net 54 proc. jos mokinių buvo gerai pasiruošę anglų kalbos egzaminui, lyginant su 30 proc. mokinių iš visų kitų mokyklų, esančių Niujorke. O tai, kad šią mokyklą jos auklėtiniai tiesiog dievina, įrodo net 94 proc. lankomumo rodiklis.

Jeigu vis dar manote, kad tai mažų mažiausiai keista ir nenaudinga, neapsigaukite. Mokykla suteikia visas moksleiviams būtinas žinias, kurios bus reikalingos nusprendus mokslus tęsti aukštosiose mokyklose. Konsultuoti ir ruošti savo mokinius studijoms universitete ši ugdymo įstaiga pradeda jau 9 klasėje.

AltSchool mokykla, San Franciskas, JAV

Šiai mokyklai negalioja jokie tradicinio vaikų ugdymo principai. Itin didelis dėmesys čia skiriamas kūrybiškumo, mąstymo lankstumo ir skaitmeninių įgūdžių lavinimui – visa tai tam, kad vaikas galėtų prisitaikyti prie greitai besikeičiančio šių dienų pasaulio.

Svarbiausias šioje mokykloje yra mokymosi turinio individualizavimas, nes mokytis susirenka įvairaus amžiaus ir skirtingų gebėjimų vaikai. Be to, šioje mokykloje nėra jokių skambučių, uniformų ar mokytojų spaudimo įvykdyti užduotį per tam tikrą laiko tarpą. Taip sudaromos visos sąlygos siekti asmeninio tikslo pagal savo gabumus ir galimybes. Ką jau kalbėti apie pasitikėjimą savo jėgomis.

Nemaža dalis užduočių šioje mokykloje perkeliama į skaitmeninę erdvę – be namų darbų, kuriuos reikia atlikti įvairių kompiuterinių programų pagalba, mokomasi tokių dalykų, kaip 3D modeliavimas ar programavimas. Didelis dėmesys skiriamas ir problemų sprendimo bei komunikacijos įgūdžiams – į komandas suburti mokiniai gauna praktines užduotis, pavyzdžiui, sukonstruoti kokį nors objektą ir praktiškai išbandyti jo kuriamą vertę.

Be pamokų ir įvairių užsiėmimų, mokykloje vaikai skatinami ieškoti jiems širdžiai mielos veiklos ir joje tobulėti. Todėl siekiama pasiūlyti kiek įmanoma daugiau veiklų, kurios dažnai vykdomos pasitelkiant ekspertus iš šalies. Veiklų metu stengiamasi sukurti tokias situacijas, kuriose vaikai turėtų įveikti iššūkį, o kartu, išliktų susidomėję ir motyvuoti.

