„LOGO“ olimpiada atskleidė tendenciją: vis daugiau merginų renkasi IT mokslus

Programavimą renkasi vis daugiau merginų. Tokią tendenciją išryškino šių metų „LOGO“ konkursas ir olimpiada, kurioje dalyvavo 106 antrų-aštuntų klasių mergaitės. Tai sudarė 40 proc. bendro dalyvių skaičiaus.

„Šiandien aukšto lygio profesionalės moterys jau nieko nestebina, tačiau norint tapti bet kurios srities profesionale reikia pradėti ruoštis dar mokyklos suole. Ypatingą vaidmenį jaunų žmonių lyderystei, konkurencingumui turi verslumo bei IT žinios ir įgyti įgūdžiai“, – sako KTU Jaunųjų kompiuterininkų mokyklos (JKM) įkūrėja ir vadovė Danguolė Rutkauskienė.

17-osios JKM organizuojamos „LOGO“ olimpiados konkursai, įvykę kovo 4 d. sukvietė rekordinį moksleivių skaičių – net 119 jaunųjų informatikų. Šios nacionalinės olimpiados uždarymo šventės, kuri vyko pirmąją balandžio dieną, metu buvo apdovanoti pirmų-dešimtų klasių moksleiviai iš visos Lietuvos ir pagerbtas JKM indėlis mokymo procese. Iš viso buvo apdovanoti net 65 geriausių darbų autoriai iš visos Lietuvos, kurių didžioji dauguma merginos – net 38 laureatės.

D. Rutkauskienė tiksi, kad konkurse dalyvavusios kūrybingos mokinės ateityje taps puikiomis IT srities specialistėmis ir sėkmingai konkuruos darbo rinkoje, todėl taip pat kviečia visas IT sritimi besidominčias merginas sudalyvauti neeilinėje konferencijoje „Merginos ir technologijos" (angl. GIRLS in ICT), kuri balandžio 27 d. vyks Vilniuje. Šių metų renginio tema – verslumo ir lyderystės pamokos.

Net 3322 moksleivių darbų

„LOGO“ – tai kasmet drauge su ŠMM ITC organizuojamas informacinių technologijų renginys, skatinantis moksleivių domėjimąsi programavimo priemonėmis ir padedantis ugdyti moksleivių kūrybiškumą, algoritminę mąstyseną bei saviraišką.

„Dalyviams buvo pateiktos keturios temos, pagal kurias jie kūrė filmukus, žaidimus ir atvirukus. Pagrindinė olimpiados tema šiemet buvo „Sportas mano gyvenime“, kadangi atsižvelgėme į šių Lietuvos Sporto metų tematiką ir nesuklydome, nes sulaukėme itin didelio susidomėjimo – buvo atsiųsta net 332 moksleivių darbai. Tai rekordinis vertinimui pateiktas darbų skaičius“, – kalbėjo D.Rutkauskienė.

Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Pasvalyje kasmet vis didėjančio populiarumo sulaukianti „LOGO“ olimpiada yra Kauno technologijos universiteto (KTU) dėstytojų ir savo srities profesionalų, dėstančių Jaunųjų kompiuterininkų mokykloje, iniciatyva atsiradęs renginys.

JKM baigė 8 tūkst. moksleivių

„Džiaugiamės, jog pasirinktas moksleivių ugdymo modelis, kuris derina modernų mokymą, naudojant tradicines praktines paskaitas ir alternatyvius mokymosi būdus, buvo įvertinas tūkstantinės moksleivių auditorijos“, – sakė D. Rutkauskienė.

Šią neformalaus ugdymo mokyklą per 21-erius veiklos metus baigė virš 8 tūkst. moksleivių iš visos Lietuvos. Mokyklos vadovė tiki, jog du dešimtmečius gyvuojanti mokykla yra pagrįstai vertinama ir prognozuoja dar didesnius abiturientų skaičius per artimiausius metus.

„JKM yra puikus pasirinkimas, norint pagilinti jau turimas žinias ir artimiau susipažinti su universiteto aplinka. Reikia pripažinti, jog tūkstančiai absolventų kiekvienais metais eina į darbo biržą, o tiksliųjų mokslų studentams yra sudaromos sąlygos ir dirbti, ir mokytis. Numanėme tai jau 1995 metais, kai sugalvojome įsteigti KTU JKM“, – kalbėjo D. Rutkauskienė.

Daugiau nei 20 mokymo programų

Šiuo metu JKM yra vykdoma daugiau nei 20 mokymo programų, kurios gali sudominti įvairių pomėgių jaunuolius skirtingose amžiaus grupėse.

„Plataus spektro kursai ne tik suteikia galimybę susipažinti su pasirinkto dalyko teorija, bet ir vykdo intensyvų praktinių mokymų metodą, kada patys mokiniai savo jėgomis praktikoje pritaiko teoriją ir taip kuria įvairaus tipo darbus – internetines svetaines, fotografijas, programėles mobiliesiems telefonams, įvairias aplikacijas“, – apie JKM vykdomų programų turinį kalbėjo mokyklos vadovė.

JKM siūlo jaunesnių ir vyresnių amžiaus grupių moksleiviams ne tik gausų mokymo programų spektrą, bet ir pasirinkimą mokytis ne vienerius metus, kas suteikia galimybę įgyti aukštesnės pakopos žinių ir įgūdžių. Šiuos įgūdžius moksleiviai gali lavinti pasirinktoje programoje – nuo robotikos ir programavimo iki mados dizaino ir muzikos medijų.

Pastebima, jog mokykla susilaukia vis didesnio ne tik vaikinų, bet ir merginų dėmesio. Abiejų lyčių moksleiviai vienodai siekia gilintis į informacinių technologijų (IT) srities mokslus, kurie skatina jų analitinį mąstymą, loginį galvojimą, kūrybišką problemų sprendimą bei iniciatyvumą, kuriant naujus projektus ir programas.