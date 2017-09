Kokios savybės padės neužleisti vietos robotui?

Retas įsivaizduojame savo darbo dieną be kompiuterio ar išmanaus telefono, tačiau ateityje technologijų įtaka didės dar labiau.

Publikuota: 2017 m. rugsėjo 21 d. ketvirtadienis

Spartus technologijų progresas neatpažįstamai pakeitė ne tik mūsų kasdienį gyvenimą, bet ir darbo specifiką. Retas įsivaizduojame savo darbo dieną be kompiuterio ar išmanaus telefono, tačiau ateityje technologijų įtaka didės dar labiau. „Samsung Mokykla ateičiai“ vadovės Baltijos šalims Ligos Bitės teigimu, nėra kitos išeities, kaip tik prisitaikyti prie skaitmeninės revoliucijos diktuojamų sąlygų ir iš anksto pasiruošti artėjantiems pokyčiams. Kokios savybės ateityje užtikrins sėkmę profesiniame gyvenime ir kokie įgūdžiai mums bus reikalingi?

Gebėjimas prisitaikyti

Anot Ligos Bitės, labai tikėtina, kad populiariausių ir geriausių ateities darbų šiandien dar net nėra, o kai kurioms, šiandien mums įprastoms profesijoms, gresia išnykimas. Štai šiais metais Jungtinėse Amerikos Valstijose „PwC“ atlikto tyrimo paskelbtoje ataskaitoje teigiama, jog net 38 procentus įvairių darbo vietų iki 2030-ųjų metų pakeis robotai.

Vargu ar kas iš mūsų gali tiksliai nuspėti ateitį, tačiau žmogus, sugebantis iš anksto atpažinti ateities tendencijas ir prisitaikyti prie nuolat kintančios darbo rinkos bei įvairių jos diktuojamų iššūkių, turės kur kas didesnę galimybę tapti sėkmingu.

„Tam, kad gebėtume prisitaikyti prie greitai besikeičiančio pasaulio, mums reikalinga ne tik psichologinė stiprybė, noras nuolatos tobulėti ir augti, bet ir kritinis, o kartu ir kūrybiškas mąstymas – tai leis ne tik priimti mažiau klaidingų sprendimų savo profesiniame gyvenime, bet ir įžvelgti galimybes ten, kur kiti jų nemato. Tai ypač pravers ateityje, kuomet pasaulis dėl technologijų įtakos kasdien keisis dar sparčiau negu šiandien“, – kalba L. Bitė.

Programavimas ir gebėjimas efektyviai naudoti skaitmeninius įrankius

Programavimas ir skaitmeninis raštingumas yra vieni tų įgūdžių, kurie neabejotinai bus reikalingi ateities darbo rinkoje. Šias tendencijas aiškiai matome jau dabar. „Infobalt” ir „MOSTA” atlikta IT sektoriaus darbdavių apklausa parodė, kad per trejus metus IT specialistų poreikis išaugs net 83 procentais.

L. Bitės teigimu, pastebima, kad IT žinios ir gebėjimas naudotis įvairiais skaitmeniniais įrankiais yra vis reikalingesnis ir įvairiose, iš pirmo žvilgsnio su tuo nesusijusiose, profesijose – nuo policininko iki mokytojo.

„Kadangi jau dabar didelė dalis darbų keliasi į skaitmeninę erdvę, bus būtina išmanyti ne tik įvairių įrenginių veikimo principus, bet ir gebėti juos efektyviai pritaikyti priklausomai nuo situacijos. Pavyzdžiui, didėjant virtualios realybės technologijų įtakai, mokytojas vietoje įprasto dėstymo iš vadovėlio, galės mokymo medžiagą perteikti naudodamas virtualios realybės akinius ir specialiai sukurtas edukacines programas. Jeigu pedagogas nežinos, kaip tai padaryti, jis paprasčiausiai nebus konkurencingas rinkoje“, – tvirtina ji.

Savimotyvacija ir lyderystė

Šių metų pavasarį bendrovės „Samsung“ paskelbtoje „Atvirosios ekonomikos“ ataskaitoje prognozuojama, kad jau po trejų metų 40 proc. pasaulio gyventojų dirbs patys sau – vyraus laisvai samdomo darbo rinka. Populiarėjantis nuotolinis darbas atneš ir naujų iššūkių – prisiversti dirbti gali būti sunkiau.

Specialistės teigimu, pačiam planuojant savo darbų grafikus prireiks stiprios valios bei gebėjimo save motyvuoti ne tik dirbti, bet ir stiprinti profesines kompetencijas.

„Atsižvelgiant į darbo specifikos ateityje prognozes, lyderio savybės bus būtinos, ypač vadovaujančias pareigas užimsiantiems žmonėms. Gebėjimas sutelkti žmones vienam tikslui, juos įkvėpti, organizuoti produktyvų darbą ir kiti veiksniai, užtikrinantys organizacijos vystymąsi net ir tradicinėje darbo aplinkoje nėra lengvai įkandamas uždavinys. Tuo tarpu kuomet bene pusė pasaulio darbo jėgos dirbs laisvai samdomo specialisto darbą – tai taps dar sunkesne užduotimi“, – prognozuoja Liga Bitė.

Pasak specialistės, ateities darbo rinkai reikalingas savybes būtina ugdyti jau mokykloje, todėl labai svarbu investuoti ir į pedagogų kompetencijų stiprinimą.