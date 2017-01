Jaunieji kompiuterinės Kalėdų pasakos kūrėjai džiugino originalumu

Kaune finišavo penkiolikos metų jubiliejų švenčiantis respublikinis informatikos konkursas „Kompiuterinė Kalėdų pasaka 2016“.

Kaune finišavo penkiolikos metų jubiliejų švenčiantis respublikinis informatikos konkursas „Kompiuterinė Kalėdų pasaka 2016“. Kauno miesto savivaldybėje buvo įteikti diplomai bei apdovanoti iš visos Lietuvos čia susirinkę moksleiviai, kūrę Kalėdų švenčių tematikai skirtus kompiuterinės grafikos darbus.

„Šis konkursas augo, vystėsi, o šiemet švenčiame gražų penkiolikos metų jubiliejų. Džiugu matyti, kad konkursas sulaukia tokio aktyvumo ir susidomėjimo. Taigi drąsiai galime sakyti, kad mūsų tikslas – ugdyti moksleivių kompiuterinę ir filologinę kultūrą, skatinti jų kūrybinius gebėjimus, aktyvinti informatikos mokytojus – yra pasiektas“, – pasakojo konkursą organizuojančios VšĮ Informacijos technologijų mokymo centras (ITMC) direktorė Skaidra Vaicekauskienė. Anot jos, iš pradžių kompiuterinės Kalėdų pasakos konkursas buvo rengiamas siekiant supažindinti vaikus su kompiuteriais, o priemonės, kuriomis buvo naudojamasi, neprilygo dabartinėms: piešinius kurdavo „Word“ ir „Paint“ programomis. Dabar moksleiviai naudoja pačias įvairiausias priemones, išmanumą ir talentus atskleidžia jas jungdami.

Dėmesys netipiniams sprendimams

„Labai vertiname konkurso dalyvių originalumą, kūrybiškumą ir atlikimo kokybę tiek meniniu, tiek kompiuterinio išpildymo požiūriu, kalbos taisyklingumą. Be abejonės, šiuolaikinę visuomenę veikia masiniai štampai, tad vertindami darbus kreipėme dėmesį į originalius sprendimus, įdomiau atskleistus siužetus. Šių metų darbuose pastebėjau daugiau romantikos, pasakos elementų“, – teigė vertinimo komisijos pirmininkas, Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Kultūrų studijų ir etnologijos katedros doc. dr. Arūnas Vaicekauskas. Lygindamas šiųmečius darbus su ankstesnių metų kūriniais, pirmininkas pastebėjo, kad šių metų dalyviai rinkosi šviesesnes spalvas. Be to, šiais metais padaugėjo piešinių su pačių moksleivių kurtais tekstais, sumažėjo animacinių filmukų herojų atspindžių. Išsiplėtė ir dalyvių ratas bei geografija: šalia anksčiau dalyvavusių mokyklų matoma naujų. Prie gausaus dalyvių rato prisijungė ir net tris prizines vietas pelnė Kauno technologijos universiteto gimnazijos atstovai, konkursas sulaukė ir vilniečių dėmesio – iki šiol sostinės moksleiviai nebuvo tokie aktyvūs.

Konkurse dalyvavo ne tik didžiųjų miestų, bet ir Visagino, Kelmės, Šilutės, Raseinių, Mažeikių, Anykščių, Akmenės, Trakų, Joniškio, Kretingos, Šeduvos, Tauragės, Alytaus, Ukmergės ir kitų miestų moksleiviai. Jie piešinių kategorijoje buvo skirstomi į tris amžiaus grupes: I–IV, V–VIII ir IX–XII klasių. Taip pat buvo apdovanoti nuotraukų koliažo kūrėjai, kurie į amžiaus grupes nebuvo skirstomi. Be to, savo favoritą galima buvo išrinkti Informacijos technologijų mokymo centro „Facebook“ paskyroje.

Mokytojai suvienijo jėgas

Informacijos technologijų mokymo centro direktorė Skaidra Vaicekauskienė pasidžiaugė, kad dalyvius kuruojantys mokytojai ėmė veikti kompleksiškai: moksleivius konsultavo ne tik informatikos, bet ir dailės bei lietuvių kalbos mokytojai. „Kiekvienais metais artėjant konkursui mokytojai patys kreipiasi, klausinėja, aktyviai siunčia darbus. Smagu matyti tokį moksleivių ir mokytojų poreikį. O jis – akivaizdus: kiekvienais metais sulaukiame apie 500 darbų, kuriuos kruopščiai vertina įvairių sričių specialistai“, – sakė S. Vaicekauskienė. Šiemet komisiją sudarė dešimt narių, atstovaujančių konkurso organizatorius – Informacijos technologijų mokymo centrą bei Ugdymo plėtotės centrą, partnerį Kauno kino centrą „Romuva“ ir Kačerginės pagrindinę mokyklą. Komisijos sprendimu visiems dalyviams, surinkusiems ne mažiau 50 proc. maksimalaus balų skaičiaus, buvo įteikti diplomai (šiemet juos gavo 99 moksleiviai), o 34 laimingieji pelnė prizines vietas. Apdovanojimų ceremonijoje moksleivius kuravusiems mokytojams Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis įteikė padėkas.

Kruopščiai atrenka darbus

„Tokie konkursai – mokytojų įvertinimas. Bene penkerius metus dalyvaujame „Kompiuterinės Kalėdų pasakos konkurse“: mūsų vaikai labai noriai dirba, o mokytojai skatina, jiems padeda materializuoti savo idėjas, fantazijas. Žinodami, kad ITMC organizuojamas konkursas yra didelis, gaunama daug gerų kūrinių, labai kruopščiai atrenkame darbus, kuriuos siunčiame“, – sakė Mažeikių moksleivių namų informatikos mokytojas Rolandas Mikulskis. Šio mokytojo kuruotas antros klasės moksleivis Renaldas Sobutas pelnė prizinę vietą nuotraukų koliažo kategorijoje.

Konkurse „Kompiuterinė Kalėdų pasaka“ gali dalyvauti visų tipų mokyklų, teikiančių pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, moksleiviai.