Informacinių technologijų egzaminą laiko rekordinis skaičius abiturientų

Publikuota: 2017 m. birželio 19 d. pirmadienis

Specialistai teigia, kad po 10 – 15 metų visos verslo įmonės bus susijusios su informacinėmis technologijomis (IT), taigi nebestebina tai, jog savo ateitį su šia sritimi sieja vis daugiau jaunuolių. IT rinka yra itin konkurencinga – toks yra iš šiandien laikomas valstybinis IT brandos egzaminas. Šiais metais jį pasirinko laikyti net 2707 abiturientai – tai didžiausias skaičius per visą egzamino laikymo laikotarpį.

Laiko vis daugiau abiturientų

Šiuo metu brandos atestatą norintys gauti jaunuoliai privalo išlaikyti ne mažiau kaip 4 ir ne daugiau kaip 6 pasirenkamuosius egzaminus, tarp kurių yra ir populiarėjantis IT valstybinis brandos egzaminas.

IT egzaminas į pasirinkimų sąrašą įtrauktas dar 2006 metais. Per dešimtmetį kito ne tik užduotys ir egzamino turinys, bet ir laikančiųjų moksleivių skaičius – jis išaugo dvigubai. Pirmaisiais metais egzaminą laikė 1128 moksleiviai, tačiau 2015 metais šį egzaminą pasirinkusiųjų buvo jau 2512. Pastaraisiais metais ši tendencija išlieka – egzaminą rinkosi daugiau negu du tūkstančiai Lietuvos abiturientų.

„Mūsų gimnazijoje IT egzaminą pasirenka laikyti beveik visi mokiniai, kurie mokosi išplėstiniame programavimo kurse. Šis skaičius nėra didelis – grupę sudaro keliolika mokinių, tačiau rimtai besidominčių šia sritimi mokinių skaičius kasmet auga. Vis daugiau mokinių ateities studijas sieja su informacinėmis technologijomis“, – pasakoja Šilutės Vydūno gimnazijos IT mokytoja ekspertė bei leidyklos „Šviesa“ vadovėlių autorė Tatjana Balvočienė

Sunkiausia – programavimo dalis

IT egzaminas susideda iš bendrojo kurso ir programavimo. Bendrojo kurso užduotys sudaro 50 proc. įvertinimo, kitą pusę – praktinių programavimo užduočių atlikimo įvertinimas. T. Balvočienė teigia pastebėjusi, kad moksleiviams daugiausia nerimo kelia būtent programavimo užduotys.

Pasak jos, tinkamai pasirengti šiai egzamino daliai nepakanka paskutiniųjų dienų. Tačiau, jei per visus mokslo metus buvo sistemingai mokomasi, tuomet ir programavimo užduotis pavyks įveikti sėkmingai.

Vilioja karjeros galimybės

„Šviesos“ skaitmeninių produktų skyriaus vadovas Tadas Pūkas pastebi, kad populiarėjant informacinėms technologijoms keičiasi ir požiūris į šios srities egzamino poreikį.

„Norint siekti IT karjeros, reikėtų dviejų pagrindinių dalykų: kūrybiškumo ir noro spręsti problemas. Karjera šioje srityje yra labai konkreti ir padeda spręsti realias visuomenės, valstybių ir verslo problemas“, – teigia T. Pūkas.

Tai, kad moksleiviai vis atsakingiau žiūri į šį egzaminą rodo ir pastarųjų metų statistika. Pasak IT mokytojos ekspertės T. Balvočienės, IT egzaminą išlaiko 90 proc. jį pasirinkusių moksleivių. Tačiau nors IT karjeros perspektyvos plačios, darbdaviai primena, kad IT egzamino rezultatai dar nebūtinai garantuos sėkmę darbo rinkoje.

„Informatikos egzamino rezultatai nėra lemiamas veiksnys norint dirbti IT srityje, tačiau didėjantis šį egzaminą pasirinkusių abiturientų skaičius džiugina. Moksleiviai sąmoningai priima sprendimą laikyti šį egzaminą ir kryptingai eina būsimos karjeros link“, – sako programavimo paslaugų bendrovės „Alna Software“ klientų vadovė Goda Šniokaitė.

IT reikalingus gebėjimus lavinti reikia nuo mažens

G. Šniokaitė pastebi, kad ateityje darbo rinkoje labiausiai reikės duomenų analitikų ir IT projektų vadovų. Specialistė sutinka, kad, norint spręsti darbuotojų trūkumo problemą, būtinas kryptingas ugdymas dar mokyklos suole.

„Norint tapti geru IT srities specialistu, vien žinių nepakanka – būtini ir lyderystės įgūdžiai, ir įgimtas smalsumas. Jis turi būti skatinamas nuo pat jaunesnių klasių. Be to, svarbu ugdyti mokymosi visą gyvenimą nuostatą. IT srityje karjeros siekiantys mokiniai turi gebėti dirbti komandoje, kūrybiškai ieškoti problemų sprendimo, generuoti idėjas ir jas kryptingai įgyvendinti“, – teigia T. Balvočienė.