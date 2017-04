7 patarimai abiturientams, kaip pasirinkti tinkamas studijas

Jau greitai Lietuvos abiturientai ne tik laikys brandos egzaminus, bet ir darys vieną svarbiausių sprendimų savo gyvenime – rinksis studijas ir kartu ir būsimą karjeros kelią.

Publikuota: 2017 m. balandžio 5 d. trečiadienis

Jau greitai Lietuvos abiturientai ne tik laikys brandos egzaminus, bet ir darys vieną svarbiausių sprendimų savo gyvenime – rinksis studijas ir tuo pačiu būsimą karjeros kelią. Ne paslaptis, kad kai kurie jaunuoliai dėl studijų apsisprendžia dar gerokai prieš egzaminus – tai aktualu tiek tiems, kurie renkasi mokslus užsienyje, tiek tiems, kurie nusprendė užsitikrinti vietą Lietuvos universiteto specialiai gabiausiems studentams skirtose studijų programose. Dalijamės patarimais, kurie galbūt padės teisingai priimti lemtingą sprendimą.

1. Įvertink universiteto lygį tarptautiniu mastu. Dažniausiai universitetai yra vertinami ne tik pagal jų dydį, ar kokias studijų programas jie siūlo, bet ir pagal tai, kokią vietą pasauliniame reitinge jie užima. Dėl įvairių interesų nacionaliniai reitingai nebūtinai atspindi tikrąją situaciją, tad, domintis universitetu, labiausiai reikėtų pasitikėti tarptautiniu įvertinimu.

„Universiteto patekimas į reitingą jau savaime reiškia, kad jis vykdo aukšto lygio mokslinius tyrimus. Geriausia atsižvelgti ne tik į viso universiteto reitingą, bet ir į jo užimamą poziciją tam tikroje dalykų grupėje, pvz.: jus dominančios architektūros ar ekonomikos. Reitingas svarbu ir renkantis užsienio universitetą“, – sako Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) rektoriaus patarėjas, dėstytojas ir gabiausiems studentams skirtos VGTU IN-Akademijos kuratorius Justas Nugaras.

2. Jau dabar įsivaizduok ateitį. Studijų programa turi sustiprinti tavo geriausias savybes, padėti surasti talentą ir pašaukimą. Labai padėtų internete paieškoti informacijos apie žymiausius dominančios srities specialistus, jų nuveiktus darbus – tiesiog įsivaizduoki save jų vietoje.

„Ką reiškia vadovauti ilgiausio pasaulyje tilto statybai? Kas ir kaip kuria didžiausius bei sudėtingiausius filmus ar kompiuterinius žaidimus? Už kokius pasiekimus finansų rinkų sprendimuose buvo įteikta Nobelio premija? Pabandyk įsivaizduoti tų žmonių gyvenimus, kaip atrodo jų darbo diena, ką jie veikia, kai atsisėda prie kompiuterio. Tokie pamąstymai padės išvengti studijų programų madų ir suprasti, ko ir kodėl nori“, – pataria J. Nugaras.

3. Rinkis sunkesnį kelią. Žmogaus smegenys nuolat stengiasi išvengti sunkumų, palengvinti sau gyvenimą, optimizuotis – ir tai nėra blogai. Dėl šios savybės žmonija juda į priekį, kuriamos inovacijos, naujos technologijos, bet visiems šiems žingsniams reikia žinių ir įdirbio.

„Įdirbis atsiranda tik tada, kai esame priversti išeiti iš komforto zonos, priimti iššūkius. Šiuo atveju, tuomet, kai esame spaudžiami įgyti žinių, praplėsti savo gabumus ir nugalėti save. Universitetas turi siūlyti iššūkių. Įvairios sustiprintos grupės, sunkesnės užduotys, daugiau pastangų reikalaujantys projektai – būtent tai yra pats geriausias būdas tapti tikru „smogiku“ darbo rinkoje“, – sako VGTU dėstytojas, šiemet IN-Akademijoje abiturientus kviečiantis rinktis iš trijų sustiprintų programų: multimedijos ir kompiuterinio dizaino, finansų inžinerijos bei statybos inžinerijos.

4. Ugdyk profesinę lyderystę. Rinkis studijas, kuriose galėsi ne tik įgyti bazinių žinių, bet ir išsiugdyti profesinę lyderystę: mokytis iš verslo profesionalų, lankytis geriausiose Lietuvos ir užsienio įmonėse.

„Norint tapti lyderiu profesinėje srityje, neužtenka tik studijuoti – reikia įgyti praktinių žinių, nuolat domėtis, kas naujo įvyko, kodėl buvo pasiūlyta inovacija. Tam tiesiog būtina, kad universitetas siūlytų galimybę dalyvauti kuriant tarpdisciplininius projektus, sprendžiant verslo įmonių ir dėstytojų sugalvotus iššūkius“, – teigia J. Nugaras.

5. Tapk visapusišku lyderiu. Šiuolaikiniame pasaulyje nebeužtenka būti tik geru savo srities ekspertu. Vis daugiau dėmesio yra skiriama asmeninėms lyderio savybėms ugdyti.

„Patariu iš anksto pasidomėti, ar universitetas sudarys sąlygas išmokti kelias kalbas, pasitikėti ir dalintis atsakomybe su kitais, ar galėsi lygiavertiškai dirbti komandoje, ar mokysiesi apdariai ir profesionaliai vesti derybas, ginti interesus. Šios savybės yra itin svarbios nepriklausomai nuo to, kokioje srityje norite pasiekti aukštumų“, – sako VGTU atstovas, pastebėjęs, kad užsienio universitetuose dažnai per priėmimą atsižvelgiama ne tik į turimus pažymius, bet ir į stojančiųjų motyvaciją, asmenines savybes, į šią praktiką jau atsigręžiama ir Lietuvoje.

6. Susipažink su kitais lyderiais. Universitetas yra ta vieta, kurioje sparčiausiai formuojasi draugų ir bendraminčių tinklas. Nuo jo pločio ir dydžio priklausys tavo karjera bei sėkmė. Labai svarbu, kad studijuojant būtų galima atlikti projektus, dalyvauti renginiuose ne tik su savo srities, bet ir kitų sričių profesionalais, mokytis iš jų.

7. Teik prioritetą studijoms sostinėje. Ateitis priklausys didiesiems miestams. Juose atsiranda didžiausios galimybės, savo investicijas pradeda ir darbo vietas kuria pasaulinės kompanijos, sostinėse formuojasi progresyvi kultūra, iš užsienio naujas idėjas atveža verslininkai, turistai. Būtent Vilniui (kartu su Ciurichu ir Edinburgu) prognozuojamas sparčiausias augimas ir ateities miestų titulas „Financial Times“ reitinge „European Cities and Regions of the Future“. Be to, sostinėje daugiausiai studentams skirtų veiklų bei pramogų – pagal „The World's 26 Best Cities for Business, Life, and Innovation“ reitingą, patraukliausių studentams miestų 10-tuke devyni yra sostinės.

„Tokia aplinka labai tinkama progresyviam požiūriui atsirasti, todėl rinkdamiesi universitetą Lietuvoje ar užsienyje pirmiausia apsvarstykite sostinės variantą“,– pataria J. Nugaras.