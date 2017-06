Serveriai šildys vandenį privačiuose namuose

Olandijos bendrovė „Nerdalize“ siūlo panaudoti serverių gaminamą šilumos energiją šildyti vandeniui.

Publikuota: 2017 m. birželio 20 d. antradienis

Olandijos bendrovė „Nerdalize“ sugalvojo panaudoti serverių gaminamą šilumos energiją šildyti vandeniui.

Galingi serveriai smarkiai įkaista, o jų atvėsinimui sunaudojama apie 40 proc. visos jų veiklai suvartojamos elektros energijos. „Nerdalize“ pasiūlė pastatyti serverių įrangą privačiuose namuose ir panaudoti ją šildyti vandeniui.

Manoma, kad šis būdas padės sumažinti kasmetines karšto vandens išlaidas 300 eurų, o duomenų centrams serverių išlaikymo išlaidos sumažės perpus. Be to, sumažės išmetamų dujų kiekis – per metus apie 3 tonomis nuo vieno namų ūkio.

2017 m. birželį „Nerdalize“ atliko pirmuosius projekto bandymus keliuose privačiuose namuose. Numatoma, kad šių metų rugpjūtį serveriai šildys vandenį 42 namuose. Prisijungti prie projekto jau panoro per 3500 žmonių.

Panašų pasiūlymą panaudoti šildymui serverius yra pasiūliusi ir Vokietijos bendrovė „Cloud & Heat“, tačiau norintiems įsirengti namuose serverį reikėjo susimokėti apie 15 tūkst. dolerių. „Nerdalize“ gyventojus prisijungti prie projekto kviečia visiškai nemokamai.