Robotų kūnas jus šilumą

Publikuota: 2017 m. sausio 27 d. penktadienis

Grupė inžinierių iš Italijos, JAV ir Šveicarijos sukūrė temperatūrai jautrią medžiagą, kuri leidžia robotams justi šilumą visu kūno paviršiumi.

Plona, lanksti ir itin jautri plėvelė gaminama iš pektinų – oligosacharidų, kurių molekules sudaro daug karboksilio grupių, todėl jie geba greitai perduoti metalų jonus. Jonų srautas naudojamas perduoti signalą elektrotechnikai. Temperatūros pokyčiai keičia medžiagos pasipriešinimą. Prie medžiagos kraštų pritvirtinti elektrodai fiksuoja pasipriešinimo pokyčius ir perduoda signalą procesoriui. Pektino plėvelė fiksuoja net 10 milikelvinų temperatūros pokyčius, t. y., tokia dirbtinė roboto oda yra dvigubai jautresnė už žmogaus odą.

Raffaele Di Giacom, dirbantis aukštojoje Ciuricho technikos mokykloje, tikina, kad tokia plėvelė gali būti naudinga robotų kūrimo srityje. Ja padengus visą roboto paviršių, robotas jus net menkiausius temperatūros pokyčius aplink save. Tai padės judantiems robotams neužkliūti už žmonių ir gyvūnų, be to, jie galėtų surasti gyvus žmones prasto matomumo sąlygomis, gaisro metu ar po griuvėsiais. Robotams pagalbininkams ši funkcija padėtų išmokti patiekti žmonėms ne per karštą arbatą. Plėvelę panaudojus gaminant protezus, žmogus galėtų justi šilumą ir šaltį taip, kaip junta sveikos rankos ir kojos.

Raffaele Di Giacom tikisi, kad šią pektino plėvelę bus galima užtepti ant robotų kaip dažus arba panardinti jau pagamintus robotus į jos lydinį.