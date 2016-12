Kompiuteris prieš žmogų

Ar kompiuteris tikrai pranašesnis už žmogų ir gali jį visiškai pakeisti? Palyginkime.

Publikuota: 2016 m. gruodžio 28 d. trečiadienis

1982 m. gruodį žurnalas „Time“ metų žmogumi paskelbė kompiuterį. Ar kompiuteris tikrai pranašesnis už žmogų ir gali jį visiškai pakeisti?

Rega

Žmogus gali atskirti 576 megapikselius, tai yra beveik 300 kartų daugiau nei standartinė nešiojamojo kompiuterio vaizdo kamera (skiria 2 megapikselius). Šiuo metu gaminama vaizdo kamera, gebanti skirti 3,2 gigapikselio. Ji bus skirta filmuoti galaktikas. Išleisti vaizdo kamerą planuojama 2020 metais.

Klausa

Žmogus gali atskirti triukšmą nuo 20 iki 20 tūkst. hercų. Kompiuterio mikrofono galimybės kur kas mažesnės – nuo 100 iki 16 tūks. hercų.

Garsas

Pats didžiausias garsas, kokį yra išrėkęs žmogus – 122,5 decibelo. Vidutinio nešiojamojo kompiuterio kolonėlių skleidžiamas garsas siekia vos 20 decibelų.

Skonis ir kvapas

Žmogaus burnoje yra keletas tūkstančių skonio receptorių. Nosis atpažįsta apie 10 tūkstančių kvapų. Kompiuteris šių gebėjimų iš viso neturi.

Skaitymo greitis

Žmogus vidutiniškai gali perskaityti nuo 1 iki 2 tūkst. žodžių per minutę ir supranta 50 proc. iš jų. Kompiuteris skaito panašiu greičiu, tačiau įsimena, išmoksta ir saugo atmintyje kiekvieną žodį.

Atmintis

Danielius Tametas įsiminė 22 514 skaičius, sudarančius skaičių Pi po kalbelio 3,14.... Kietasis diskas 500 gigabaituose gali saugoti 250 milijonų ženklų.

Žaidimai

Kompiuteris aplošia žmogų šachmatais. Vienintelis žaidimas, kurios jis kol kas nelaimi – kiniškas Go.

Energijos suvartojimas

Nešiojamas kompiuteris suvartoja nuo 20 iki 90 vatų energijos. Vidutinis žmogaus per dieną suvartojamų kalorijų skaičius 2000 prilyginamas 95 vatams. Be to, tik 20 iš jų panaudojami smegenų veiklai.

Energijos išsaugojimas

Nešiojamojo kompiuterio elementas išlaiko nuo 3 iki 10 val. Be maisto žmogus gali išgyventi iki 6 savaičių, o be vandens iki 10 dienų. Tačiau be deguonies žmogus negali išbūti ilgiau nei 5 min.

Temperatūra

Žmogus gerai jaučiasi būdamas 36 – 37,2 temperatūros. Kompiuteris gali įkaisti nuo 10 iki 35 laipsnių.

Virusai

Žmogų puola apie 5 tūksta. virusų, kompiuterį – milijonai prikurtų virusų.

Taigi kol kas pagal visas minėtas savybes žmogus laimi prieš kompiuterį, tačiau kompiuteriai tobulėja ir ateityje gali atimti iš žmonių darbą.