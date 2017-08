Kad kelionė neprailgtų: intelektiniai žaidimai, kuriuos privalote turėti išmaniajame

Pažinimo džiaugsmas mus praturtina kaip niekas kitas, tačiau keliaudami mes dažnai daugybę laiko praleidžiame automobilyje ar lėktuve, valandų valandas pro langą veltui stebėdami plaukiančius debesis.

Publikuota: 2017 m. rugpjūčio 4 d. penktadienis

Vasara – puikiausias metas kelionėms ir naujiems patyrimams dar neatrastuose pasaulio kampeliuose. Pažinimo džiaugsmas mus praturtina kaip niekas kitas, tačiau keliaudami mes dažnai daugybę laiko praleidžiame automobilyje ar lėktuve, valandų valandas pro langą veltui stebėdami plaukiančius debesis. Siekiantys išvengti nuobodulio dažnai renkasi filmą ar pasikišę pagalvę stengiasi numigti, tačiau yra ir kitų būdų neprailginti savo kelionės. Bene prasmingiausias jų – intelektiniai žaidimai išmaniajame.

Anot Krisjanio Ozols, programos „Samsung Mokykla ateičiai“ vadovo Baltijos šalyse, intelektinės užduotys ir mokslai – toli gražu ne visiems atrodo pats įdomiausias užsiėmimas vasaros atostogų metu. Vis dėlto, vykstant iki savo kelionės tikslo, tai gali būti kuo puikiausia veikla, atnešanti apčiuopiamos naudos. Jo teigimu, šiandien sukurta daugybė skaitmeninių alternatyvų tradicinėms mokymosi priemonėms, kurios turėtų itin patikti ir moksleiviams, kurie jau po mėnesio turės grįžti į mokyklos suolą ir nori bent kiek pramankštinus smegenis.

„Mobiliosios intelektinės viktorinos (angl. Quiz), yra vienas paprasčiausių, bet kartu ir geriausių būdų norintiems prisiminti kiek primirštas žinias ar sužinoti ką nors naujo. Čia vartotojui viskas pateikiama suprantama žaidimo forma, skatinamas didesnis įsitraukimas ir sveikas azarto jausmas. Taip pat, nemaža dalis informacijos bei atsakymų yra pateikiami su konkrečiais paaiškinimais, dominuoja vizualika, todėl naujos žinios yra įsisavinamos greičiau. Taigi, dėl šių priežasčių, sužaidybintos mokymosi priemonės yra efektyvus būdas skatinti protinę veiklą turint bent minutę laisvo laiko“, – kalba K. Ozols.

Jūsų dėmesiui, geriausių intelektinių žaidimų programėlių sąrašas:

„QuizUp” – azartiškoms protų kovoms

Tai yra vienas populiariausių tokio tipo žaidimų pasaulyje. Čia jūs žinias tikrinsitės toli gražu ne paprastuoju būdu tiesiog atsakinėdami į klausimus – „QuizUp” yra paremtas intelektine dvikova prieš varžovą. Juo gali būti tiek jūsų draugas, tiek bet kuris kitas žmogus iš viso pasaulio. Jėgas išbandyti galėsite įvairiose temų ir klausimų kategorijose, o jūsų žinias atspindės pasiektas lygis. Beje, šiame žaidime galite ieškoti ir bendraminčių, turinčių panašių interesų į jūsiškius, mat čia sudarytos palankios sąlygos nuolatos diskutuoti bei dalintis žiniomis tarpusavyje.

„Logical reasoning test“ – loginio mąstymo lavinimui

Lavinant loginio samprotavimo gebėjimus, tampa lengviau analizuoti įvairius reiškinius, spręsti problemas ir priimti adekvačius sprendimus įvairiose tiek profesinio, tiek buitinio gyvenimo situacijose. Nors šiame žaidime negalėsite kilti lygiais ar išbandyti savo jėgų prieš varžovą, tačiau jame atrasite daugiau nei 3000 klausimų, kuriuos pasirinkti galėsite iš daugiau nei 30 įvairių kategorijų. Testo metu, gausite teisingus atsakymus su visais paaiškinimais, o pabaigoje ir santrauką apie jūsų rezultatus. Taigi, dėl klausimų įvairovės, turėsite galimybę savo loginį samprotavimą ugdyti įvairiais kampais.

„World Geography“ – pasaulio pažinimo džiaugsmui

Šis žaidimas suteiks naudingų žinių apie visas pasaulio šalis, o, galbūt, jeigu klausimas išpuls, net ir apie tą, į kurią šiuo metu vykstate. Argi nesmagu sužinoti daugiau apie savo atostogų šalį ar jos kaimynes? Taigi, „World Geography“ patikrins jūsų geografijos žinias pageidaujamoje kategorijoje, kurių čia rasite net 26 – nuo valstybių vėliavų ir jų religijų iki populiacijos ar aukščiausio taško. Tuo tarpu 4 sunkumo lygiais paremti tūkstančiai klausimų, dažnai iliustruojami spalvingais paveikslėliais, neleis prisnūsti net ir pačiame nuobodžiausiame kelyje. Tikėtina, kad šiam žaidimui skirdami bent kelias minutes kasdien, sužibėsite kiekviename protmūšyje!

„Quiz: Logo game“ – žinioms apie prekių ženklus

Šiandieniniame pasaulyje mus supa tūkstančiai prekių ženklų. Nors, neabejotinai, daugybę jų jūs ir taip žinote, bet per daug savo jėgoms pasikliauti neturėtumėte. Tuo įsitikinsite žaisdami „Quiz: Logo game“, mat čia išvysite gerokai daugiau nei 2 tūkstančius pasaulyje žinomų prekės ženklų, kurių pavadinimus turėsite įvardinti tiesiog pažvelgę į logotipą – tad pasikrapštyti po savo atminties labirintus tikrai teks. Atsakius teisingai, jums bus suteikiama daugiau informacijos apie patį prekės ženklą. Mėgstantys iššūkius galės rinktis iš keleto žaidimo rėžimų, pavyzdžiui, spėlioti ne tik pavadinimus, bet ir teisingai sudėlioti kompanijų prekių ženklų spalvas ar identifikuoti šūkius.

„Classical Music Quiz“ – muzikiniam išprusimui

Ne veltui televizijos viktorina ar tradicinis protmūšis nėra įsivaizduojamas be klausimų iš muzikos pasaulio, ypač klasikinės – juk šios srities žinios kuo puikiausiai parodo žmogaus išprusimo lygį! Tad norintys bent jau minimaliai gaudytis klasikinės muzikos pasaulyje ir žinoti žymiausius autorius bei jų kūrinius, šį žaidimą tiesiog privalo turėti savo išmaniuosiuose. Jums tereikės mėgautis muzikinėmis ištraukomis ir pasirinkti teisingą variantą iš duotų galimų. Be to, šiame žaidime galėsite sužinoti ir visą svarbiausią informaciją apie kompozitorius ir jų kūrinius, ką jau kalbėti apie galimybę sekti savo progresą!