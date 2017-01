Ateityje automobiliai tieks elektrą ir augins daržoves?

Šiuolaikiški automobilių gamintojų pasiūlymai ir ateities prognozės.

Publikuota: 2017 m. sausio 23 d. pirmadienis

Kai fantazuojame apie ateitį, įsivaizduojame keisčiausių formų automobilius, kurie važiuoja (o gal netgi ir skraido) be vairuotojo. Ką siūlo ir prognozuoja ateičiai automobilių gamintojai?

Elektromobiliai

Elektromobiliai kol kas populiarėja pamažu, daugiausia dėl kainos. Be to, su jiems pritaikytais maitinimo elementais labai toli nenuvažiuosi (daugiausia iki 200 km). Vežiotis su savimi sunkų papildomą elementą nepatogu, įkrovimo stotelių kol kas nėra daug įrengta, o ir baterijai įkrauti prireikia apie 12 val. Nepaisant to, tikima, kad tai ateities automobiliai, neteršiantys aplinkos. Manoma, kad ateityje elektromobilis netgi galės tiekti elektrą namams, nebereikės statyti elektros stulpų. Tai būtų ypač patogu nutolusiose vietovėse.

Bepiločiai

Ko gero, kiekvienas pasvajoja, kaip būtų gerai, kad automobilis vairuotų pats. Net 65 proc. žmonių tiki, kad bepiločiai automobiliai bus saugūs. Deja, kol kas bepiločiai automobiliai dar negali veikti visiškai savarankiškai.

Vis dėlto įsigalėjus bepiločiams automobiliams, teks kovoti su keleivių užsupimo problema. Testai rodo, kad trims iš dešimties tokių automobilių keleivių prireiks tablečių nuo neigiamų supimo padarinių. Svarstoma, kad tabletes galėtų pakeisti implantai, kurie stabilizuotų kraujo rodiklius, deguonies kiekį, hormonų lygį ne tik važiuojant transportu, bet ir sportuojant, sunkiai dirbant.

Išmanieji

Ateityje išmanieji automobiliai patys susimokės už degalus, stovėjimą, užsakys maisto ir pan. Dar daugiau, tokie automobiliai netgi „gyvens“ namuose. Neseniai „Hyundai“ pristatė išmaniųjų namų integracijos su bepiločiu automobiliu koncepciją, kai automobilio salonas integruojamas į namo dalį ir gali tiekti namams elektros energiją.

Auginantys daržoves

2017 m. pradžioje Detroite vykusioje parodoje Šveicarijos automobilių gamintoja „Oasis“ pristatė automobilį, po kurio kapotu galima auginti daržoves ar gėles. Automobilyje įrengta klimato kontrolė, kad augalams būtų tinkamos sąlygos augti. „Kol stovi spūstyje, gali užkąsti šviežių daržovių“, – taip reklamuoja automobilio mintį jo gamintojai.

Virtualioji ir papildytoji realybė

Kad vairuotojo akys nenukryptų nuo kelio, kelio vaizdas ir greičio rodikliai gali būti atvaizduojami kaip projekcija ant kiekvieno automobilio lango. Ši technologija pirmiausia buvo pritaikyta karo aviacijoje.

„Toyota“ pristatė papildytosios realybės sistemą, kuri gali būti panaudota šoniniuose automobilio languose, kad keleiviai galėtų pasididinti pro langą matomą vaizdą, išsimatuoti atstumą iki objektų. Tokia sistema taip pat galėtų atkurti pro langą matomų anksčiau stovėjusių objektų vaizdus, tai praverstų turistaujant.

Automobilių bendravimas

„Ford“ specialistai sukūrė technologiją V2V (angl. Vehicle-to-Vehicle – liet. transporto priemonė transporto priemonei), kuri leidžia tarpusavyje bendrauti automobiliams. Automobiliai gali pranešti vienas kitam apie savo buvimo vietą, greitį, kryptį. Tai turėtų padėti išvengti avarijų. Kita technologija V2I (angl. Vehicle-to-infrastructure – liet. transporto priemonė – miesto infrastruktūrai) leis automobiliams susisiekti su kelių eismo ženklais, šviesoforais ir gauti jų informaciją.

Jei bus įgyvendintos minėtos tendencijos, automobiliai ateityje turėtų mažiau kenkti aplinkai, būti saugesni ir patogesni.