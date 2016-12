Lietuvoje daugėja šviesolaidinio interneto ir IPTV naudotojų

LR ryšių reguliavimo tarnyba paskelbė 2016 m. III-iojo ketvirčio elektroninių ryšių rinkos duomenis.

Publikuota: 2016 m. gruodžio 29 d. ketvirtadienis

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) paskelbė 2016 m. III-iojo ketvirčio elektroninių ryšių rinkos duomenis. Pastebima, kad sparčiai auga abonentų, kurie naudojasi interneto prieigos paslaugomis, teikiamomis šviesolaidinėmis ryšio linijomis, ir IPTV paslaugomis skaičius.

Plačiajuosčio interneto prieigos paslaugų abonentų skaičius per 2016 m. III ketvirtį išaugo 1,8 proc., o per metus – 7,3 proc. ir 2016 m. rugsėjo 30 d. sudarė 1250,9 tūkst. Plačiajuosčio ryšio skvarba (abonentų skaičius 100 gyventojų) 2016 m. III ketvirčio pabaigoje siekė 43,7 proc. – per trečiąjį ketvirtį išaugo 0,9 procentinio punkto, per metus – 3,4 procentinio punkto. 2016 m. III ketvirčio pabaigoje 73,9 proc. namų ūkių naudojosi plačiajuosčio interneto prieigos paslaugomis. Didžioji dauguma (43,2 proc.) plačiajuosčio interneto prieigos abonentų prie interneto jungėsi šviesolaidinėmis ryšio linijomis. 2016 m. III ketvirtį abonentų, kurie naudojosi interneto prieigos paslaugomis, teikiamomis šviesolaidinėmis ryšio linijomis, skaičius pasiekė 540,5 tūkst., per ketvirtį jų skaičius išaugo 1,8 proc. (9,7 tūkst. naujų prijungimų), per metus – 7,1 proc.

2016 m. III ketv. pabaigoje 41,6 proc. namų ūkių, plačiajuosčio interneto prieigos paslaugas gavusių, naudojant fiksuotojo ryšio technologijas, prie interneto buvo prisijungę 30 Mb/s ir didesne sparta, 13,0 proc. – didesne negu 100 Mb/s sparta (prieš metus šie skaičiai buvo atitinkamai 38,1 proc. ir 11,1 proc.).

Daugiausia mokamos televizijos paslaugų abonentų naudojasi kabelinės TV paslaugomis, tačiau 2016 m. III ketvirtį augo tik IPTV abonentų skaičius. Per metus IPTV procentinė dalis išaugo 4,6 procentinio punkto.

2016 m. III ketvirtį, palyginti su 2016 m. II ketvirčiu, bendrosios elektroninių ryšių sektoriaus pajamos išaugo 3,5 proc. ir siekė 166,34 mln. Eur. 2016 m. III ketvirtį, palyginti su 2015 m. III ketvirčiu, sektoriaus pajamos išaugo 4,7 proc.

