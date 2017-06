Internetinė prekyba po dešimties metų: parduotuvė kišenėje ir kvapai internetu

Pagal pirkusiųjų internetu gyventojų skaičių Lietuva dar vis atsilieka nuo Europos Sąjungos vidurkio, tačiau, parduotuvės „Pigu.lt“ skaičiavimu, jį pavyks pasiekti jau po trejų metų. Praėjus dešimt metų po pirmų aktyvių Lietuvos e. prekybos žingsnių, šiandien internetu jau yra pirkęs bent kas trečias Lietuvos gyventojas, o visa e. prekyba sudaro 5,7 proc. mažmeninės prekybos rinkos. Dar po dešimties metų laukia ir ryškesni verslo modelio pokyčiai.

„Europos statistikos biuro duomenimis, per pastaruosius metus internetu Lietuvoje bent sykį apsipirko 950 tūkst. arba trečdalis visų gyventojų. Norint pasiekti Europos Sąjungos vidurkį, į internetinę erdvę apsipirkti turėtų persikelti dar 600 tūkst. pirkėjų. Mūsų skaičiavimais, toks pokytis įvyks per artimiausius trejus metus: kasmet į internetą persikels po maždaug 200 tūkst. pirkėjų“, – „Pigu.lt“ organizuotoje Lietuvos e. prekybos dešimtmečio spaudos konferencijoje sakė Dainius Liulys, „Pigu.lt“ generalinis direktorius.

Internetines parduotuves visose trijose Baltijos šalyse valdanti „Pigu grupė“ skaičiuoja, kad per pastarąjį dešimtmetį, nuo pirmų ryškesnių Lietuvos e. prekybos iniciatyvų, šis apsipirkimo kanalas iš nišinio jau tapo pirkėjams įprastu. Nuo 2007 m. e. prekybos apimtis Lietuvoje išaugo beveik 30 kartų ir pernai siekė apie 300 mln. Eur. Per šį laikotarpį pasikeitė ir visa rinka: internetu parduodamų prekių asortimentas apima visas prekes ir paslaugas, išsiplėtė atsiskaitymo būdai, prekės Lietuvoje jau daugeliu atvejų pristatomos per dieną.

Kitas vartotojas ir kitos prekės

„Kad geriau suprastume pokytį, galima palyginti. Šiandien per 2 dienas „Pigu.lt“ klientai nuperka tiek prekių, kiek buvo nupirkta per visus 2008 metus. Per mėnesį mūsų sandėlyje aptarnaujama 500 tūkst. prekių, per 2008 m. buvo aptarnauta vos 5 tūkst. prekių“, – sako D. Liulys.

Jis skaičiuoja, kad darbuotojų skaičius „Pigu grupėje“ per dešimt metų išaugo 9 kartais, sandėlių plotas – 50 kartų, o siūlomų prekių asortimentas padidėjo net 350 kartų.

Dar vienas ryškus pokytis – vartotojas ir jo pasirinkimas. Prieš dešimt metų statistinis e. parduotuvės pirkėjas buvo vyras, tačiau, jau nuo 2011 m. pirkėjų moterų skaičius persvėrė vidurkį. „Pigu.lt“ duomenimis, šiandien daugiau nei 60 proc. pirkėjų yra moterys. Pastebimai pasikeitė ir perkamos prekės: prieš dešimtmetį vyravo kompiuterinė įranga, kvepalai, elektronika, o šiandien internetu perkama viskas, ko reikia šeimai: virtuvės ir vonios baldų komplektai, santechnikos prekės ar tokie įprasti kasdieniai pirkiniai, kaip ėdalas gyvūnams.

„Pirma mūsų e. parduotuvėje įsigyta prekė buvo išorinis kietasis diskas, antra – vos 168 MB talpos jungtis. Šiandien internetu gyventojai perka baldus, buitinę techniką, santechnikos prekes, drabužius ir avalynę, prekes vaikams. Nėra vienos perkamiausios prekės, nes ir pasiūla e. prekyboje dabar labai plati“, – pasakoja D. Liulys.

Paskatintų ekonominiai motyvai

Nepaisant visų pokyčių ir investicijų, dalis gyventojų iki šiol nėra nė karto apsipirkę internetu. Tyrimų bendrovės RAIT balandį atlikta Lietuvos gyventojų apklausa rodo, kad svarbiausios kliūtys išbandyti e. prekybą, išlieka nepakitusios: tai įprotis paliesti ir pamatyti prekes prieš perkant (taip teigia 40 proc. respondentų) ir baimė, kad e. prekyba gali būti nesaugi (27 proc.). Pačių gyventojų teigimu paskatinti juos vis dėlto išbandyti apsipirkimą internetu galėtų didesnė ekonominė nauda: mažesnės prekių ir jų pristatymo kainos.

Perkantys internetu didžiausia nauda šiandien jau įvardija galimybę sugaišti apsipirkimui mažiau laiko (56 proc. apklaustųjų) ir galimybę apsipirkti bet kuriuo paros metu (51 proc.). Nemaža dalis internetą apsipirkimui jau renkasi dėl geresnių kainų (44 proc.) taip pat dėl to, jog prekes galima gauti į namus ar biurą (42 proc.).

„Vykdyta apklausa parodė, kad net trečdalis gyventojų e. prekybos privalumu įvardijo galimybę apsipirkti mobiliuoju telefonu. Palyginti su apklausa, kurią vykdėme rudenį, šis pasirinkimas išaugo 21 proc. punktu. Tai rodo, kad e. prekyboje auga ir mobiliųjų aplikacijų svarba“, - sako D. Liulys.

Parduotuvė kišenėje

Vadovo vertinimu, mobilieji telefonai po dešimties metų taps pačiu svarbiausiu e. prekybos kanalu ir kiekvienas pirkėjas galės turėti po parduotuvę savo kišenėje. Didelę įtaką e. prekybai darys ir technologijų lūžis. Prognozuojama, kad 2027 m. ir Lietuvoje prekes internetu jau užsakys išmanieji prietaisai, šaldytuvai, skalbyklės, spintos, o prekės visoje Lietuvoje pirkėjus pasieks vos per tris valandas. Tobulėjant technologijoms, internetu bus galima pasimatuoti drabužius ir net pajusti kvapus.