Jaunimas dažniausiai naršo mobiliaisiais telefonais vakare

Publikuota: 2017 m. gegužės 26 d. penktadienis

Aktyviausiai mobiliuoju internetu lietuviai naudojasi baigę dienos darbus, prieš eidami miegoti – 20–22 valandomis. Naktimis interneto prisireikia nedaugeliui, tuo tarpu ryte žmonės ir vėl čiumpa savo mobiliuosius įrenginius – išmaniuosius telefonus, planšetinius kompiuterius – ir jungiasi prie interneto. Tokius rezultatus atskleidė „Kantar TNS“ atlikti tyrimai ir „Tele2“ pateikti statistiniai duomenys.

​​Jaunimas naršo dažniau



Šiemet atlikto tyrimo duomenimis, internetu naudojasi 79,1 proc. Lietuvos gyventojų. Tuo tarpu prie interneto mobiliųjų įrenginių pagalba jungiasi 49,7 proc. Iš jų jauniausioje amžiaus grupėje (15-19 m.) – 89,9 proc., 20-29 m. amžiaus grupėje – 89,9 proc., kai tuo tarpu vyriausioje (60-74 m.) – tik 6,5 proc.



„Lietuvoje internetu dažniausiai naudojasi 15-49 metų amžiaus, aukštesnįjį – aukštąjį išsilavinimą įgiję, darbingo amžiaus ir jaunesni vyrai ir moterys. Tuo tarpu mobiliuose įrenginiuose dažniausiai naršo jaunesni 15-29 amžiaus miestų gyventojai, – sako „Kantar TNS“ medijų projektų vadovė Agnė Goberytė.

​​Aktyviausi – vakare



Remiantis tyrimo duomenimis, daugiausiai lietuvių internetu naudojasi vakarais, tarp 19 ir 23 valandos. Mažiausiai – naktimis, iki 9 valandos ryto. Tokios tendencijos vyrauja ir darbo dienomis, ir savaitgaliais. Tuo tarpu mobiliuose įrenginiuose pradedama naršyti nuo 8 valandos darbo dienomis ir nuo 10 valandos savaitgaliais. Didžiausias pikas – 19-22 valandomis darbo dienomis ir 20-23 valandomis savaitgaliais



„Prisijungę per mobiliuosius įrenginius lietuviai dažniausiai naudojasi paieškos sistemomis, pavyzdžiui, „Google“ ar „Bing“, socialinių tinklų svetainėmis – „Facebook“, „Instagram“, skaito naujienų portalus interneto naršyklėje, žiūri vaizdo įrašus, klipus „Youtube“ ar „Vimeo“, skaito bei siunčia elektroninius laiškus“, – vardija A. Goberytė.

​Tokius mobiliojo interneto vartotojų įpročius atskleidė tyrimų ir konsultacijų bendrovės „Kantar TNS“ atlikti tyrimai – 2017 m. vasario–balandžio mėnesiais atliktas interneto auditorijos tyrimas ir 2016 m. vasario–balandžio mėnesiais atliktas „Media Day“ tyrimas.

Interneto reikia nuolat



Pastebimai augantis mobiliojo 4G interneto suvartojimas rodo, kad būti nuolat prisijungusiems ir sekti naujienų srautą lietuviams yra ypač svarbu.



„Natūralu – gyvename tokiais laikais, kai visa informacija, kurios dažniausiai reikia čia ir dabar, yra pateikiama būtent internete. Be to, į internetą keliasi daugybė paslaugų tiekėjų – kelių mygtukų paspaudimu galime užsiregistruoti į norimas įstaigas, įsigyti reikiamus pirkinius, susimokėti už automobilio stovėjimą, išsikviesti taksi. Ką jau kalbėti apie socialinius tinklus, be kurių šiandiena nebeįsivaizduojama“, – sako „Tele2“ generalinis direktorius Petras Masiulis.



Bendrovės pateikti duomenys rodo, kad aktyviai naudotis 4G mobiliuoju internetu vartotojai ima jau 6–7 valandą ryte, o sunaudojamų interneto duomenų skaičius auga ištisą dieną. Didžiausią piką interneto vartotojai pasiekia vakare, tarp 20–22 valandos.



Vėliau duomenų sunaudojimo kiekį žyminti kreivė ima leistis žemyn – po vidurnakčio internetu naudojasi sąlyginai nebedaug išmaniųjų įrenginių savininkų, o patys pasyviausi jie yra prieš auštant – tarp 4 ir 5 valandos ryto (žr. grafike).

​​Inovacija – 4G muzika



Interneto vartotojų įpročius bei aktyvumą detaliai atspindi ir šiuo metu šiuolaikinėje meno galerijoje „Tsekh“ Vilniuje veikianti muzikinė instaliacija. Bendradarbiaujant su Lietuvos programuotojais išskirtinai šiam projektui buvo sukurtas specialus algoritmas, kuris suteikia impulsą naršymo 4G tinkle duomenims ir juos konvertuoja į muziką. Nuo to, kiek „Tele2“ vartotojai naršo 4G tinkle, priklauso natos skambėjimo dažnumas, trukmė, intensyvumas ir kiti muzikiniai parametrai. Algoritmas veikia taip, kad, klausydamiesi instaliacijos šiuo metu, girdite muziką, konvertuotą pagal prieš savaitę sugeneruotus naršymo duomenis. Tokiu būdu kiekvienas 4G interneto naudotojas tampa unikalaus ir daugiau nei pusę milijono vartotojų vienijančio orkestro dalimi.



Šis išskirtinis projektas – naujojo „Tele2“ Inovacijų biuro eksperimento ir instaliacijos autoriaus Andriaus Šarapovo idėjos rezultatas.

Iki birželio 18 d. kinetinė instaliacija veiks šiuolaikinio meno galerijoje „Tsekh“ (Vytenio g. 6, Vilnius) ir kiekvieną norintį nemokamai kvies į unikalią muzikinę patirtį – išgirsti, kaip skamba internetas. Galerijos darbo laikas: antradieniais–penktadieniais – nuo 14 iki 20 val., savaitgaliais – nuo 12 iki 20 val.

​Kaip skamba 4G muzika, sužinokite video.