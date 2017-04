Besirenkantiems planšetę: svarbiausių parametrų ketvertukas

Planšetė šiandien gali tapti nepamainomu prietaisu, skirtu ne tik praleisti laisvalaikį žiūrint filmus ar skaitant knygas, tačiau ir atliekant su darbu susijusias užduotis.

Publikuota: 2017 m. balandžio 20 d. ketvirtadienis

Ekrano ryškumas

Andriaus Vaitiekūno, „Samsung“ produktų žinovo teigimu, šiandien geros kokybės ekranas yra ypač svarbus – juk gyvename socialinių tinklų laikais, kai tarpusavio bendravimas remiasi ne vien žodžiais, bet ir nuotraukomis bei vaizdo įrašais. Be to, daugelis planšečių savininkų sutiks, kad šie įrenginiai puikiai tinka filmų peržiūrai bei elektroninėms knygoms skaityti. Anot eksperto, be HDR turinio palaikymo, užtikrinančio kokybišką kontrastą žiūrint filmus ir žaidžiant žaidimus, yra ir dar viena, ne ką mažiau svarbi savybė.

„Vartotojams, norintiems įsigyti kokybišką ir funkcionalų produktą, siūlau atkreipti dėmesį į tas planšetes, kurių ekranai pasižymi ir „Super AMOLED“ technologija. Ji suteikia intensyvesnį, ryškesnį bei kokybiškesnį vaizdą. Be to, dėl šios technologijos vaizdas ekrane matomas į jį žvelgiant 180 laipsnių kampu iš šonų. Taip pat, ši technologija užtikrina, kad menkiausios detalės ekrane bus matomos net ir saulei šviečiant tiesiai į jūsų įrenginį.“

Įrenginio našumas

Be jokios abejonės, tai vienas svarbiausių bet kurio technologinio įrenginio parametras. Anot A. Vaitiekūno, kuo galingesnis procesorius – tuo daugiau užduočių vienu metu galima įvykdyti be trukdžių. Be to, galingas procesorius leis mėgautis didžiausios apkrovos reikalaujančiomis pramogomis, pavyzdžiui, žaidimais.

„Galingą procesorių turinti planšetė yra reikalinga tiems, kurie nenori gaišti laiko ir nervintis dėl įvairių trikdžių, atliekant kasdienes užduotis ar tiesiog pramogaujant. Prieš renkantis planšetę, dėmesį reikėtų kreipti į skaičius – kuo didesnis darbo dažnio, procesoriaus branduolių ir operatyviosios atminties skaičius, tuo galingesnė yra ir planšetė. Galinga planšete darbui ir pramogoms, galime vadinti tokią, kuri turi 4 branduolių procesorių, 2Ghz taktinį dažnį ir 4 GB RAM“, - tikina ekspertas.

Papildomi įrankiai darbui

Dėl gamintojų siekio planšetes paversti kiek įmanoma funkcionalesniu darbo įrankiu, jos tampa vis panašesnės į nešiojamus kompiuterius ar užrašines. Jų galimybių ribas gamintojai stengiasi plėsti integruodami įvairias funkcijas ir derindami specialius planšečių priedus, naudingus dirbant ir siekiant sutaupyti laiko.

„Šiandien su planšete įmanoma ne tik pramogauti, bet ir dirbti. Štai naujoji planšetė „Samsung Galaxy Tab S3“, šiandien suderinama su specialia klaviatūra, kuri leidžia dirbti taip pat našiai kaip ir su kompiuteriu. Taip pat, darbui gelbsti specialus rašiklis „S-Pen“, kuris pravers užsirašant įvairias pastabas, braižant maketus ar redaguojant esamus dokumentus. Tad vartotojai, investuodami į planšetę kaip į darbo įrankį, turėtų įvertinti, ar ji gali būti susieta su kitais darbui skirtais technologiniais sprendimais.“

Ilgai tarnaujanti baterija

Vienas iš pagrindinių planšečių privalumų, lyginant su kompiuteriais, yra tas, kad ji yra kompaktiškesnė ir lengvesnė. Būtent todėl ją patogu pasiimti į keliones, naudoti esant už biuro sienų. Dėl šios priežasties labai svarbu, kad planšetė pasižymėtų ir ilgai tarnaujančia bei patogiai įkraunama baterija.

„Nors visoms įmanomoms pramogoms turėtų per akis užtekti 6000 mAh talpos baterijos, reikia atsižvelgti ir į kitus faktorius. Labai svarbi yra ir greito įkrovimo funkcija, naudinga kuomet turite skubėti, o įrenginys išsikrauna. Ši funkcija reiškia, kad įkrovus įrenginį vos 10 minučių, juo naudotis bus galima dar kelias valandas. Taip pat, verta atsižvelgti ir į gamintojų pateikiamą planšetės veikimo laiką – intensyviai naudojami, pavyzdžiui, nenutrūkstamai leidžiant vaizdo įrašus, šiuolaikiniai įrenginiai šiandien gali tarnauti net 12 valandų“, - kalba specialistas.