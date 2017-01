Vandeniui atsparus išmanusis laikrodis „Samsung Gear S3“ jau Lietuvoje

Naujausią išmanųjį laikrodį „Samsung Gear S3“ nuo šiandien galima įsigyti ir Lietuvoje.

Publikuota: 2017 m. sausio 16 d. pirmadienis

Naujausią išmanųjį laikrodį „Samsung Gear S3“ nuo šiandien galima įsigyti ir Lietuvoje. Įrenginys išsiskiria atsparumu vandeniui ir dulkėms (IP68 standartas), nesenstančiu dizainu bei suderinamumu su „iOS“ operacinę sistemą palaikančiais prietaisais.

„Su „Gear S3“ mes tęsiame savo dėvimų prietaisų tradicijas, taikydami naujausias inovacijas, palengvinančias žmonių gyvenimą, – sako Simonas Skupas „Samsung Electronics Baltics“ padalinio Lietuvoje vadovas. – Naujasis laikrodis tai įvairioms gyvenimo situacijoms skirtas prietaisas, kurį nuo šiandien gali išbandyti ir Lietuvos gyventojai.“

„Samsung Gear S3“ integruotos naujausios technologijos – atsparumas vandeniui be dulkėms, integruotas GPS, barometro bei spidometro programėlės. Naudodamiesi šiuo prietaisu, jo savininkai taip pat galės sekti savo kasdienį aktyvumą, matyti nueitą atstumą, išdegintas kalorijas bei pasimatuoti pulsą. Be to, šio laikrodžio savybėmis galės naudotis dar didesnis technologijų gerbėjų ratas, mat įrenginys yra suderinamas su „iOS“ platformą turinčiais išmaniaisiais telefonais.

Lyginant su pirmtaku „Gear S2”, „Gear S3“ išskirtinis besisukantis ciferblatas buvo patobulintas naujomis funkcijomis. Neliesdami ekrano vartotojai nuo šiol gali priimti arba atmesti skambutį ar atidėti žadintuvą. Be to, rašant ir piešiant ekrane, žinutės gali automatiškai pavirsti į tekstus ir jaustukus. Vartotojai, naudodamiesi priminimo aplikacija gali sukurti trumpus priminimus ir darbų sąrašus tam, kad suvaldytų netgi beprotiškiausius tvarkaraščius.

Vartotojai Lietuvoje gali rinktis iš dviejų modelio variantų: sportiško ir praktiško „Gear S3 frontier” aktyviems ir „Gear S3 classic” siekiantiems elegancijos. Abiejų modelių kaina 399 Eur.