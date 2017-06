Tik 5 proc. didelių įmonių suspėja paskui skaitmeninius pokyčius

Tyrimas atskleidė, kad net 95 proc. respondentų mano, jog jų organizacijoms kyla rizika atsilikti nuo mažesnių ir inovatyvesnių įmonių, kurios sėkmingai pertvarko savo IT infrastruktūrą ir įvairius procesus.

Publikuota: 2017 m. birželio 13 d. antradienis

Šiandien neįsivaizduojame ilgesnio laukimo eilėje be telefono rankose, apsipirkinėjame ir įvairias paslaugas užsakinėjame kelių mygtukų paspaudimu, o namuose karaliauja išmanieji įrenginiai – skaitmeninė revoliucija neatpažįstamai pakeitė žmonių gyvenimus. Tačiau jei vartotojai beprotišku greičiu vykstančius pokyčius prisijaukina ir įsileidžia į savo namus akimirksniu, kompanijoms transformuoti savo IT sekasi kur kas sunkiau. Neseniai JAV kompanijos „Dell EMC“ kartu su tyrimų bendrove „Enterprise Strategy Group“ (ESG) atliktas tyrimas atskleidė, kad tik 5 proc. didelių kompanijų yra pasirengusios tinkamai išnaudoti skaitmeniniam verslui pritaikytus sprendimus.

Inovacijos jau tapo neatsiejama verslo dalimi, o įmonių nesugebėjimas pereiti prie naujausių technologijų gali reikšmingai prisidėti prie suprastėjusių veiklos rezultatų. Organizacijoms būtina pertvarkyti pasenusius procesus, todėl skaitmeninė transformacija tampa pagrindiniu stimulu, siekiant verslo sėkmės bet kuriame sektoriuje. Vis dėlto „Dell EMC“ užsakymu atliktas bendrovių pasirengimo IT transformacijai tyrimas atskleidė, kad net 95 proc. tyrimo respondentų mano, jog jų organizacijoms kyla rizika atsilikti nuo mažesnių ir inovatyvesnių įmonių, kurios sėkmingai pertvarko savo IT infrastruktūrą ir įvairius procesus, siekdamos taikyti skaitmeninio verslo modelį.

„Šio tyrimo rezultatai atskleidžia, kad dauguma kompanijų pageidauja optimizuoti esamas struktūras ir išnaudoti skaitmeninio amžiaus teikiamas galimybes, – sako David Goulden, „Dell EMC“ prezidentas. – Tačiau tyrimo rezultatai taip pat rodo, kad dauguma respondentų atsilieka nuo mažos konkurentų grupės, kurios nariai perprato IT transformacijos „kodą“ ir dėl to geba dar stipriau konkuruoti.“

Bendrovių pasirengimo IT transformacijai tyrimas buvo sukurtas siekiant išsiaiškinti IT transformacijos vaidmenį, pereinant prie skaitmeninio verslo modelio. Remiantis pasaulinės apklausos rezultatais, 1000 dalyvavusių organizacijų buvo suskirstytos į grupes pagal šiuos keturis pasirengimo IT transformacijai etapus:

1 etapas – pasenę procesai (12 proc.): atsilieka daugumoje arba visuose IT transformacijos lygmenyse.;

2 etapas – naujų procesų atsiradimas (42 proc.): esama IT transformacijos pažangos, tačiau modernios technologijos naudojamos minimaliai;

3 etapas – naujų procesų plėtra (41 proc.): siekiama įgyvendinti IT transformaciją ir vidutiniškai diegiamos modernios duomenų centrų technologijos bei IT įgyvendinimo metodai;

4 etapas – įvykusi transformacija (5 proc.): didžiausia pažanga, įgyvendinant IT transformacijos iniciatyvas.

Dauguma tyrimo respondentų (71 proc.) sutiko, kad IT transformacija būtina, siekiant tęstinio verslo konkurencingumo. 85 proc. įmonių, kuriose tokie pokyčiai jau įvyko, mano, kad jų pozicijos rinkoje, palyginus su 43 proc. mažiausiai IT transformacijai pasirengusiomis įmonėmis, yra „labai stiprios“ arba „stiprios“, vertinant pagal konkurencingumą ir pasirengimą keliems ateinantiems metams.

Tyrimo metu paaiškėjo, kad nedidelė dalis įmonių, kuriose jau įvyko IT transformacija, pasiekė tokių teigiamų rezultatų: