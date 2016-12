Šauniausi vaizdo žaidimai žiemos atostogoms

Šiuolaikiniai žaidimai gali prisidėti prie kasdieniam gyvenimui reikalingų įgūdžių formavimo: atsakomybės jausmo, loginio mąstymo, sprendimų priėmimo, reakcijos, kūrybiškumo ir greitos orientacijos.

Publikuota: 2016 m. gruodžio 28 d. trečiadienis

Tikriausiai daugelis žaidimų entuziastų ir jų aplinkos žmonių yra girdėję kompiuterinius žaidimus CS:GO, Lineage 2 ar World of Warcraft ir daugelį kitų. Visuomenėje vyrauja stereotipas, kad žaidžiant juos veltui švaistomas laikas – esą kenčia laikysena, genda akys, prarandami socialiniai įgūdžiai. Vis dėlto tai nėra visiškai teisingas požiūris.

Šiuolaikiniai žaidimai gali kuo puikiausiai prisidėti prie įvairių kasdieniam gyvenimui reikalingų įgūdžių formavimo: atsakomybės jausmo, loginio mąstymo, sprendimų priėmimo, reakcijos, kūrybiškumo ir greitos orientacijos. Naujausi mokslininkų tyrimai rodo, kad stereotipas apie vaizdo žaidimų žalą vaikams nėra teisingas. Tyrinėtojų teigimu, vaizdo žaidimai gali gerokai išplėsti vaiko mąstymo galimybes, reakciją, kūrybiškumą ir kitus įgūdžius, reikalingus kasdienėse gyvenimo situacijose. Pastebima, kad kompiuterinius žaidimus mėgstantys vaikai dažnai turi aukštesnį IQ. Tiesa, mėgaujantis žaidimais reikėtų vengti piktnaudžiavimo, o prieš renkantis juos atkreipti dėmesį ir į jų turinį.

Jūsų dėmesiui „Samsung Mokykla ateičiai“ siūlo žaidimus, kurie padės ne tik smagiai praleisti laisvalaikį, bet ir lavinti įvairius įgūdžius, kurie neabejotinai pravers kasdieniame gyvenime.

Kūrybiškumui ir dėmesiui detalėms – Minecraft

Tai vienas populiariausių žaidimų, prie kurio milijonai žaidėjų kasdien praleidžia ne vieną valandą. Nesijaudinkite, tai tikrai nėra taip blogai, kaip skeptikams gali pasirodyti. Šiame žaidime yra skirtingi režimai – nuo išlikimo, kuriame žaidėjas turi pats pasirūpinti įvairiais ištekliais tam, kad išgyventų, iki kūrybinio, kur suteikiama visiška laisvė kurti, statyti ir netgi skraidyti.

Dėl žaidime suteikiamų galimybių išreikšti save, specialistai ir patys žaidėjai sako, kad jis lavina kūrybiškumą, gebėjimą susikaupti ir dėmesį detalėms. Šio žaidimo nauda buvo oficialiai pripažinta užsienio ugdymo įstaigose.

Neveltui atsižvelgdami į paklausą žaidimo kūrėjai Microsoft sukūrė šio žaidimo modifikaciją, pritaikytą išskirtinai mokykloms. Pedagogai nuo šiol gali taikyti įvairias užduotis, kurias reikia įgyvendinti būtent šiame žaidime, skatinti tyrinėti pasaulį virtualiu būdu ir pačiu inovatyviausiu keliu sudominti savo auklėtinius mokslu.

Loginiam ir kritiniam mąstymui – HearthStone

Be jokios abejonės, tai vienas populiariausių kompiuterinių žaidimų esančių rinkoje. Naujausiais duomenimis, HearthStone aktyvių vartotojų skaičius šiais metais siekia daugiau nei 50 milijonų.

Visa šio žaidimo esmė yra paprasta – čia žaidžiama specialiomis kortomis vienas prieš vieną – taip siekiama įgyti kuo aukštesnį rangą. Žinoma, be stiprios kortų kaladės tą padaryti nėra paprasta, todėl žaidėjams sudaromos visos sąlygos ją sustiprinti galingomis kortomis – tereikia vykdyti dienos užduotis ar sėkmingai pasirodyti arenoje. Kaupdami kortas žaidėjai gali susikurti savo žaidimo stiliui ir pasirinktam herojui tinkamiausią kaladę, kurios užtikrins pergalę kiekviename mūšyje.

Dėl savo subtilaus žaidimo stiliaus HearthStone lavina ne tik kritinį ir loginį mąstymą, bet ir moko skaičiuoti, reaguoti į stresines situacijas, nuspėti nenumatytus atvejus ir kelis ėjimus į priekį.

Socialinių įgūdžių gerinimui – The Sims serija

Šis puikiai visiems žinomas gyvenimo simuliacijos žaidimas jau ne vienerius metus yra vienas populiariausių vaizdo žaidimų pasaulyje. Čia galite susikurti tokį pasaulį, kokį tik norite – galite lengvai valdyti virtualius žmones, įtraukti juos į įprastas kasdienes veiklas – nuo darbo iki buitinių reikalų. Ką jau kalbėti apie vestuves, vaikų auginimą, namų statybas, augintinių priežiūrą ar mokslus. Svarbu suprasti, kad visos šios veiklos susijusios ir turi vienokias ar kitokias pasekmes jūsų personažo ateičiai.

Kadangi šis žaidimas aprėpia bene viską, kas mus liečia ir realiame gyvenime, Sims’ai yra kuo puikiausias žaidimas kiekvienam vaikui ar paaugliui, norinčiam išmokti rūpintis, suprasti darbo svarbą, mokytis atsakomybės jausmo, lavinti socialinius įgūdžius ir bendrai – sužinoti tai, ką verta daryti ir ko geriau vengti realiame gyvenime. Tai kuo puikiausia socialinio gyvenimo mokykla!

Komandiniam darbui, komunikacijai – League of Legends

Iš tiesų komandinio darbo, komunikacijos lavinimui tinka daug MOBA ar MMORP tipo žaidimų, tačiau LoL čia yra todėl, kad jis yra bene populiariausias žaidimas pasaulyje, kas mėnesį sutraukiantis dešimtis milijonų aktyvių žaidėjų. Verta perspėti iš anksto – jis labai įtraukiantis, todėl žaisdami jį skirkite dėmesio ir savikontrolei – nešvaistykite visos dienos vien tik jam.

League of Legends pasaulyje žaidžiamas realiuoju laiku komandomis 5 prieš 5, siekiant sugriauti varžovų komandos bazėje esantį statinį Nexusą. Prieš prasidedant kovai, kiekvienas žaidėjas pasirenka čempioną, kurį žaidimo metu nori valdyti – jų yra daugiau nei šimtas ir kiekvienas jų išsiskiria skirtingomis galiomis.

Kad ir kaip gerai būtumėte įvaldęs tam tikrą veikėją, vienam kovos laimėti čia tikrai nepavyks. Žaidžiant šį žaidimą reikalingas itin sėkmingas susikalbėjimas, draugiška atmosfera su komandos draugais – jeigu norite pergalių, būkite tikri, to LoL tikrai jus išmokys. Juk darbas komandoje be tinkamos komunikacijos neįsivaizduojamas. Nepamirškite ir to, kad čia turėsite akimirksniu reaguoti į varžovo veiksmus, todėl išmoksite įvairius sprendimus priimti kur kas greičiau. Mokslininkai įrodė, kad žaidžiantys panašaus pobūdžio žaidimus, svarbius sprendimus realiame gyvenime priima iki 25 proc. greičiau!