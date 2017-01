„Samsung“ pristatė flagmano savybėmis pasižyminčius „Galaxy A“ telefonus

„Samsung“ pristatė naujausią vidutinės klasės išmaniųjų telefonų seriją „Galaxy A“.

Publikuota: 2017 m. sausio 2 d. pirmadienis

„Samsung“ pristatė naujausią vidutinės klasės išmaniųjų telefonų seriją „Galaxy A“. Naujieji telefonai pasižymi flagmanams būdingomis savybėmis: stilingu metalo ir stiklo dizainu, patobulinta, itin kokybiška galine ir priekine kamera, atsparumu vandeniui ir dulkėms bei kitomis funkcijomis, lengvinančiomis kasdienį vartotojo gyvenimą. Lietuvoje, nuo vasario mėnesio bus galima įsigyti 5.2 colių „Galaxy A5“ ir 4.7 colių „Galaxy A3” modelius.

„Visuomet siekiame, kad mūsų klientai galėtų rinktis pažangiausius produktus. Šių pastangų vaisiai – naujausia „Galaxy A“ serija. Kurdami telefonus, sujungėme inovatyvų dizainą ir funkcijas, kurias jau spėjo pamėgti mūsų produktų vartotojai, todėl šiems įrenginiams būdingas ir funkcionalumas, ir išskirtinė išvaizda“, – sako Simonas Skupas, „Samsung Electronics Baltics“ padalinio Lietuvoje vadovas.

Stilingas ir patogus dizainas „Galaxy A“ pasižymi premium klasės dizainu: metaliniu korpusu ir 3D stiklo nugarėle. Ši savybė – „Samsung“ išmaniųjų skiriamasis bruožais. Be to, dėl aptakaus kameros objektyvo ir namų klavišo, įrenginio forma yra vientisa ir jį laikyti rankoje bei juo naudotis itin patogu.

Patobulinta kamera asmenukėms „Galaxy A5“ modeliui būdinga patobulinta 16 MP priekinė ir galinė kamera, o „Galaxy A3“ modeliui – 13 MP galinė ir 8 MP priekinė kameros. Pažangi technologija šios serijos telefonams leidžia išgauti itin tikslų automatinį fokusavimą, o tai leidžia padaryti ryškias nuotraukas, net ir esant prastam apšvietimui.

Paprasčiau su šiuo įrenginiu daryti ir asmenukes: fotografuojant, tereikia spustelti bet kurioje ekrano vietoje, o norint ryškesnės nuotraukos, įjungti priekinę blykstę, kuriai naudojamas ekranas. Kamera valdoma paprasčiau nei anksčiau: leidžia greičiau pakeisti kameros režimus, filtrus, pridėti efektus, taip pat naudoti specialius režimus, tokius kaip maisto režimas, ir taip optimizuoti bei patobulinti pasirinktų kadrų spalvą ir kontrastą.

Flagmano savybės „Galaxy A“ sukurtas kasdieniams vartotojų poreikiams, todėl gavo keletą vartotojų jau pamėgtų išmaniojo telefono „Galaxy S7“ funkcijų:

· Pirmąkart „Galaxy A“ serija turi IP68 atsparumą vandeniui ir dulkėms. Įrenginį dabar galima su savimi pasiimti visur – nesvarbu, kur keliautumėte ir ką veiktumėte, naudotumėtės įrenginiu lauke lyjant lietui ar smėlėtame paplūdimyje. · Įrenginyje integruota talpesnė baterija leidžia išmaniuoju visu pajėgumu naudotis ilgiau, o dėl sparčiojo įkrovimo funkcijos jį įkrauti galima daug greičiau. Be to, telefonas turi USB C tipo jungtį – tai supaprastina prisijungimą prie kitų įrenginių. · „Always on Display“ funkcija leidžia matyti pranešimus ir laiką neatrakinant ekrano – taip taupomas tiek savininko laikas, tiek ir išmaniojo baterija.

· Dėl didesnės atminties bei galimybės įdėti microSD kortelę iki 256GB, vartotojams į telefoną gali sutalpinti galybę nuotraukų, muzikos ir kitų failų.

Nuo sausio 23 d. iki sausio 29 d. Lietuvoje vyks išankstiniai „Galaxy A“ užsakymai. Užsisakiusieji šiomis dienomis, telefonais galės džiaugtis jiems dar neatkeliavus į šalies parduotuves, be to, dovanų gaus nešiojamą garsiakalbį „Level Box Slim“.

Oficialūs pardavimai mūsų šalyje prasidės vasario pradžioje. Vartotojams bus pasiūlyta rinktis iš keleto spalvų: juodos, auksinio smėlio ir šviesiai persikinės. Atsisiuntus ir aktyvavus specialią programėlę, telefonams galios nemokamas dviejų metų „Galaxy Care“ draudimas nuo ekrano dūžių bei drėgmės žalos. „Galaxy A3“ modelio kaina - 329 Eur, o „Galaxy A5” - 429 Eur.