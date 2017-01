Penki patarimai, kad išmanusis telefonas netrukdytų miegui

Išmanusis telefonas mus lydi visur ir visada, tačiau dar ne visuomet prisimename, kad prieš miegą ir jį reikėtų tinkamai paruošti.

Publikuota: 2017 m. sausio 11 d. trečiadienis

Išmanusis telefonas mus lydi visur ir visada, tačiau dar ne visuomet prisimename, kad prieš miegą ir jį reikėtų tinkamai paruošti. „Bitės“ Išmaniųjų ekspertas pataria, ką reikėtų padaryti, kad naktį telefonas netrukdytų miegoti, o ryte padėtų lengviau atsikelti.

„Artėjant nakčiai turime ir patys pasiruošti poilsiui, ir skirti keletą sekundžių telefono nustatymui. Vieniems pakanka išsijungti garsą, o kitiems, ypač sunkiau pabundantiems, pravers ir specialios programėles, kurios padės atsikelti laiku“, – sako „Bitės išmaniųjų mokyklos“ ekspertas Egidijus Adomkaitis ir dalinasi penkiais patarimais.

Telefoną laikykite toliau nuo lovos

Kaip sako E. Adomkaitis, siekiant išlaikyti gerą miegą, kartais pakanka kelių paprastų žingsnių: „Išjunkite garsą ir vibraciją, pasidėkite telefoną toliau nuo lovos arba įjunkite režimą „netrukdyti“. „Android“ ir „iOS“ vartotojai pastarąją funkciją gali pasiekti spusteldami jai priklausantį mygtuką pranešimų centre ir pasirinkdami, kokius garsus nori riboti. Tiesa, pasirinkus šią funkciją, žadintuvas vis tiek skambės, tad nesibaiminkite neišgirsti žadinimo signalo.“

Vakare venkite mėlynos ekrano spalvos

Prieš pat miegą patariama telefonu naudotis mažiau dėl ekrano skleidžiamos mėlynos šviesos, kuri nėra pavojinga, bet praneša žmogaus organizmui apie tai, kad jau rytas ir reikia keltis.

„Pavyzdžiui, „Apple“ savo išmaniuosiuose telefonuose siūlo „Night Shift“ režimą, kuris pagal įrenginio laikrodį ir buvimo vietą nustato, kokio atspalvio ekranas tinkamiausias dienos metui. Rytais vartotojai matys mėlynesnį ekraną, kurio šviesa padės pabusti, o vakarais – geltonesnį atspalvį, kuris padės užmigti“, – pastebi E. Adomkaitis. Neturintiems „iPhone“ telefonų ar reikiamos operacinės sistemos versijos, ekspertas siūlo analogišką programėlę „Twilight“.



Naudokite programėles pasiruošti miegui

Jei be telefono negalite apsieiti net lovoje, teisingai naudojant įrenginį jis gali net praversti. Tyrimų bendrovės „BCC Research“ analizė parodė, kad iki 2019 m. miegą gerinančių produktų rinka sieks net 69 mlrd. eurų. E. Adomkaičio teigimu, yra ir nemokamų programėlių, kurios padeda užmigti. Pavyzdžiui, „Relax & Sleep Well“ naudoja geriausias meditacijos praktikas nuraminti žmogų ir padėti jam nugrimzti į gilų miegą. Aiškinama, kad programėlės siūlomi garso įrašai perkelia į gilios hipnozės būseną ir padeda sumažinti stresą bei nerimą – vienus pagrindinių nemigos priežasčių.

Geresniam miegui – programėlės siunčiami patarimai

Išmaniuosius galima naudoti ir kaip asmeninius miego asistentus. Pavyzdžiui, „Sleep Genius“ programėlė patars, kada geriausia eiti miegoti bei nustatys miego kokybę. Be to, programėlė kaupia informaciją apie miego įpročius, todėl jūs matysite, ar įvairūs programėlės siūlomi patarimai iš tiesų veikia.

Ryte atsikelti padės žaismingi sprendimai

Tiems, kam rytais atsikelti sunkiau, ekspertas pataria naudoti išmanią žadintuvo programėlę: „Suskambėjus žadintuvui, nemažai žmonių jį išjungia ir snaudžia toliau. Pasaulyje populiarus sprendimas – programėlė „Step Out Of Bed“, su kuria žadintuvo garsas nutyla tik žmogui nuėjus iš anksto pasirinktų žingsnių skaičių ar nufotografavus konkretų daiktą namuose. Praverčia ir „Sleep as Android“, kuri seka miego fazes ir pažadina, kai vartotojas tam labiausiai pasiruošęs.“