Lietuviai vis dažniau perka internetu

Publikuota: 2017 m. spalio 6 d. penktadienis

Populiarėjant elektroninei prekybai Lietuvoje tankėja ne tik perkančiųjų internetu gretos, bet ir intensyvėja pirkimas elektroninėse parduotuvėse. Interneto naudotojų Lietuvoje pirkimo įpročiai rodo, kad pusė elektroninių parduotuvių klientų pinigines internetiniam pirkiniui atveria bent kartą per 3 mėnesius.

„Pirkimo intensyvumas tiek lietuviškose, tiek užsienio interneto parduotuvėse yra panašus. Pusė virtualiųjų pirkėjų internetu perka bent kartą per tris mėnesius, maždaug trečdalis – bent kartą per pusmetį. Rečiau nei kartą per pusę metų internetu perka maždaug kas penktas ar šeštas interneto naudotojas Lietuvoje“, – teigia Lietuvos pašto rinkos tyrimų vadovė, e. prekybos ekspertė Edita Jurkienė.

Lietuvos pašto užsakymu atlikto šalies gyventojų pirkimo internetu įpročių tyrimo rezultatai rodo, kad lietuviai dažniau perka lietuviškose elektroninėse parduotuvėse. „Vakarų Europos šalyse taip pat daugiau perkama iš internete prekiaujančių vietos prekybininkų, o rinkdamiesi užsienietiškų prekių pirkėjai dažniau dairosi į kaimynines šalis. Svetur perkantieji lietuviai daugiausia internetinių pirkinių siunčiasi iš elektroninės prekybos milžinės Kinijos“, – pažymėjo E. Jurkienė.

Lietuviškų internetinių parduotuvių prekėms pinigų dažniau išleidžia ir užsienio elektroninių parduotuvių nesirenka 25–34 metų amžiaus interneto naudotojai, gaunantys aukštesnes pajamas, turintys vaikų ir gyvenantys daugiabučiuose namuose. Užsienio internetines parduotuves labiau pamėgę ir čia dažniausiai perka 16–24 metų amžiaus didmiesčių gyventojai, moksleiviai ir studentai.

Nors elektroninės prekybos rinka Lietuvoje sparčiai plečiasi, net pusė šalies interneto naudotojų elektroninėse parduotuvėse nėra pirkę nei karto per metus. „Trečdalis apklaustųjų nurodo, kad atsisakymo pirkti internetu priežastis – noras iš arti apžiūrėti, pačiupinėti reikiamą prekę. Žmonėms kelia nerimą ir tai, kad internetu galima įsigyti netinkamų, neaiškios kokybės prekių“, – pastebi e. prekybos ekspertė.

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, per pastaruosius metus prekių ar paslaugų internetu pirko ar užsakė 38 proc. 16–74 metų amžiaus gyventojų. Dažniausiai internetinės prekybos mėgėjai Lietuvoje pirko drabužių, avalynės, sporto prekių (56 proc.), namų ūkio reikmenų ir bilietų į kultūros renginius (po 42 proc.), maisto ir kasdienio vartojimo prekių (30 proc.), elektroninių prietaisų (24 proc.), apgyvendinimo paslaugų atostogoms (23 proc.).