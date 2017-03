Lietuviai bandys kurti dirbtinį intelektą

Balandį į „AI Camp“ hakatoną Vilniuje susiburs inovatyviausių technologijų kūrėjai, duomenų analitikai, programuotojai, mokslininkai ir inžinieriai.

Publikuota: 2017 m. kovo 9 d. ketvirtadienis

Virtualūs, savaime besimokantys asistentai, į klausimus atsakinėjančios sistemos, automobiliai su automatizuotomis vairavimo ar parkavimosi sistemomis – dirbtinis intelektas (DI) sparčiai populiarėja paliesdamas įvairiausias sritis – nuo energetikos iki pramogų. Ketvirtosios pramonės revoliucijos simboliu tituluojamo dirbtinio intelekto subtilybes balandžio 7-9 dienomis bandys perprasti bei pateikti savus sprendimus šiai sričiai neabejinga bendruomenė – organizuojamas pirmasis „AI Camp“ hakatonas Lietuvoje.

„Superintelektas, robotų revoliucija, pavojus žmonijai – tai magiškos frazės, lydinčios dirbtinį intelektą nuo pat jo atsiradimo. Nors Vakarai jau smarkiai pažengę ties jo pritaikomumu kiekviename gyvenimo etape, Lietuvoje tai dar skamba kaip „juodoji magija“, – sako vienas iš hakatono sumanytojų Tomas Dirvonskas. – Visgi akivaizdu, kad dirbtinio intelekto panaudojimas suteikia beribes galimybes didinti produktyvumą, mažinti išlaidas ar apskritai gerinti efektyvumą verslo sektoriuje, ir net tik jame. Tikimės, kad kuo daugiau lietuvių, kuriančių įvairius DI sprendimus, įsitrauks į šią sritį, o jų naudą ir efektyvumą greitu metu galėsime pajusti kiekvienas“.

„AI Camp“ hakatonas inovatyviausius technologijų kūrėjus, duomenų analitikus, programuotojus, mokslininkus ir inžinierius suburs „Vilniaus Tech Parke“. Pirmojo hakatono metu DI entuziastai ar profesionalai kurs produktus, galinčius pasitarnauti tiek verslo, tiek klientų aptarnavimo, viešojo sektoriaus ar tiesiog kiekvieno mūsų gyvenime. Dirbtinio intelekto kūrėjai galės naudotis visomis įmanomomis (ir ne tik) pagalbomis: įvairių įmonių duomenų rinkiniais, galingais kompiuteriais (Amazon GPU) algoritmams testuoti, mentorių konsultacijomis, taip pat turės galimybę pasisemti idėjų iš pranešėjų. Pradedantieji su dirbtinio intelekto modeliais susipažinti galės specialiame jiems skirtame workshop’e.

Hakatonas iš viso truks tris dienas: pirmąją dieną dalyviai įkvėpimo galės semtis iš Lietuvos ir užsienio pranešėjų. Pagrindinis – investuotojas, mokslininkas bei buvęs „Playfair Capital” partneris Nathan‘as Benaich‘as – dalinsis savo įžvalgomis apie dirbtinį intelektą. Pranešimo „AI is the new electricity“, kaip ir kitų pranešėjų, pirmąją dieną galės pasiklausyti visi norintys iš arčiau susipažinti su DI.

Likusios dvi savaitgalio dienos bus skirtos intensyviam „AI Camp“ komandų darbui ir idėjų įgyvendinimui. Planuojama, kad trijų dienų renginyje dalyvaus daugiau nei 250 žmonių, virš 100 hacker’ių, kurie konsultuodamiesi su mentoriais, bandys įgyvendinti savo dirbtinio intelekto idėjas. Pagrindinis prizas – 1500 eurų.

Daugiau informacijos apie renginį bei registracija.