Kiek įmonėms kainuoja netinkamas IT ūkio valdymas?

IT infrastruktūros valdymo procesų optimizavimas suteikia daugybę privalumų – gali sumažinti veiklos sąnaudas ir padidinti bendrą įmonės kibernetinės apsaugos lygį.

Publikuota: 2016 m. gruodžio 21 d. trečiadienis

IT infrastruktūros valdymo procesų optimizavimas suteikia daugybę privalumų – gali sumažinti veiklos sąnaudas ir padidinti bendrą įmonės kibernetinės apsaugos lygį. Daugumai įmonių svarbu, kokią naudą jos gaus įdiegusios tinkamus įrankius ir politiką, tačiau reta kuri skaičiuoja, kiek joms gali atsieiti netinkamas IT valdymas.

IDC analitikų tyrimas atskleidė, kad prastovų laikas, kylantis dėl kompiuterių tinklų, sistemų ir programų gedimų, vidutinio dydžio įmonėse ir organizacijose paprastai užtrunka apie 11 valandų per metus. Dauguma šių prastovų būna sukeltos kibernetinių atakų, viena neveiklos valanda atsieina per 10 000 JAV dolerių.

Tuo metu „Gartner“ tikina, kad didelėms įmonėms viena IT infrastruktūros sukeltos prastovos valanda gali atsieiti gerokai brangiau – po 300 tūkstančių dolerių. Būtent dėl IT sistemų neveikimo milijoninius nuostolius patyrė tokios įmonės, kaip „Delta Airlines“ ir „Southwest Airlines Co“. Mažesnėms įmonėms tokie veiklos sutrikimai gali baigtis net bankrotu. Pasak Didžiosios Britanijos prekybos rūmų, 93 proc. įmonių, kurios dėl sistemų gedimų neturėjo prieigos prie savo duomenų daugiau nei 10 dienų, per metus tiesiog pasitraukė iš rinkos.

IDC analitikų teigimu, IT valdymo programinė įranga gali sumažinti brangius kompiuterių tinklų ir sistemų gedimus 65 proc., nes IT administratoriai gali laiku pastebėti infrastruktūros, standžiųjų diskų būseną, net temperatūrą ir drėgmės lygį serverio patalpoje.

Tačiau silpniausia grandis apsaugos sistemose išlieka įmonių darbuotojai. Pasak „Gartner“, 80 proc. prastovų kyla dėl neautorizuotų vartotojų veiksmų. Neatsakingai ir nesaugiai besielgiantys darbuotojai nutekina svarbius įmonių duomenis, užkrečia tinklą virusais ir šnipinėjimo programomis. Tokias rizikas taip pat gali eliminuoti tinkamos IT valdymo programos, leidžiančios apriboti žalingus darbuotojų veiksmus, kaip nelegalių programų diegimas darbo kompiuteryje ar svarbių įmonės dokumentų kopijavimas į nešiojamąsias laikmenas.