Kaip pasikeitusi darbo rinka diktuoja technologijų madas?

Publikuota: 2017 m. rugpjūčio 17 d. ketvirtadienis

Prognozuojama, kad iki 2020–ųjų 40 proc. pasaulio gyventojų dirbs patys sau – vyraus laisvai samdomo darbo rinka. Dėl taip besikeičiančios darbo aplinkos, technologijų gamintojai vis sparčiau plėtoja technologijas, kurios eina išvien su pasaulinėmis tendencijomis ir suteikia galimybę vartotojams užduotis atlikti bet kuriuo jiems patogiu metu, nesvarbu kur bebūtų. Ieškant geriausių sprendimų, vis dažniau pasiūlomos praktiškesnės alternatyvos ir nešiojamam kompiuteriui. Viena iš tokių naujovių – telefoną į kompiuterį paversti galinti stotelė „Samsung Dex“.

Technologinė pažanga išsprendė didžiąją dalį iššūkių

Simono Skupo, „Samsung Electronics Baltics“ padalinio Lietuvoje vadovo teigimu, telefoną į kompiuterį paversti galinti stotelė yra dar labai šviežia technologija. Anot jo, dar prieš trejus metus tai buvo tik sunkiai įgyvendinama idėja. Mat tuo metu technologijų sektorius, norėdamas sujungti mobilias inovacijas su kompiuteriais, susidūrė su trimis nelengvais iššūkiais.

„Visų pirma, tuo metu telefonų procesoriai nebuvo pakankamai galingi. Antra, skaitmeninės sąsajos HDMI technologija buvo nepakankamai pažengusi ir per lėta. Galiausiai, tuo metu „Android“ operacinė sistema negalėjo būti pritaikyta kompiuteriams. Tuo tarpu šiais metais, dėl technologijų pažangos, sukurtos „Display Port“ jungties, pažengusios programinės įrangos ir patobulėjusių techninių įrenginių parametrų, pagaliau galėjome įgyvendinti savo sumanymą“, – kalba jis.

Pašnekovas priduria, kad vienas iš didžiausių rūpesčių kuriant naują inovaciją, yra jos suderinamumo klausimas su kitais įrenginiais. Kadangi tai visiškai nauja technologija, ji buvo sukurta siekiant užtikrinti, kad veiktų su neseniai išleistais bendrovės flagmanais „Galaxy S8”.

Priemonė sukurta darbui už biuro sienų

Skupas teigia, kad žmonės, naudojantys šią stotelę, didžiąją dalį kasdienių darbinių reikalų – nuo ataskaitų darymo iki vaizdo įrašų ar žinučių siuntimo – atlieka naudodamiesi išmaniuoju telefonu, tad jie yra patenkinti, kad esant poreikiui, gali savo išmanųjį paversti tradiciniu kompiuteriu ir dirbti, o taip pat ir pramogauti didesniame ekrane.

„Ši technologija naudinga tiems, kurie dirba mobilų darbą ir biure praleidžia nedaug laiko, taip pat dirbantiems nuotoliniu būdu. Nuo šiol tokie žmonės, vos tik prireikus, gali pasiekti visus savo duomenis, ataskaitas ir programas, reikalingas darbams atlikti. Tai yra sprendimas, leidžiantis padidinti produktyvumą, neprisirišant prie pastovios darbo vietos biure“, – paaiškina S. Skupas.

Dėmesys į funkcionalumą ir paprastumą

Be to, kad naudojant šią stotelę telefonas gali virsti į funkcionalų kompiuterį, ji taip pat gali pasitarnauti kaip įkroviklis. Kadangi ji sukurta kaip alternatyva tradiciniam nešiojamam kompiuteriui, daug dėmesio skirta ir įrenginio dydžiui. Jis yra kompaktiškas ir lengvas, be to, juo paprasta naudotis – stotelę užtenka laidu sujungti su kompiuteriu ir įstatyti savo išmanųjį. Beje, įrenginio galimybės bei efektyvus naudojimas nemaža dalimi priklauso nuo specialiai stotelei pritaikytų programėlių.

„Šiandien yra šimtai su „Dex“ suderinamų programėlių ir jų skaičius nuolatos auga – tad vartotojas, naudojantis šią mobilią stotelę, laikui bėgant, galės vis daugiau. Siekdami plėsti šią ekosistemą ir nuolatos tobulinti vartotojo sąsają, mes bendradarbiaujame su „Microsoft“, „Adobe“ ir kitomis pasaulinėmis kompanijomis, todėl vartotojai jau dabar gali dirbti naudodamiesi tradiciniais programiniais paketais, ką jau kalbėti apie „Google“ paslaugas ar „Skype“, – pabrėžia S. Skupas.