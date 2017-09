„IFA 2017“ parodoje – „Samsung“ produktai, keičiantys žmogaus kasdienybę

Šiuo metu Berlyne vykstančioje technologijų parodoje „IFA 2017“ „Samsung“ pristatė produktus, kurie, anot kompanijos atstovų, netolimoje ateityje pakeis mūsų kasdienybę. Technologijų gamintoja šiuo metu daugiausiai dėmesio skiria tam, kad jos pristatomi įrenginiai atitiktų pačius aukščiausius standartus ir sąveikautų tarpusavyje. Šiame etape „Samsung“ labai svarbi partnerytė su kitomis kompanijomis, kas leidžia vystyti inovacijas, užtikrinti produktų kokybę ir taip pagerinti žmonių kasdienybę.

„Kurti naujas technologijas ir nuolat jas tobulinti mus įkvepia vartotojai. Kadangi technologijų įtaka kasdieniame gyvenime nuolat didėja, mūsų tikslas sukurti produktus ir paslaugas, prisitaikančias prie pokyčių žmonių kasdienybėje ir leidžiančias iš naujo apibrėžti tai, kas įprasta. Tai darydami orientuojamės į du svarbius dalykus – itin aukštą produktų kokybę ir jų tarpusavio sąveiką“, – sako Simonas Skupas, „Samsung Electronics Baltics“ vadovas Lietuvoje.

Nauji vaizdo ekranų standartai

„Samsung“ ir toliau kelia vaizdo ekranų standartus. Parodos IFA metu kompanija pristato naują televizoriaus „The Frame“ versiją su 43 colių ekrano įstrižaine. Televizoriaus dizainas idealiai dera svetainėse arba kituose kambariuose, nes primena paveikslą. Anksčiau šiais metais buvo pristatyti 55 ir 65 colių įstrižainės modeliai.

Šiuo metu „Samsung“ bendradarbiauja su žymiausiomis pasaulio galerijomis ir muziejais – „LUMAS“, „Saatchi Art“ ir „Sedition“, tam, kad „The Frame“ namuose galėtų tapti ne tik technologijų, bet ir dekoro ar net meno objektu. Kompanija visai neseniai paskelbė bendradarbiausianti ir su „Prado“ muziejumi bei pranešė apie planus įsigyti apie 1000 šiuolaikinio meno kūrinių, kuriuos ateityje bus galima pasiekti „The Frame Art Store“ parduotuvėje. Vartotojai čia galės rinktis iš plačios rinkinių kolekcijos ir išnaudoti televizoriaus privalumus net tuomet, kai jis išjungtas. Be „Art Store“, „Samsung“ išskirtinių meno kūrinių kolekcija ir funkcija „My Collection“, leidžianti vartotojams ekrane rodyti asmenines nuotraukas, suteiks dar daugiau galimybių vizualiai derinti „The Frame“ namų erdvėje pagal kiekvieno asmeninį skonį.

Išlaikydama lyderystę aukštos klasės televizorių rinkoje, kompanija Europoje planuoja plėsti ir „QLED TV“ seriją. Žemyne bus pristatytas 55 ir 65 colių skersmens „Q8F“ modelis (plokščia lenkto „Q8C“ modelio versija). Šis modelis papildys didžiausią Europoje televizorių seriją, sudarytą iš 14 „QLED“ televizorių – plokščių ir lenktų – kurių skersmuo varijuoja nuo 49 iki 88 colių. Siekdama toliau plėsti „QLED“ televizorių seriją ir tobulinti „HDR 10+“ technologiją, „Samsung“ pradėjo bendradarbiauti su „Panasonic“ ir „20th Century Fox“. Per ateinančius mėnesius kompanija planuoja prisijungti daugiau partnerių, bendradarbiauti su Holivudo studijomis, turinio bei žaidimų kūrėjais.

Be televizorių, parodoje „IFA“ kompanija taip pat pristato didžiausią pasaulyje „QLED“ žaidimų monitorių, „CHG90“, kuris yra 49 colių skersmens ir turi 178 laipsnių ypač platų žiūrėjimo kampą. Šis modelis skirtas norintiems visiškai įsitraukti į žaidimo veiksmą, mat praplečia vizualines žaidimo monitoriaus galimybes, o svarbiausia, kad dėl to nenukenčia žaidimo greitis.

Buitinės technikos inovacijos

Berlyne pristatyta ir nauja „Samsung“ buitinė technika, sukurta siekiant palengvinti žmonių kasdienybę ir spręsti buityje iškylančias problemas.

Nauja skalbimo mašina pasižymi „QuickDrive” technologija, kuri dvigubai sutrumpina skalbimo laiką, o energijos sąnaudas sumažina 20 proc*. Tai vartotojams leidžia taupyti laiką, nepakenkiant skalbimo rezultatų kokybei. Naujoji skalbimo mašina turi ir specialų „Q-Drum“ būgną, kurį sudaro didysis būgnas bei galinė savarankiškai besisukanti plokštė. Kitaip nei tradicinės skalbyklės, kuriose viso plovimo metu skalbiniai juda aukštyn ir žemyn, „QuickDrive“ suka skalbinius iš viršaus į apačią, tačiau su pridėtine dimensija – būgno gale esanti plokštė sukuria judėjimo pirmyn - atgal galimybę. Toks dvigubos jėgos sukurtas dinamiškas veiksmas leidžia panaikinti purvą greičiau, tačiau tai daryti švelniau. 2015-aisiais „IFA“ parodoje „Samsung“ pristatė inovatyvų „AddWash“ konceptą, leidžiantį vartotojams skalbimo ciklo metu įdėti papildomų skalbinių. Tuo tarpu, „QuickDrive“ padeda žengti dar toliau ir siūlo patogesnį bei greitesnį skalbimą.

Kompanija taip pat pristatė belaidį siurblį „POWERstick PRO“, užtikrinantį galingą siurbimą ir nesudėtingą priežiūrą. Siurblys pasižymi 150 vatų siurbimo galia ir ilgai tarnaujančia baterija – įkrauta ji veikia iki 40 minučių, o tai dvigubai daugiau nei gali įprastos baterijos. Be to, ši baterija tarnaus net penkis metus. Dar viena savybė – „POWERstick PRO“ turi rankeną „Flex Handle“, susilenkiančią iki 50 laipsnių ir taip užtikrinančią, kad vartotojai be vargo išvalys sunkiai pasiekiamas vietas.

„Samsung“ šiais metais taip pat plečia ir balso atpažinimo funkciją „Family Hub“ šaldytuvuose – atnaujinamos ir tobulinamos komandos anglų, vokiečių, prancūzų ir italų kalbomis. „Family Hub“ taip pat bus suderinamas su „Samsung Connect“ – tai leis vartotojams valdyti daugybę Daiktų interneto įrenginių, nepriklausant nuo jų operacinės sistemos.

Dėvimieji įrenginiai šiuolaikiniam žmogui

Naujausi dėvimieji įrenginiai – toli gražu nėra vien žingsnių skaičiuokliai, Jie gali sąveikauti su kitais įrenginiais, o, svarbiausia, padeda rūpintis sveikata. Berlyne kompanija pristatė tris naujienas – išmanųjį sportinį laikrodį „Gear Sport“, apyrankę „Gear Fit2 Pro” ir belaides ausines „Gear IconX (2018)“.

Funkcionalus išmanusis laikrodis „Gear Sport“ turi daugybę funkcijų, skirtų tiems, kurie neįsivaizduoja gyvenimo be sveikos gyvensenos ir sporto. Jame įdiegtos GPS ir greičio matavimo funkcijos, taip pat galimybė sekti savo mitybą. Kadangi tarpusavyje sąveikaujančių prietaisų poreikis auga, laikrodžiu, kaip valdymo pulteliu, galima valdyti Daiktų interneto prietaisus, „Powerpoint“ prezentaciją, kontroliuoti virtualios realybės įrenginį „Samsung Gear VR“ ar atsiskaityti už prekes, naudojant „Samsung Pay“ (esant „NFC“ technologijai).

„Samsung“ taip pat išleido išmaniąją apyrankę „Gear Fit2 Pro“ su joje integruotu lenktu 1,5 colio „Super AMOLED“ ekranu. Apyrankė geba atpažinti fizinę veiklą, nesvarbu, ar jo savininkas sausumoje, ar paniręs po vandeniu. Bendradarbiaudama su plaukimo ekspertais iš „Speedo“, „Samsung“ sukūrė „Seedo On“– pirmąją dėvimiesiems įrenginiams skirtą programėlę, fiksuojančią sporto rezultatus baseine. Matuoti yrius, skaičiuoti nuplauktus ratus bei laiką įmanoma dėl 5ATM** sertifikato, kurį gavo tiek „Gear Fit2 Pro”, tiek išmanusis laikrodis „Gear Sport”.

Abiejuose įrenginiuose veikia atnaujintos „Under Armour“ programėlės ir „Spotify“. „Under Armour“ programėlės, tokios kaip, „Under Armour Record“, „MyFitnessPal“, „MapMyRun“ ir „Endomondo“, leidžia sekti kasdienį aktyvumą, mitybą, miego ir fizinės veiklos kokybę bei teikia bendrą informaciją apie vartotojo sveikatą ir fizinę būklę.

Lyderystė Daiktų interneto srityje

„Samsung“ vadovauja pasaulinei Daiktų interneto technologijų standartizacijai, kaip deimantinį statusą turinti šiam procesui skirto fondo „Open Connectivity Foundation“ („OCF“) narė. „Samsung“ yra pirmoji rinkoje gavusi „OCF“ savo išmaniesiems televizoriams, šaldytuvų serijai „Family Hub“ ir oro kondicionieriams. Kompanija siekia, kad metų bėgyje tokį sertifikatą gautų ir kiti buitinės elektronikos prietaisai.

„OCF“ sertifikatą turintys įrenginiai galės būti suderinami tarpusavyje, nepaisant to, kad yra pagaminti skirtingų kompanijų. Be „Samsung“ prie „OCF“ prisijungė daugiau nei 390 įmonių su 20 milijardų skirtingų Daiktų interneto produktų, kurie trijų metų bėgyje turės „OCF“ ir bus suderinami.

Besitęsianti „Samsung“ partnerystė su „HARMAN“ taip pat stiprina Daiktų interneto plėtrą. Po šešių mėnesių bendradarbiavimo su šia kompanija, „Samsung“ tapo pasauline lydere išmaniųjų automobilių technologijų rinkoje – daugiau nei 50 milijonų tokias technologijas turinčių automobilių jau kelyje.

Šis bendradarbiavimo tikslas – sukurti audio ir vizualinius sprendimus, kurie dar visai neseniai būtų atrodę neįmanomi. Pavyzdžiui, nauji 10 metrų įstrižainės „Samsung“ HDR LED ekranai kino teatrams, užtikrinantys neprilystamą vaizdo kokybę, buvo sukurti būtent „HARMAN Professional Solutions“ ir „Samsung AudioLab“. Taigi, šia partneryte siekiama iš naujo atrasti tiek mobilumą, tiek pramogas.