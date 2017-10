„Dell Technologies“ įkūrė Daiktų interneto skyrių

„Dell Technologies“ neatsilieka nuo šios evoliucijos ir kuria naujas vizijas bei strategijas, kad padėtų klientams pasiekti skaitmeninę ateitį saugiai valdant sudėtingą ir dažnai fragmentuotą daiktų interneto struktūrą.

Publikuota: 2017 m. spalio 13 d. penktadienis

Daiktų internetas (angl. Internet of Things) skverbiasi į vis daugiau sričių, padeda žmonių gyvenimui, pramonei ir verslui būti efektyvesniems, patogesniems ir nešti daugiau finansinės naudos. Juo naudojasi išmanūs namai, miestai ir gamybos įmonės. „Dell Technologies“ neatsilieka nuo šios evoliucijos ir kuria naujas vizijas bei strategijas, kad padėtų klientams pasiekti skaitmeninę ateitį saugiai valdant sudėtingą ir dažnai fragmentuotą daiktų interneto struktūrą.

„Daiktų internetas iš esmės keičia mūsų gyvenimą, įmonių veiklą ir visą pasaulį, – teigia „Dell Technologies“ pirmininkas ir generalinis direktorius Michaelis Dellas. Įmonė supažindina klientus su nauja duomenų apdorojimo funkcija, kuri sujungia daiktų internetą ir dirbtinį intelektą vienoje tarpusavyje susijusioje ekosistemoje – nuo periferijos iki branduolių ir debesijos. Tai leis pateikti pažangesnių, labiau nuspėjamų sistemų.“

Kadangi vis daugiau klientų siekia patobulinti savo verslą pasitelkę skaitmeninius kanalus, atsiranda naujas duomenų apdorojimo modelis. Per pastaruosius 15 metų IT pramonėje išsiplėtė debesų kompiuterija – itin centralizuotas IT paslaugų teikimo modelis. Bet šiame amžiuje, kai kiekvienas prietaisas – nuo telefonų iki automobilių, nuo lempučių iki termostatų ir širdies monitorių – gyvas ir išmanus, reikalaujama, kad informacija būtų paskirstoma ir apdorojama realiu laiku. Šie prietaisai tiesiog negali laukti atsakymo iš centralizuotos debesijos infrastruktūros, nuo kurios skiria „kelios sekundės“.

Pirmą kartą istorijoje įmonėje taip pat bus įkurtas atskiras skyrius daiktų internetui, jis organizuos visų „Dell Technologies“ įmonių šeimos daiktų interneto produktų ir paslaugų kūrimą. Jam vadovaus „VMware“ vykdantysis viceprezidentas ir vyriausiasis technologijų specialistas Ray O’Farrellas: „Įmonė jau seniai matė šią galimybę sparčiai augančiame daiktų interneto pasaulyje, atsižvelgdama į jo turtingą istoriją periferijos duomenų apdorojimo rinkoje. Naujasis daiktų interneto skyrius leis stiprinti visas „Dell Technologies“ įmonių šeimos nares, kad galėtume pasiūlyti tinkamą sprendimą ir kartu su mūsų didžiąja partnerių ekosistema patenkinti klientų poreikius, padėti jiems lengviau diegti integruotas daiktų interneto sistemas.“

Per ateinančius trejus metus „Dell Technologies“ taip pat investuos 1 milijardą JAV dolerių į naujus daiktų interneto produktus, sprendimus, laboratorijas, partnerių programą ir ekosistemą.