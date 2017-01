Singapūre už transporto paslaugas bus galima atsiskaityti išmaniosiomis apyrankėmis

Singapūro mokėjimo technologijų ir telekomunikacijų bendrovė „EZ-Link“ pristatė savo elektroninės piniginės CEPAS integraciją į išmaniąsias sportines apyrankes „Garmin“ ir „Watchdata Technologies“.

Publikuota: 2017 m. sausio 31 d. antradienis

Singapūro mokėjimo technologijų ir telekomunikacijų bendrovė „EZ-Link“ pristatė savo elektroninės piniginės CEPAS integraciją į išmaniąsias sportines apyrankes „Garmin“ ir „Watchdata Technologies“. Naudojantis šiais įrenginiais, bus galima atsiskaityti už važiavimą visuomeniniu transportu daugiau nei 30-yje Singapūro prekybos vietų, pritaikytų belaidžiam atsiskaitymui NFC technologija.

Apyrankė „Watchdata Technologies“, pagaminta pagal kino filmo „Betmenas prieš Supermeną“ stilistiką, kainuos 42,5 JAV dolerio. Numatoma, kad prekyboje ji pasirodys 2017 m. sausio 24 d.

Apyrankė „Garmin Vivosmart HR“ su GPS moduliu, kuris taip pat integruotas į CEPAS, kainuos 259 JAV dolerius ir pasirodys šių metų pirmojo ketvirčio pabaigoje. Abi apyrankės padės sekti žmogaus fizinį aktyvumą ir sveikatos būklę, jomis bus galima atsiskaityti už važiavimą visuomeniniame transporte, be to, per jas bus galima stebėti „WhatsApp“ ir „Facebook“ pranešimus.

2016 m. Taivane „Garmin“ pristatė apyrankę „Vívosmart HR“, leidžiančią susimokėti už visuomeninio transporto paslaugas per elektroninę piniginę „I-Pass“. Praeitų metų kovą „EZ-Link“ išleido SIM kortelę, pritaikytą NFC technologijai, kuria naudojantis Singapūre taip pat galima susimokėti už važiavimą visuomeniniu transportu.