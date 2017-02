SWIFT įdiegė naują traptautinių mokėjimų sistemą be „blokchain“

Įdiegdama naują sistemą, SWIFT siekia modernizuoti tarptautinius mokėjimus, padaryti pinigų pervedimą pigesnį ir greitesnį.

Publikuota: 2017 m. vasario 22 d. trečiadienis

11 tūkst. pasaulio bankų jungianti SWIFT (ang. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – Tarptautinių tarpbankinių finansinių atsiskaitymų organizacija) po mėnesio bandymų oficialiai pristatė sistemą, kuri, kaip skelbiama, taps tarptautinių mokėjimo tarnybų ateitimi.

Sistemoje nenumatyta integracija su „blokchain“ ir paskirstyto rejestro technologija. Įgyvendinant projektą „Global Payments Innovation“ (GPI) keletą mėnesių finansinės operacijos per šią sistemą buvo atliekamos 12-oje stambiausių pasaulio bankų.

Nors SWIFT planuoja dar tirti „blokchain“ taikymo galimybes, GPI projekto vadovas Wim Raymaekers teigia, kad dabartinis sprendimas pasirodė esantis efektyvi ir labiau tradiciška, alternatyvi „blokchain“ priemonė. „Kol kas pasiliekame ties tokiu sistemos variantu. Laikui bėgant, žinoma, sistema gali būti tobulinama, nes viskas tobulėja,“– teigė jis.

GPI buvo sukurtas kaip verslo taisyklių, veikiančių jau naudojamoje infrastruktūroje, rinkinys, orientuotas į operacijų atlikimo greitį ir skaidrumą. Be to, SWIFT sukūrė finansinių operacijų sekimo mechanizmą su grafine vartotojo sąsaja, rodančia kiekvieno mokėjimo būklę.

Prie naujos sistemos jau prisijungė „Bank of China“, BBVA, „Citi“, „ING Bank“, „Standard Chartered“, „ABN AMRO“, „DBS Bank“, „Industrial and Commercial Bank of China“, „Intesa Sanpaolo“, „Nordea Bank“ ir „UniCredit“.

