Prekes bus galima įsigyti per virtualiosios realybės akinius

Publikuota: 2017 m. gegužės 30 d. antradienis

Mokėjimo procesų bendrovė „WorldPay“ sukūrė sistemą, kuria naudojantis per virtualiosios realybės įrenginį bus galima atlikti finansines operacijas.

„WorldPay“ technologinių inovacijų vadovas Nick Telford-Reed papasakojo, kad pirmiausia ši technologija buvo išbandyta su virtualiosios realybės akiniais „HTC Vive VR headset“.

Dabartinės sistemos prototipas buvo kuriamas pusantrų metų. Sistema leidžia žaidžiant virtualiosios realybės žaidimą įsigyti virtualius žaidimo objektus. Taip pat ji gali būti pritaikyta virtualioje parduotuvėje įsigyti virtualiai apžiūrimoms realioms prekėms.

Norėdamas susimokėti, pirkėjas turi pasirinkti dominantį objektą ar prekę per valdymo pultą. Tuomet per virtualiosios realybės akinius parodoma jo kaina. Jei prekė ir kaina pirkėją tenkina, jis gali susimokėti per virtualią banko kortelės prezentaciją, kuri susieta su valdymo pultu arba tiesiogiai su „WorldPay“. Sistema turi papildomas apsaugos funkcijas, garantuojančias saugų slaptažodžio įvedimą.

Bendrovė tikisi pasiūlyti naują sistemą kompiuterinius žaidimus kuriančioms įmonėms ir prekybininkams.

Gegužę atliktas „WorldPay“ tyrimas parodė, kad vis daugiau naudotojų norėtų pasinaudoti virtualiosios realybės suteikiamomis galimybėmis.