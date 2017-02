Populiarėja skaitmeniniai bankai

Viena iš svarbiausių 2017 metų bankinio sektoriaus tendencijų – skaitmeninių bankų populiarėjimas. Prognozuojama, kad skaitmenizacija bankų sektoriuje iš esmės pakeis paties banko pobūdį.

Publikuota: 2017 m. vasario 6 d. pirmadienis

Viena iš svarbiausių 2017 metų bankinio sektoriaus tendencijų – skaitmeninių bankų populiarėjimas. Prognozuojama, kad skaitmenizacija bankų sektoriuje iš esmės pakeis paties banko pobūdį.

Italija

2016 m. žiemą Italijos grupė „UniCredit“ anonsavo 2017 m. atidarysianti interneto banką „Buddybank“ (angl. buddy – draugas). Banko šūkis – „Bankiniai reikalai dar niekada nebuvo tokie seksualūs!“ Banku galės naudotis JAV, Europos ir Afrikos gyventojai. Bankas siūlys atsidaryti sąskaitą, užsisakyti kreditinę ir debetinę kortelę, gauti kreditą ir visą parą bendrauti su banko konsultantu per pokalbių programą arba internetu. Be bankinių paslaugų konsultantas galės rezervuoti staliuką restorane, iškviesti taksi ar suplanuoti kelionę. Bankas tikisi per penkerius metus prisivilioti milijoną klientų vien Italijoje.

Jungtiniai Arabų Emyratai

„ХХI a. negalima dirbti pagal ХV a. bankų modelį. Atsisveikinkite su tuo ir gyvenkite dabartimi“, – skelbia mobilusis bankas CBD NOW, kurį praeitų metų pabaigoje atidarė „Commercial Bank of Dubai“. CBD NOW orientuotas į jaunąją kartą, kuri aktyviai naudojasi mobiliaisiais telefonais. Bankas siekia pakeisti banko ir jo klientų santykį.

Indija

Valstybinis Indijos bankas (SBI) per artimiausius 3–6 mėnesius tikisi sukurti pirmąjį šalyje išskirtinai skaitmeninį banką. Skelbiama, kad nė vienas banko darbuotojas nebendraus su klientais gyvai, o visos operacijos bus atliekamos per mobiliąsias programas ir internetinę bankininkystę.

Didžioji Britanija

2016 m. pabaigoje skaitmeninio banko licenciją gavo „ClearBank“, kuriam vadovaus Nikas Ogdenas, buvęs „WorldPay“ vadovas. Savo paskyroje „LinkedIn“ jis rašo, kad didžiuojasi, jog vienas iš pirmųjų žygiuoja koja kojon su inovacijomis.

Kitas praeitais metais atidarytas skaitmeninis Anglijos neobankas – „CivilisedBank“. Jo šūkis – „Bankininkystės laukia puiki ateitis. Bankininkystės ateitis – civilizuota“. Pagrindinė šio banko auditorija – mažo ir vidutinio verslo atstovai, kuriems bankas siūlo atsiskaitomąsias ir taupomąsias sąskaitas, depozitus, valiutų mainus, investicijas ir kreditus.

Praeitų metų vasarą licenciją gavo ir skaitmeninis bankas „Starling Bank“. Šio banko šūkis – „Bankas, kuris sinchronizuojasi pagal jus“ . Banko steigėja – buvusi „Allied Irish Banks“ vadovė Anna Boden, kuri teigia supratusi, kad klientai nori gyventi realiuoju laiku, čia ir dabar, todėl tradicinio banko modelis nebetenkina jų poreikių. „Starling Bank“ siūlys tik atsiskaitomąsias sąskaitas ir pinigų pervedimo paslaugas.

Prancūzija

Prancūzijos mobiliojo ryšio operatorius „Orange“ atidarė interneto banką „Orange Bank“. Įstaiga teiks mobiliosios bankininkystės paslaugas. Tikimasi, kad ateityje paslaugos bus prieinamos Ispanijoje ir Belgijoje. Klientai galės prisijungti prie banko per mobiliąsias programas, per interneto svetainę arba viename iš 140-ies „Orange“ filialų. Bankas siūlo atsiskaitomąsias ir taupomąsias sąskaitas, kreditus ir pinigų pervedimo paslaugas. Planuojama, kad paslaugos bus teikiamos visiškai virtualiai, o filialai bus skirti draudimo paslaugoms įsigyti. Iki 2018 m. „Orange“ tikisi gauti 400 mln. eurų pajamų iš šios srities.

Vokietija

2017 m. pavasarį Vokietijoje bus atidarytas skaitmeninis bankas „Penta“, kuris orientuosis į paslaugas Vokietijos ir Prancūzijos bendrovėms. Numatoma, kad sąskaitos atidarymo procedūra užims 10 min., o kortelė bus pagaminama ir atsiunčiama per 2 dienas. Depozitai ir kreditai kol kas nenumatomi. Be finansinių paslaugų, planuojama, kad „Penta“ siūlys atlyginimų skaičiuoklę, buhalterines ir duomenų analizės programas. Skaitmeninio banko programa leis klientams išsisaugoti savo finansinę istoriją iš kitų bankų.

Kinija

Kinijos išmaniųjų telefonų gamintoja „Xiaomi“ pernai paskelbė atidarysianti interneto banką „Sichuan XW Bank“. Numatoma tikslinė auditorija – nedidelio verslo atstovai ir privatūs asmenys. Skelbiama, kad „Xiaomi“ ieško naujos verslo srities, nes išmaniųjų telefonų rinka jau prisotinta.

Kazachstanas

Didžiausio Kazachstano banko „Chalyk“ antrinė bendrovė „Altyn Bank“ 2016 m. pavasarį atidarė skaitmeninį banką „Altyn-i“. Bankas siūlo atsidaryti sąskaitą, gauti debetinę kortelę, depozitą, pervesti pinigus. Vėliau numatoma galimybė teikti kreditus ir kreditines korteles, ipotekos paskolas. Visą parą veikiantis bankas skirtas siekiantiems taupyti laiką.